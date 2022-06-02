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На деревни в Индии с неба упали загадочные металлические шары

На деревни в Индии с неба упали загадочные металлические шары

Автор:
02 июня 2022 16:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Индия   гуджарат   интересное   космический мусор   новости   
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На несколько деревень в индийском штате Гуджарат обрушился дождь из странных металлических шаров. Согласно сообщениям местных СМИ, странный инцидент продолжался два дня на прошлой неделе и затронул как минимум семь населенных пунктов.

Довольно большие сферы, которые можно увидеть на видео ниже, весили примерно 5,5 килограмма каждая и насчитывали около 45 сантиметров в диаметре.

Никто из местных жителей не пострадал от странного «ливня», однако жертвы все же были — увы, один ягненок пасся не в том месте и не в то время. «С неба раздался громкий звук и появился ослепляющий свет, — рассказал свидетель гибели животного. —Сначала я ничего не мог разглядеть, но практически моментально раздался громкий звук, и я увидел, что кусок металла упал на ягненка. Он был горячим, и ягненок погиб мгновенно». Как можно догадаться, падающие шары вызвали переполох в деревнях и заставили местных жителей задуматься о происхождении странных сфер.

К счастью, тайна, окружающая загадочные шары, оказалась недолговечной, поскольку власти привлекли экспертов из правительства Индии для изучения странных сфер, и они определили, что это, скорее всего, космический мусор. В частности, было отмечено, что объекты были «сделаны из металлических сплавов высокой плотности», используемых при запуске ракет. Один ученый из Индийского космического агентства отметил, что сферы, по-видимому, были резервуарами для хранения топлива. Астроном, который отслеживает космический мусор, даже смог более точно определить, откуда появились объекты, указав на китайскую ракету, которая должна была снова войти в атмосферу примерно во время «ливня».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Индия   гуджарат   интересное   космический мусор   новости   
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15  комментариев
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979
Александр Куканов 7 часов назад
Ну ясно же - крепеж от купола земли!
ледники тают - купол корежит - крепеж сыпется!

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374
Владимир Г. 45 минут назад
Хорошо, что на Киев не упали. Иначе сразу бы визг о виновнике начался...
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1k
qwer 2 часа назад
Они там каждый год падают...
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320
Михаил Синяев 4 часа назад
Кислородные баллоны.
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2k
Пошляк Стебаныч 5 часов назад
>>странный инцидент продолжался два дня
===
Ну да, ну да... Земля перестала вращаться, что бы шары попали в одну точку. И стояла так два дня.
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38k
Александр 5 часов назад
А если это биологическое или бактериалогическое оружие?
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7k
Bartello 5 часов назад
Это шарики от подшипников на которых земная ось вращается! Срочно чинить а то у земли плавность хода пропала.
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1k
Шурман 6 часов назад
Над селом нашим летало , серебристого металла , развилось в наши дни неопознанной куйни .
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10k
Zемляк 7 часов назад
Ягненка жалко
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14k
Александр 7 часов назад
Перед учёными стоит загадка, что делать, сожрать или трахнуть
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