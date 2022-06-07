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17 бедолаг, которые являются идеальным определением плохого дня

17 бедолаг, которые являются идеальным определением плохого дня

Автор:
07 июня 2022 21:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: День   Жизнь   Плохой   идеальное   испытания   определение   провалы   с ног на голову   
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Никто не знает, какие испытания ему подготовила жизнь. Даже самый удачный день, в любой момент, может перевернуться с ног на голову. По всей видимости, судьба хочет нас проверить на прочность, и от плохих дней не застрахован абсолютно ни один человек. В этом посте вы увидите эпичные провалы и неудачные происшествия.

Источник:

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Метки: День   Жизнь   Плохой   идеальное   испытания   определение   провалы   с ног на голову   
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2  комментария
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17k
fanatik115 2 часа назад
там где яма и велосипед- если остался жив и не покалечен, то всё удачно сложилось.
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13k
Юлия 16 минут назад
Это фрукт хлебного дерева.

И зачем люди вместо того, чтоб наслаждаться концертом смотрят его "через телефон", эти записи потом реально кто то пересматривает?
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