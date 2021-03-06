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Эрин — девушка, которая не мыслит себя без готичного образа жизни.
Некоторые люди настолько привыкают к своему образу, что уже не видят себя с другой причёской, макияжем и одеждой. Такой была и девушка по имени Эрин, которая с подросткового возраста привыкла к готическому стилю и яркой внешности. В качестве эксперимента она решила попробовать ненадолго превратиться в гламурную девушку и проверить, как на новый образ отреагируют её парень и сестра.
К своему образу Эрин пришла в подростковом возрасте. Сейчас девушка также считает, что одеваться как все — это слишком просто.
"Быть нормальным скучно, в этом нет смысла. Зачем жить, чтобы быть скучным."
"Быть нормальным скучно, в этом нет смысла. Зачем жить, чтобы быть скучным."
Девушка каждый день тратит 2,5 часа, чтобы одеться и накраситься
Эрин признаётся, что никогда не думала о том, чтобы одеваться как все. В своём образе она приходит даже на семейные праздники, чем немного расстраивает свою маму.
Недавно Эрин решилась на эксперимент и согласилась ненадолго сменить образ
Девушка решила удивить своего парня и сестру, превратившись в типичную девушку из Инстаграма. В этом Эрин должна была помочь визажист Мелани.
Мелани стёрла старый макияж Эрин, а потом начала процесс превращения. Искусственный загар, контуринг, нарисованные брови, накладные ресницы, парик и розовое платье — всё это сделало из девушки типичную инстаграмную модель.
Эрин её новая внешность показалась странной
Девушке понравилось само платье, а вот его цвет — нет. Также она призналась, что не в восторге от парика и того факта, что у неё появились обычные брови.
Сестра и парень Эрин оказались не готовы к такой резкой смене имиджа
Парень попросил вернуть ему Эрин в старом образе. Сестра сказала, что новый образ девушки выглядит так, будто её съела Барби.
Сестра Эрин призналась, что даже в таком образе та красивая
Вряд ли Эрин захочется и дальше появляться в таком виде, но зато она не испугалась и попробовала нечто необычное для себя.
Весь процесс преображения можно увидеть здесь
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Вообще-то ейный мужик должен бы образ Диты фон Тиз на себя натягивать, раз уж она косит под Мерилина Мэнсона. )))