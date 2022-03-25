20 злополучных товарищей, у которых день выдался совсем не фонтан

Мы все понимаем, что жизнь похожа на зебру, где белая полоса чередуется с чёрной. А у героев этого поста, плохой период затянулся, и проблемы следуют одна за другой. Взгляните на этих бедолаг, не хотелось бы оказаться на их месте!

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Первый рабочий день закончился плохо, но красочно 0 Источник:

Глупость и любопытство до добра не доводят 0 Источник:

Эффектное появление в кафе 0 Источник:

Я ел мороженое, и меня в губу укусила пчела 0 Источник:

Доставка буквально до двери 0 Источник:

Единственный проход к моему номеру заблокировали морские львы. Они симпатичные, но жутко злые 0 Источник:

Этот камень пришёл по почте, вместо приставки, которую я заказал сыну на День рождения 0 Источник:

Я вернулся домой. а там... 0 Источник:

Он скучал 0 Источник:

Вафли получились не очень 0 Источник:

Не переживай, десерт ещё сделаем

Моя машина кому-то помешала 0 Источник:

Робот-пылесос очень старался 0 Источник:

Забодал

Ужин насмарку

Забыл про ручник

Канава была прикрыта листьями, кажется я здесь застряла 0 Источник:

Производители замка не обманули 0 Источник:

Дорога предстоит долгая 0 Источник: