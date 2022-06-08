20 неожиданных фактов о Томе Крузе

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Том Круз, пожалуй, одна из самых противоречивых фигур в Голливуде и знаком всем и каждому. Но как много мы действительно о нём знаем? Участники Reddit-сообщества «Сегодня я узнал» приоткрыли завесу тайны и поделились неожиданными и интригующими фактами о легендарном актере.
1. По странному совпадению, всем женам Тома Круза (Николь Кидман, Кэти Холмс и Мими Роджерс) было по 33 года, когда он с ними развелся.
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2. Изначально Аладдин из одноименного мультфильма должен был быть похож на Майкла Дж. Фокса, однако персонаж выглядел слишком молодо, и в итоге художники взяли за основу внешность Тома Круза.
3. Тому Крузу диагностировали дислексию, когда ему было семь лет.
4. Каждый год на Рождество Том Круз отправляет Кирстен Данст, своей коллеге по фильму «Интервью с вампиром», торт. Как правило, кокосовый.
5. После выхода «Лучшего стрелка» (1986) численность новобранцев военно-морского флота увеличилась на 500%.
6. Тому Крузу предлагали роль Эдварда руки-ножницы. Однако ему не понравилась печальная концовка, и в итоге он отказался. Роль досталась Джонни Деппу.
7. В 1980-х годах у Тома Круза и Шер был короткий роман.
8. Стэнли Кубрик был настолько беспощадным перфекционистом, что, по слухам, во время съемок «С широко закрытыми глазами» сцену, в которой Том Круз просто открывает дверь, сняли только с 95 дубля.
9. Это Том Круз буквально свисает с борта самолета. Все знают, что он сам выполняет свои трюки, и последняя часть франшизы «Миссия невыполнима» не стала исключением.
10. Том Круз однажды стал свидетелем ДТП, в котором водитель скрылся с места преступления. У жертвы не было страховки, поэтому он оплатил ее больничный счет на 7000 долларов.
11. В старших классах Том был полузащитником в школьной футбольной команде. Его выгнали из команды после того, как поймали за распитием пива перед матчем.
12. Том был одним из финалистов в борьбе за роль Нео в «Матрице».
13. В Японии 10 октября отмечают «День Тома Круза».
14. Когда в прокат вышел фильм «Карты, деньги, два ствола», Том Круз поддержал его на одном из показов. Его поддержка дала толчок карьерам Джейсона Стэтхэма и Гая Ричи.
15. Том Круз был в восторге от сценария «Солдат неудачи» и сам хотел создать образ (включая танцы) Леса Гроссмана.
16. В конце 70-х годов дела у Ray-Ban шли неважно. Затем компания подписала с Томом Крузом контракт на 60 фильмов (включая «Лучший стрелок», «Рискованный бизнес», «Человек дождя»),в которых он должен был носить их очки, и это спасло компанию.
17. Полное имя актера — Томас Круз Мапотер IV. Он официально отказался от фамилии Мапотер, поскольку отец актера жестоко обращался с ним в детстве, и он не хотел носить его фамилию.
18. Кристиан Бейл использовал манеры Тома Круза для создания образа Патрика Бейтмана в «Американском психопате».
19. Чтобы подготовиться к «Последнему самураю», Круз два года изучал японский и учился сражаться на мечах.
20. Вуди Харрельсон был очень близок к тому, чтобы сыграть Джерри Магуайра в одноименном фильме, но тут появился Том Круз.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Похоже, что можно сказать - Круз хороший человек.
А то в последнее время непонятки - скажешь, что актёр хороший, а тебе в харю - "хохол"! Раньше просто "либерастом" могли обозвать, но те выехали из России и стали не актуальны.