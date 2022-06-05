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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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АНТИФИШКИ
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хохотаться надо, если бы чувак по дороге зажигал с этой дверью. типа за рулем.
по тому что реклама у них откровенно тупая - особенно у букмекеров, я вообще как не посмотрю на неё начинаю считать что те кто играет на букмекерских ставках просто с iq как комнатная температура - по тому что повестись на такую тупую рекламу может только столь же тупой человек