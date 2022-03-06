Вещи, из-за которых можно вызывать гнев и общественное порицание в других странах

Когда-то казалось, что глобализация приведет к культурному единению людей во всём мире. Сейчас же понятно, что во многих странах остаются свои правила этики, поведения, запреты, нарушение которых будет расценено как оскорбление, а то и нечто более серьезное.
И речь не про текущее положение дел. Из-за этих вещей уже ни один десяток лет можно попасть впросак в разных точках мира.
В странах СНГ люди не видят ничего зазорного в том, чтобы похвастаться своим достатком или приобретением какой-либо дорогой вещи. Однако во Франции этого не оценят и осудят вас за демонстрацию своего финансового состояния.
А вот немцы не любят, когда их долго рассматривают. За эту простое действие вас могут посчитать за сумасшедшего. Кроме того, как и у нас, в Германии считается дурным тоном заранее дарить подарок имениннику и поздравлять его с днём рождения. Всё из-за веры немцев в то, что человек из-за этого может не дожить до праздничного дня.
Все мы едим фаст-фуд и прочую «быструю еду» руками. Вот только в Чили за это на вас косо посмотрят. Чилийцы убеждены, что руки всегда должна оставаться в чистоте, поэтому едят столовыми приборами всё.
Если вы любите уходить из магазина без чеков, то в Италии точно не стоит этого делать. Любой полицейский имеет право остановить вас и проверить, не украли ли вы данный товар. Сверять, разумеется, будут по тому самому чеку.
Малайзия богата на национальности, ведь там проживают как коренные жители, так и китайцы с индусами. Однако все они не любят, когда дотрагиваются до их головы или передают над ней какие-либо предметы. Всё из-за того, что в азиатской культуре голова считается священной. А если захотите на что-то показать пальцем, то использовать для этого нужно исключительно большой палец.
В Сингапуре за многие действия на вас не будут укоризненно смотреть, а просто будут штрафовать. За жевание жвачки, как и за плевки на улице можно схлопотать штраф в $1000, а также оказаться в полицейском участке. То же самое касается и правил посещения общественного туалета, где можно лишиться денег за то, что решили не смывать за собой. А если вы будете постоянно мусорить на улице, вас заставят убираться с табличкой «Я – грязнуля», да ещё и под объективами камер местного ТВ.
Некоторые люди любят показывать в камеру указательный и средний палец. Вообще, этот жест трактуется как «мир», главное не отжимать большой палец в сторону. По крайней мере, в Хорватии, где за это вас могут признать сербским националистом.
Проблем может доставить и жест «окей», который во многих европейских странах считается оскорбительным, поскольку означает, что вы считаете человека пустым местом. Но сильнее всего на него обидятся в Турции, где многие жесты трактуются иначе. Например, поворот головой влево-вправо, означающий у нас «нет», имеет там противоположное значение. Так что ошибиться нетрудно.
Многие туристы берут с собой в путешествия мини-аптечку. Может взять её и в Таиланд, но без отечественных препаратов от кашля, поскольку они содержат вещества, которые там признаны наркотическими. Вряд ли кто-то захочет, чтобы его отпуск затянулся в 5 лет за решеткой.
Если вы левша, то в Индии вам будет несладко, ведь там нельзя брать и есть еду левой рукой. Всё из-за того, что в арабских странах её считают нечистой и используют только для мытья после туалета. А ещё, если вы любите целовать свою вторую половинку, стоит от этого воздержаться, поскольку за это можно нарваться на конфликт с местными или арест.
Наверняка у многих есть друзья, которые любят сходить в бар на халяву? Если так, то берите таких людей с собой в Ирландию, где их подвергнут общественному порицанию за неспособность заплатить за самих себя. А вот в Японии, наоборот, вы обидите местных, если решите оставить в каких-либо заведениях чаевые.
Если вы встретите на улице человека, то обязательно обратите на него внимание. Однако этого лучше не делать в Норвегии, где считается нормой переодеваться в общественных местах. Также не стоит поднимать религиозный вопрос ведь, несмотря на имеющиеся в стране церкви, люди предпочитают в них не ходить.
А какие правила, неприемлемые или наоборот поощряемые в других странах, знаете вы?
Источник:
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