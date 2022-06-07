17 бедолаг, которые являются идеальным определением плохого дня

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Никто не знает, какие испытания ему подготовила жизнь. Даже самый удачный день, в любой момент, может перевернуться с ног на голову. По всей видимости, судьба хочет нас проверить на прочность, и от плохих дней не застрахован абсолютно ни один человек. В этом посте вы увидите эпичные провалы и неудачные происшествия.
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Жизнь жестока
Источник:
АНТИФИШКИ
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И зачем люди вместо того, чтоб наслаждаться концертом смотрят его "через телефон", эти записи потом реально кто то пересматривает?