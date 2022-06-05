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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
05 июня 2022 09:53
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1429
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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5  комментариев
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2k
Старичок 3 часа назад
Комментарий к фото
тут то что смешного? чувак купил дверь и теперь едет домой.
хохотаться надо, если бы чувак по дороге зажигал с этой дверью. типа за рулем.
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2k
Copycat 4 часа назад
ооо это тупо я - хотя и у меня везде стоит ublock на браузерах, а на телефоне youtube vanced без рекламы, но иногда я могу попасть куда то где реклама не блокируется и в силу непривычки меня это сильно бесит

по тому что реклама у них откровенно тупая - особенно у букмекеров, я вообще как не посмотрю на неё начинаю считать что те кто играет на букмекерских ставках просто с iq как комнатная температура - по тому что повестись на такую тупую рекламу может только столь же тупой человек
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35k
Мойша 4 часа назад
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Idiotus
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35k
Мойша 4 часа назад
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Хм... Головка хочет познакомится, а голова отдохнуть.
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35k
Мойша 4 часа назад
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А погулять?
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