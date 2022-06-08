Какой мед выберут пчелы — домашний или магазинный

Как вы думаете, какой мед больше понравится пчелам: домашний или магазинный? Автор ролика решил узнать ответ на этот вопрос и предложил пчелам право выбора. В этот раз по разным емкостям разлили магазинный мед, домашний мед и медовуху. Пчелы, оказывается, тоже не могут устоять перед хорошим маркетингом. Мед из магазина сразу вызвал бешеный ажиотаж в улье, и к нему сползлись все пчелы. Спустя некоторое время и к емкости с домашним медом начали проявлять интерес, а вот медовуха никому не понравилась.

Эксперимент 3