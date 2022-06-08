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В Москве кассирша забрала у клиентов 40 миллионов рублей и вылезла с ними в окно

В Москве кассирша забрала у клиентов 40 миллионов рублей и вылезла с ними в окно

Автор:
08 июня 2022 15:44
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   аферисты   валюта   доллары   кассирша   курс   обменник   схема   
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Пострадавший хотел «заработать на разнице курсов валют» и нашёл «выгодный обменник».

28-летний Антон Муравьёв из Москвы придумал мощную схему заработка: купить доллары, потом продать их по более выгодному курсу. Своих денег у него не было и он занял у брата-предпринимателя. Тот так поверил в «беспроигрышную» схему, что выделил 36 миллионов рублей.

Они лишь не учли, что «выгодный обмен» обещают только аферисты в интернете, официальные обменники таким не занимаются. И вот бравый Антон нашёл такого «эксперта по обмену валюты» в сети и сделал пробный закуп на 2,4 миллиона рублей, всё прошло хорошо. Этот «эксперт» пообещал и впредь помогать с обменом.

И тогда Антон уже решил зайти с козырей - обменять больше 30 миллионов рублей. Снова встретился с «экспертом» и тот повёл его в обменник в Северном Тушино.

По пути он сообщил Антохе, что там самый выгодный курс в городе и он сам будет менять 6,5 миллионов рублей. В обменнике кассирша приняла пакет с наличкой, заявила, что ей нужно тщательно всё пересчитать - и закрыла жалюзи. Будущий «почти миллиардер» терпеливо ждал, когда она всё посчитает, потом наконец стал что-то подозревать. А когда спохватился, выяснилось, что ни кассирши, ни денег в обменнике давно уже нет.

Она передала пакет с кешем двум подельникам через окно, затем вылезла сама.

Их бегство отследили по камерам, даже зафиксировали «Киа» на которой скрылась кассирша-аферистка. Заодно силовики хотят вдумчиво пообщаться с «экспертом по обмену валюты», к нему тоже много вопросов. Возможно, Антохе даже удастся вернуть часть заёмных миллионов, но это не точно.

Примерно так и бывает, когда жадность встречается с глупостью.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   аферисты   валюта   доллары   кассирша   курс   обменник   схема   
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14  комментариев
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1k
GROMOZEKA 2 часа назад
Кроилово ведет к попадалову ( народная мудрость)
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91
сергей костюнин 6 минут назад
Дык кассирша или кассир ?
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17k
Delhana Полчаса назад
Фигасе "кассирша", мужик весом 100+.
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5k
Том Сойер Час назад

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13k
K7OO Час назад
Этому лошаре не один ли хрен - кассирша его кинула, или сам бы все просрал? Он все равно был приговорен ровно с того момента, как решил легко поднять бабла, нихрена в этом не понимая. А кассиршу хотя бы могут найти, ну чисто в теории.))
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1k
SHAGREEN 2 часа назад
Трое друзей Наибоушена.
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26k
Юрьевич 2 часа назад
Мда... лох не мамонт...
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