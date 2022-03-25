20 злополучных товарищей, у которых день выдался совсем не фонтан

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Мы все понимаем, что жизнь похожа на зебру, где белая полоса чередуется с чёрной. А у героев этого поста, плохой период затянулся, и проблемы следуют одна за другой. Взгляните на этих бедолаг, не хотелось бы оказаться на их месте!
Единственный проход к моему номеру заблокировали морские львы. Они симпатичные, но жутко злые
Не переживай, десерт ещё сделаем
Забодал
Ужин насмарку
Забыл про ручник
Источник:
АНТИФИШКИ
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