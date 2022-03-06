Вещи, из-за которых можно вызывать гнев и общественное порицание в других странах

И речь не про текущее положение дел. Из-за этих вещей уже ни один десяток лет можно попасть впросак в разных точках мира.

В странах СНГ люди не видят ничего зазорного в том, чтобы похвастаться своим достатком или приобретением какой-либо дорогой вещи. Однако во Франции этого не оценят и осудят вас за демонстрацию своего финансового состояния.