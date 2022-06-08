20 неожиданных фактов о Томе Крузе

Том Круз, пожалуй, одна из самых противоречивых фигур в Голливуде и знаком всем и каждому. Но как много мы действительно о нём знаем? Участники Reddit-сообщества «Сегодня я узнал» приоткрыли завесу тайны и поделились неожиданными и интригующими фактами о легендарном актере.