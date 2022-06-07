17 бедолаг, которые являются идеальным определением плохого дня

Никто не знает, какие испытания ему подготовила жизнь. Даже самый удачный день, в любой момент, может перевернуться с ног на голову. По всей видимости, судьба хочет нас проверить на прочность, и от плохих дней не застрахован абсолютно ни один человек. В этом посте вы увидите эпичные провалы и неудачные происшествия.

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Я решил перекусить перед собеседованием, и облился апельсиновым соком 0 Источник:

Это драконий фрукт 0 Источник:

Я села на мои любимые очки 0 Источник:

Ему остаётся только надеяться, что это последняя неприятность 0 Источник:

Помощь подоспела

Жизнь жестока

Я уронил металлическую банку и разбил раковину 0 Источник:

Я ехал домой на велосипеде и не заметил здоровенную яму 0 Источник:

Я наверное целый день буду собирать эти осколки 0 Источник:

Ещё немного и у него получилось бы 0 Источник:

Мой блендер сломался и начал скакать по всей кухне 0 Источник:

Ой 0 Источник:

Я сегодня взял первый урок стрельбы из лука 0 Источник:

Я не думаю, что этой машиной скоро воспользуются 0 Источник:

Был ураганный ветер, теперь ещё и электричества нет 0 Источник:

Мой сосед сегодня сломал мой забор 0 Источник:

Я безумно боюсь тараканов 0 Источник:

Наш кот решил, что жалюзи нам больше не нужны 0 Источник: