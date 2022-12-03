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Особенный «Артек» не только для пионеров и не только для людей

Особенный «Артек» не только для пионеров и не только для людей

Автор:
03 декабря 2022 18:06
Сообщество : Еда
Метки: Пионер   артек   каша   крупа   лагерь   название   питание   польза   пшеница   ребёнок   
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Ассортимент полок современного супермаркета способен удивить даже искушенного покупателя. Вот, к примеру, крупы: есть всё, начиная со старой доброй манки и заканчивая всякими новомодными киноа. А эту можно встретить не так часто.

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Задача взращивания здоровых и крепких новых поколений была в СССР в приоритете. Видимо, отсюда и довольно долгоиграющий культ советского ребенка – розового упитанного крепыша в складочках-перевязочках.

И одним из продуктов, разработанных специально для детского меню, стала особая крупа «Артек», названная в честь знаменитой детской здравницы. Каким-то особым открытием она не была: в 20-х на полках магазинов уже стали появляться две разновидности крупы – «Артек» и «Полтавская». Но внимание к ней особо пристальным стало именно перед открытием лагеря-санатория.

По сути, «Артек» – это мелкодробленая пшеничная крупа. В процессе обработки полностью удаляются семенные и плодовые оболочки. В близком аналоге – «Полтавской» – содержатся элементы разного размера: цельные зерна, дробленые и шлифованные частицы дробленого зерна разного размера. А «Артек» с учетом категории потребителей – это именно мелкодробленые шлифованные частицы.

Соответственно, готовится такая крупа гораздо быстрее по сравнению с «Полтавской». Что тоже важно, когда надо быстро накормить завтраком или ужином большое количество быстрорастущих организмов.

Несомненными достоинствами продукта являются быстрое насыщение, заряд энергии, сбалансированное содержание витаминов и микроэлементов, что способствует укреплению иммунитета, улучшению работы головного мозга и пищеварительной системы.

Вариантов подачи каши помимо классического масса: с томатной и сливочной подливкой, с овощами, мясом, рыбой, даже с ягодами, сладкими соусами, сгущенным молоком и вареньем.

Кстати, в СССР «Артек» пользовался для взращивания не только юных пионеров. Но и домашних питомцев. Этот момент даже отражен в литературе, к примеру, в одном из «Денискиных рассказов» Драгунского под названием «Дядя Павел истопник»:

Мария Петровна, не дождавшись маминого ответа, успокоилась немного и стала рыться в своей громадной сумке.

— Вы крупу «Артек» уже брали? — спросила она деловито.

— Нет, — сказала мама.

— Напрасно, — упрекнула ее Мария Петровна. — Из крупы «Артек» варят очень полезную кашу. Вот Дениске, например, не мешало бы поправиться. Я три пачки взяла!

— А зачем вам столько, — спросила мама, — ведь у вас нет детей?

Мария Петровна от изумления выпучила глаза. Она смотрела на маму так, словно мама сказала неслыханную глупость, потому что она уже ничего не может сообразить, даже самой простой вещи.

— А Мопся? — выкрикнула Мария Петровна с раздражением. — А мой Мопся? Ему очень полезен «Артек», особенно при его лишаях. Он каждый день за обедом съедает две тарелки и просит добавки!

— Он потому и запаршивел у вас, — сказал я, — что он у вас пережирает.

А какую крупу вы любите больше других?

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Метки: Пионер   артек   каша   крупа   лагерь   название   питание   польза   пшеница   ребёнок   
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8k
Billi_Bons 56 минут назад
Что я только что прочёл?
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2da Минуту назад
Это была реклама, не ведитесь, угробите животинку. Как многие крупы, пшено не подходит для кормления собак. Давать можно не всем и в небольшом количестве.
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389k
Йожик справедливый 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
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5k
Axel 3 минуты назад
У меня другие ассоциации с Полтавским продуктом питания)
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Йожик справедливый 3 минуты назад
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1k
Светлана 8 минут назад
В столовой на работе говорят что полтавке радуюсь только я)
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1k
Сергей Борисов 14 минут назад
Я каши люблю с детства. Вообще все, даже манную. Рабочий день почти всегда начинается с порции каши.
А что касается пионерлагеря "Артек", то мне он не светил, так как я был троечником. Наверное поэтому, каша с таким названием мне не известна
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А.Берестенко 50 минут назад
Своему таксеру Эрику полтавскую варил
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