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17 макрофотографий нашего удивительного мира

17 макрофотографий нашего удивительного мира (18 фото)

Автор:
19 ноября 2021 09:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: Макрофотография   интересно   красота   подмикроскопом   природа   фото   
423
18

Красота, на которую никогда не устаешь любоваться.

Вы и без нас знаете, что мир удивителен и прекрасен во всех его деталях, даже самых мельчайших. И мы решили собрать подборку макрофотографий, которые в очередной раз это доказывают. Эти снимки показывают обычные предметы необычно близко. На них вы можете рассмотреть глаза насекомых и рептилий, цветы, капли воды и даже чёрный перец. Наслаждайтесь!


Лазурная стрекоза

×
×

Портрет жука

Яркие кораллы из аквариума

Глаз крокодила

Зубья пилы

Геккон на листе

Чёрный перец

Глаз

Цветы гастерии

Лист в деталях

Капля воды

Старый подсолнух

Роза

Нос собаки


Голова мухи

Семена молочая

Пчела, дремлющая в цветке

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Метки: Макрофотография   интересно   красота   подмикроскопом   природа   фото   
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