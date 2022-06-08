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А какое семейное наследие ценно для вас?

А какое семейное наследие ценно для вас?

Автор:
08 июня 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: интересно   наследие   опрос   познавательно   реликвии   семейные ценности   семья   факты   
352
14
Семейное наследие - это не обязательно родовое имение или бабушкины бриллианты. Некоторые считают самыми ценными вещами памятные безделушки, напоминающие о близких. Вот как отвечали пользователи интернета на вопрос о том, что из семейных реликвий для них наиболее ценно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   наследие   опрос   познавательно   реликвии   семейные ценности   семья   факты   
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4  комментария
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Rus77 2 часа назад
Всё это пендосская хрень! Вот вам реликвия - Картина Сергея Герасимова, передалась по наследству и имеет музейное и коллекционное значение!
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HalloFreeSpace 36 минут назад
никакое ...
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Миха 58 минут назад
самое ценное для меня: медаль "за отвагу" отца в ВОВ, и аудио запись разговора отца и матери по телефону со знакомой сделанную в середине 80 -х.
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