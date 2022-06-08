А какое семейное наследие ценно для вас?

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Семейное наследие - это не обязательно родовое имение или бабушкины бриллианты. Некоторые считают самыми ценными вещами памятные безделушки, напоминающие о близких. Вот как отвечали пользователи интернета на вопрос о том, что из семейных реликвий для них наиболее ценно.
Моя мама умерла, когда я была совсем малышкой. Мой папа превратил ее обручальное кольцо в цепочку для меня. Я очень дорожу этим подарком.
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Медали прадедушки за Первую мировую войну, которые мы вставили в рамку и считаем семейной реликвией.
Когда мой дедушка умер, родственники растащили его ящик с инструментами. Но то, что осталось мне, оказалось намного интереснее. Это были вещицы, которые он сохранил, чтобы использовать во второй раз.
При взгляде на эту чашку я вспоминаю утренний кофе с любимым дедушкой, который умер 12 лет назад.
Моя 18-летняя мать позирует перед домом своих родителей в Бискре, Алжир. Это фото она своему отцу, умиравшему от рака во Франции, вложив в него лист из его любимой оливковой рощи. 75 лет спустя у меня все еще хранятся картинка и лист. А мама умерла 7 лет назад в возрасте 86 лет.
Единственный предмет, который я сохранил от бабушки. Теперь уже никто не делает такие половники и другие штучки, как в ее годы.
Подарок, который мой дедушка сделал для моей бабушки во время Второй мировой войны, когда воевал на Тихоокеанском фронте. Не знаю, что это за камень. Они познакомились на свидании вслепую, поженились через 5 дней и еще через 5 дней после этого он уехал на фронт. Они не виделись два с половиной года. Они были женаты 55 лет.
Такие часы много лет висели на кухне в доме моей бабушки. После того, как она скончалась, я хотел сохранить их, но прежде чем я успел добраться туда, их выбросили.
Клешня лобстера (ручка для масштаба).Была отправлена из штата Мэн в Данию сразу после Второй мировой войны, наполненная шоколадом.
Мой старший брат звонит по игрушечному телефону, Рождество, конец пятидесятых — начало шестидесятых. Я родился семь лет спустя.
Эта кружка была подарена мне бабушкой, когда мне было пять лет, в 1976 году. Это была не ее чашка, но это все, что у меня осталось на память о ней.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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