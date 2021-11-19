17 макрофотографий нашего удивительного мира

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Красота, на которую никогда не устаешь любоваться.
Вы и без нас знаете, что мир удивителен и прекрасен во всех его деталях, даже самых мельчайших. И мы решили собрать подборку макрофотографий, которые в очередной раз это доказывают. Эти снимки показывают обычные предметы необычно близко. На них вы можете рассмотреть глаза насекомых и рептилий, цветы, капли воды и даже чёрный перец. Наслаждайтесь!
Лазурная стрекоза
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Портрет жука
Яркие кораллы из аквариума
Глаз крокодила
Зубья пилы
Геккон на листе
Чёрный перец
Глаз
Цветы гастерии
Лист в деталях
Капля воды
Старый подсолнух
Роза
Нос собаки
Голова мухи
Семена молочая
Пчела, дремлющая в цветке
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