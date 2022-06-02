На деревни в Индии с неба упали загадочные металлические шары

На несколько деревень в индийском штате Гуджарат обрушился дождь из странных металлических шаров. Согласно сообщениям местных СМИ, странный инцидент продолжался два дня на прошлой неделе и затронул как минимум семь населенных пунктов.
Довольно большие сферы, которые можно увидеть на видео ниже, весили примерно 5,5 килограмма каждая и насчитывали около 45 сантиметров в диаметре.
Источник:
Никто из местных жителей не пострадал от странного «ливня», однако жертвы все же были — увы, один ягненок пасся не в том месте и не в то время. «С неба раздался громкий звук и появился ослепляющий свет, — рассказал свидетель гибели животного. —Сначала я ничего не мог разглядеть, но практически моментально раздался громкий звук, и я увидел, что кусок металла упал на ягненка. Он был горячим, и ягненок погиб мгновенно». Как можно догадаться, падающие шары вызвали переполох в деревнях и заставили местных жителей задуматься о происхождении странных сфер.
К счастью, тайна, окружающая загадочные шары, оказалась недолговечной, поскольку власти привлекли экспертов из правительства Индии для изучения странных сфер, и они определили, что это, скорее всего, космический мусор. В частности, было отмечено, что объекты были «сделаны из металлических сплавов высокой плотности», используемых при запуске ракет. Один ученый из Индийского космического агентства отметил, что сферы, по-видимому, были резервуарами для хранения топлива. Астроном, который отслеживает космический мусор, даже смог более точно определить, откуда появились объекты, указав на китайскую ракету, которая должна была снова войти в атмосферу примерно во время «ливня».
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Ученые обнаружили, что забота о ребенке влияет на структуру мозга отца
- Кусок китайской ракеты прилетел в гости к индусам
- Англичанин собирается неплохо заработать на очках Махатмы Ганди
- Самый большой самолет в мире совершил четвертый испытательный полет
- Зонд NASA впервые снял теневую сторону Венеры в видимом свете
ледники тают - купол корежит - крепеж сыпется!
===
Ну да, ну да... Земля перестала вращаться, что бы шары попали в одну точку. И стояла так два дня.