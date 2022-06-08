В Москве кассирша забрала у клиентов 40 миллионов рублей и вылезла с ними в окно

28-летний Антон Муравьёв из Москвы придумал мощную схему заработка: купить доллары, потом продать их по более выгодному курсу. Своих денег у него не было и он занял у брата-предпринимателя. Тот так поверил в «беспроигрышную» схему, что выделил 36 миллионов рублей.

Они лишь не учли, что «выгодный обмен» обещают только аферисты в интернете, официальные обменники таким не занимаются. И вот бравый Антон нашёл такого «эксперта по обмену валюты» в сети и сделал пробный закуп на 2,4 миллиона рублей, всё прошло хорошо. Этот «эксперт» пообещал и впредь помогать с обменом.

И тогда Антон уже решил зайти с козырей - обменять больше 30 миллионов рублей. Снова встретился с «экспертом» и тот повёл его в обменник в Северном Тушино.