Какой мед выберут пчелы — домашний или магазинный

Интересный эксперимент: пчелам предложили мед, молоко, пепси, сгущенку, чтобы проверить, что они будут есть охотнее.
Несмотря на то, что жизнь пчел неразрывно связана с медом, сладкой ее не назовешь. Пчелам приходится много работать и большую часть времени проводить в поисках нектара. Автор ролика решил проверить, важно ли для пчел, что есть. Для этого он провел несколько экспериментов, которые дали интересные результаты.
Эксперимент 1
Для этого эксперимента были выбраны мед, сахар, фруктоза и сахарозаменитель. Все ингредиенты были распределены по разным емкостям и предложены пчелам. Сначала пчелы не проявляли никакого интереса к содержимому емкостей, но когда их подвинули к улью поближе, незамедлительно приступили к трапезе. Самым популярным продуктом оказался мед — его пчелы ели охотнее всего. Сахарозаменитель, напротив, не привлек к себе ни одного насекомого.
Эксперимент 2
Как вы думаете, какой мед больше понравится пчелам: домашний или магазинный? Автор ролика решил узнать ответ на этот вопрос и предложил пчелам право выбора. В этот раз по разным емкостям разлили магазинный мед, домашний мед и медовуху. Пчелы, оказывается, тоже не могут устоять перед хорошим маркетингом. Мед из магазина сразу вызвал бешеный ажиотаж в улье, и к нему сползлись все пчелы. Спустя некоторое время и к емкости с домашним медом начали проявлять интерес, а вот медовуха никому не понравилась.
Эксперимент 3
Пиво, молоко, пепси или сгущенка? Если бы вы были пчелой, чтобы вы выбрали? В этот раз ко всем перечисленным продуктам добавили немного меда и предложили пчелам. Удивительно, но сладкий коктейль на основе пива понравился пчелам больше всего. Это очень странно, потому что медовуха из предыдущего опыта не смогла впечатлить насекомых. А любите ли вы мед?
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АНТИФИШКИ
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Я лично без меда не живу. Каждое утро у меня начинается с чайной ложки меда с обычной водой, а через полчасика можно завтракать. Очень люблю сыр с медом. Еще - покупаю пломбир без всяких добавок, отрезаю кусочек и поливаю медом - царская еда! И еще очень вкусный напиток на жару - делаю некрепкий кофе (к сожалению, чаще растворимый), жду, пока остынет до теплого состояния, растворяю в нем мед и хорошенько охлаждаю. Вкусно!