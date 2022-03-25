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Сообщество Треники&Вареники 4346 постов • 1163 подписчика подписаться
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20 злополучных товарищей, у которых день выдался совсем не фонтан

20 злополучных товарищей, у которых день выдался совсем не фонтан (17 фото + 4 видео)

Автор:
25 марта 2022 21:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Выдался   День   Злополучные   Плохой   не фонтан   период   товарищи   
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Мы все понимаем, что жизнь похожа на зебру, где белая полоса чередуется с чёрной. А у героев этого поста, плохой период затянулся, и проблемы следуют одна за другой. Взгляните на этих бедолаг, не хотелось бы оказаться на их месте!

Источник:

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Метки: Выдался   День   Злополучные   Плохой   не фонтан   период   товарищи   
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2  комментария
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2k
salim777 3 часа назад
Это филин.
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44k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
ну сук, тут хоть вырезай кусок асфальта и на стену вешай как картину))
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