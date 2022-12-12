Гастрономические табу для пернатых и хвостатых

Любая жареная и копченая пища – табу. Даже если обычные дворовые гульки выглядят такими голодными, что хочется подбросить им остатки залежалой курицы. Как и хлеб. Сердобольные старушки даже покупают специально для птиц хлеб, батоны, булки и другую сдобу. А давать пернатым эту еду категорически запрещено! У птиц быстрое пищеварение, а попавший в зоб хлеб начинает киснуть и бродить. Поэтому в местах таких птичьих столовых можно даже часто увидеть мертвых пернатых. Не осознавая угрозы, они клюют хлеб и погибают.