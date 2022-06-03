Трагическая история о любви к детям с вирусом шизофрении

Обычная семья Гэлвин – Мими и Дональд обожали детей. Поэтому их было много: 10 мальчиков и 2 девочки. Отец семейства военный, мать – образцовая домохозяйка. Но счастье омрачилось тем, что половина наследников оказалась с психическим расстройством.
Дольно долго считалось, что в случае с шизофренией главную роль играет наследственность. Но обследование показало, что родители абсолютно здоровы. Дональд и Мими уделяли сыновьям и дочерям внимание, занимались уроками и спортом, прикладывали максимум усилий, чтобы те росли гармоничными и цельными личностями. Женщина очень гордилась, что она многодетная мать, и с раннего возраста прививала малышам тягу к прекрасному, учила тому, что любила и понимала сама: классической музыке, искусству, зоологии. Каждый из них демонстрировал талант в определенной области: Марк отлично играл в шахматы. Брайан и Джон превосходно себя показали в музыке, Мэтт и Джо – в хоккее.
Сын Дональд, названный в честь отца, демонстрировал отличные успехи и в науке, и в спорте. И уже учась в медицинском колледже, однажды совершил совершенно иррациональный поступок: прыгнул в костер во время сбора активистов учебного заведения.
После этого выяснилось, что начиная с осени 1964 года, парень наносил себе различные травмы. И делал это сознательно. Фантазии о смерти, о которых он рассказал психиатру, довели Дона до того, что он убил нескольких кошек. На одной из встреч он рассказал, что мечтает убить кого-то из преподавателей. И ему нравится рассматривать гробы, подбирая идеальный для себя.
Неутешительный диагноз подтвердили спустя два года. Но в государственную клинику Гэлвины сына не отправили: боялись тамошних условий содержания. А на частную у них не было денег. К тому же Мими и Дональд боялись общественного осуждения и считали, что если история с болезнью станет общеизвестна, то младшие дети станут изгоями и потеряют возможность построить нормальную жизнь и карьеру.
И супруги сделали вид, что все нормально. Но нормально ничего не было. Тем более что аналогичные признаки стали появляться еще у пяти мальчишек, братьев Дональда. 22-летний Джим, который к тому времени уже жил отдельно, слышал голоса и многократно избивал жену. 14-летний Питер внезапно начал страдать энурезом и рассказывать, что у них в подвале живет Дьявол. При этом говорил странными голосами. Мэтт, погружаясь в омут безумства, стал считать себя «битлом» – Полом Маккартни. Джо тоже слышал голоса и пытался глушить их, принимая наркотические вещества.
Естественно, болезнь наложила отпечаток и на жизнь остальных членов семьи. Вскоре вскрылись жуткие подробности: Джим неоднократно совершал насильственные действия в отношении своих сестер – Мэри и Маргарет. То же самое пытался делать и Брайан. А Дон пытался напасть с ножом на мать.
Саму Мими трясло от эмоциональных переживаний, ведь ее большая дружная семья разваливалась, как карточный домик. Она то вела себя как невротик, жестоко наказывая детей за малейшую провинность, то делала вид, что все в порядке. В итоге женщина перенесла инсульт на глазах одного из сыновей.
Ситуацию усугубляло ухудшение отношений с соседями. Мэтта поймали на краже, а Питер напал на соседскую девочку и чуть ее не задушил, не давая выбраться из сугроба. Дошло до того, что за любое происшествие в районе люди готовы были сразу возложить ответственность на детей Гэлвинов.
Потом случилось страшное: Брайан убил из ружья свою девушку Нони, а потом покончил с собой. Родители скрыли случившееся не только от общественности, но и от младших детей. Мысль о сумасшествии ребенка казалась им настолько убийственной, что они молчали несколько десятилетий.
Первой, кто озвучил мысль, что парни словно заражают друг друга вирусом шизофрении, стала невестка Нэнси – жена сына Джона. Они уехали из Колорадо. Вскоре стали покидать отчий дом и другие дети. В результате с родителями осталось только четверо, не считая Дональда, прошедшего серьезное лечение в психиатрической клинике. Хотя поначалу Мими отрицала все и отказывалась от помощи психиатров, потом все же смирилась и приняла факт. С 80-х ДНК братьев начали изучать институты и фармакологические компании, что позволило добиться серьезного прогресса в лечении, прогнозировании и профилактике шизофрении.
Источник:
АНТИФИШКИ
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