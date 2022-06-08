А какое семейное наследие ценно для вас?

Подарок, который мой дедушка сделал для моей бабушки во время Второй мировой войны, когда воевал на Тихоокеанском фронте. Не знаю, что это за камень. Они познакомились на свидании вслепую, поженились через 5 дней и еще через 5 дней после этого он уехал на фронт. Они не виделись два с половиной года. Они были женаты 55 лет.