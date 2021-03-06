Некоторые люди настолько привыкают к своему образу, что уже не видят себя с другой причёской, макияжем и одеждой. Такой была и девушка по имени Эрин, которая с подросткового возраста привыкла к готическому стилю и яркой внешности. В качестве эксперимента она решила попробовать ненадолго превратиться в гламурную девушку и проверить, как на новый образ отреагируют её парень и сестра.