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Какой мед выберут пчелы — домашний или магазинный

Какой мед выберут пчелы — домашний или магазинный

Автор:
08 июня 2022 09:24
Сообщество : Эксперименты
Метки: видео   интресно   мед   пчела   фото   эксперимент   
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Интересный эксперимент: пчелам предложили мед, молоко, пепси, сгущенку, чтобы проверить, что они будут есть охотнее.

Несмотря на то, что жизнь пчел неразрывно связана с медом, сладкой ее не назовешь. Пчелам приходится много работать и большую часть времени проводить в поисках нектара. Автор ролика решил проверить, важно ли для пчел, что есть. Для этого он провел несколько экспериментов, которые дали интересные результаты.


Эксперимент 1

Для этого эксперимента были выбраны мед, сахар, фруктоза и сахарозаменитель. Все ингредиенты были распределены по разным емкостям и предложены пчелам. Сначала пчелы не проявляли никакого интереса к содержимому емкостей, но когда их подвинули к улью поближе, незамедлительно приступили к трапезе. Самым популярным продуктом оказался мед — его пчелы ели охотнее всего. Сахарозаменитель, напротив, не привлек к себе ни одного насекомого.


Эксперимент 2

Как вы думаете, какой мед больше понравится пчелам: домашний или магазинный? Автор ролика решил узнать ответ на этот вопрос и предложил пчелам право выбора. В этот раз по разным емкостям разлили магазинный мед, домашний мед и медовуху. Пчелы, оказывается, тоже не могут устоять перед хорошим маркетингом. Мед из магазина сразу вызвал бешеный ажиотаж в улье, и к нему сползлись все пчелы. Спустя некоторое время и к емкости с домашним медом начали проявлять интерес, а вот медовуха никому не понравилась.


Эксперимент 3

Пиво, молоко, пепси или сгущенка? Если бы вы были пчелой, чтобы вы выбрали? В этот раз ко всем перечисленным продуктам добавили немного меда и предложили пчелам. Удивительно, но сладкий коктейль на основе пива понравился пчелам больше всего. Это очень странно, потому что медовуха из предыдущего опыта не смогла впечатлить насекомых. А любите ли вы мед?

Источник:

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Метки: видео   интресно   мед   пчела   фото   эксперимент   
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39k
А.Берестенко Час назад
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2k
perekrestok 12 минут назад
Люблю гречневый мед, коричневый и со специфическим вкусом. Правда в молодые годы объяснили, что мед нельзя нагревать выше 40 градусов, иначе он теряет лечебные свойства. Ситуацию пчел с пивом понимаю - кто им, трудягам, когда нибудь предлагал выпить? Как и всякие труженики они имеют право на отдых!
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8k
Василенко Татьяна 23 минуты назад
Интересный эксперимент.
Я лично без меда не живу. Каждое утро у меня начинается с чайной ложки меда с обычной водой, а через полчасика можно завтракать. Очень люблю сыр с медом. Еще - покупаю пломбир без всяких добавок, отрезаю кусочек и поливаю медом - царская еда! И еще очень вкусный напиток на жару - делаю некрепкий кофе (к сожалению, чаще растворимый), жду, пока остынет до теплого состояния, растворяю в нем мед и хорошенько охлаждаю. Вкусно!
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78k
parallax Час назад
Да, люблю. Особенно с пивом.
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