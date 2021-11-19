17 макрофотографий нашего удивительного мира

Вы и без нас знаете, что мир удивителен и прекрасен во всех его деталях, даже самых мельчайших. И мы решили собрать подборку макрофотографий, которые в очередной раз это доказывают. Эти снимки показывают обычные предметы необычно близко. На них вы можете рассмотреть глаза насекомых и рептилий, цветы, капли воды и даже чёрный перец. Наслаждайтесь!

Лазурная стрекоза