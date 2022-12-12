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Гастрономические табу для пернатых и хвостатых

Гастрономические табу для пернатых и хвостатых

Автор:
12 декабря 2022 13:07
Сообщество : Животные
Метки: Еда   белка   вред   заготовка   запрет   зерно   корм   польза   помощь   птица   
1062
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Зима вступает в свои права по всей стране. И наступает тяжёлая пора для зимующих птиц и белок. Из трогательных хлопотливых синичек зиму переживают всего 1-2 птахи из десяти. А ведь они приносят колоссальную пользу, избавляя нас, людей, от всякой летающей, бегающей и ползающей пакости.

Поэтому очень важна, для них жизненно важна забота людей. Но проявлять ее нужно правильно, поскольку не всякая подкормка полезна для белок и птиц. А некоторые продукты даже опасны.

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Возникло желание бросить на растерзание пернатым остатки фастфудной булки или котлеты, щедро сдобренной соусом? Не стоит: их пищеварительный тракт не предназначен для такой «человеческой» еды. Впрочем, людям тоже не слишком полезно злоупотреблять гамбургерами.

Любая жареная и копченая пища – табу. Даже если обычные дворовые гульки выглядят такими голодными, что хочется подбросить им остатки залежалой курицы. Как и хлеб. Сердобольные старушки даже покупают специально для птиц хлеб, батоны, булки и другую сдобу. А давать пернатым эту еду категорически запрещено! У птиц быстрое пищеварение, а попавший в зоб хлеб начинает киснуть и бродить. Поэтому в местах таких птичьих столовых можно даже часто увидеть мертвых пернатых. Не осознавая угрозы, они клюют хлеб и погибают.

Белок нельзя угощать продуктами с лактозой в составе: их организм не предназначен для ее переваривания и усвоения. Поэтому любая «молочка» под запретом. Как и сладости: сахар легко вызовет проблемы с сердцем, и белка может просто погибнуть от такого угощения.

Арахис, миндаль, фруктовые косточки. Синильная кислота в ядрышках очень опасна. Даже людям не советуют съедать больше нескольких зернышек миндаля за раз. А для крохотного существа даже одно может стать причиной гибели. Что касается арахиса, то он содержит трипсин – фермент, затрудняющий переработку белка.

Не стоит давать представителям дикой природы и сухой корм для собак и кошек. Он разработан с учетом особенностей пищеварения домашних питомцев, а у птиц может вызвать сбой в работе ЖКТ.

Идеальная подкормка для белок – орехи, сухофрукты, сырые подсолнечные семечки, сало, но только свежее, не соленое. Птиц, остающихся на зимовку, лучше всего угощать семечками, тоже сырыми, просом, можно давать овсяные хлопья. Хорошо идут подсохшие хлебные крошки, несоленое сало или жир, желуди, сушеная рябина, пшеница, овес, пшено и любые зерновые отходы.

Видели в парках, скверах и своих дворах прижухших белок и нахохлившихся воробьев или синиц? Не пожалейте минуту времени и несколько рублей: бросьте в кормушку  горсть семечек или крупы. Это ничего не будет стоить, но возможно спасет жизнь одного маленького существа, отчаянно нуждающегося в пище, помощи и заботе.

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Метки: Еда   белка   вред   заготовка   запрет   зерно   корм   польза   помощь   птица   
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767k
А.Берестенко 48 минут назад
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17k
Пронька Грезной 2 минуты назад
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1k
Andrey 4 минуты назад
дикие животные, какого хрена я должен их прикармливать?
выжили, молодцы: сдохли, туда им и дорога
я в этом цикле не участвую
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1k
Лимонадный Джо 4 минуты назад
Почти каждую зиму предлагали для синичек несолёное сало. Они всегда предпочитают его всем другим видам подкормки.
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1k
Alexander 7 минут назад
"Арахис, миндаль, фруктовые косточки. Синильная кислота в ядрышках очень опасна. Даже людям не советуют съедать больше нескольких зернышек миндаля за раз."
- В арахисе синильная кислота отсутствует.
- В ядрах сладкого миндаля, который все и едят, тоже нет синильной кислоты. Только в горьком миндале может содержаться синильная кислота (водородный цианид) около 6-8% ! Но он в пищевой промышленности не используется.
Автор, исправь текст !
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5k
V2.Smirnov 40 минут назад
Раз уж подняли тему - вставлю свои наблюдения.

Часто вижу в рекламе, названии, отзывах на семечки фразу "мелкие семечки для птиц". Так вот - это рекламное фуфло для сбыта некондиции. Голубям всё равно, они десяток семок в зоб глотают, а вот мелочь типа воробьёв и синиц ест семечки не так. Они берут семечку, зажимают между лапок, отшелушивают одну сторону и выклёвывают сердцевину. Естественно, что при этом им удобнее клевать крупные семечки.
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59k
Morderator.ru 54 минуты назад
Пусть все сдохнут - не жалко...
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