На деревни в Индии с неба упали загадочные металлические шары

Никто из местных жителей не пострадал от странного «ливня», однако жертвы все же были — увы, один ягненок пасся не в том месте и не в то время. «С неба раздался громкий звук и появился ослепляющий свет, — рассказал свидетель гибели животного. —Сначала я ничего не мог разглядеть, но практически моментально раздался громкий звук, и я увидел, что кусок металла упал на ягненка. Он был горячим, и ягненок погиб мгновенно». Как можно догадаться, падающие шары вызвали переполох в деревнях и заставили местных жителей задуматься о происхождении странных сфер.