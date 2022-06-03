Трагическая история о любви к детям с вирусом шизофрении

Естественно, болезнь наложила отпечаток и на жизнь остальных членов семьи. Вскоре вскрылись жуткие подробности: Джим неоднократно совершал насильственные действия в отношении своих сестер – Мэри и Маргарет. То же самое пытался делать и Брайан. А Дон пытался напасть с ножом на мать.

Саму Мими трясло от эмоциональных переживаний, ведь ее большая дружная семья разваливалась, как карточный домик. Она то вела себя как невротик, жестоко наказывая детей за малейшую провинность, то делала вид, что все в порядке. В итоге женщина перенесла инсульт на глазах одного из сыновей.

Ситуацию усугубляло ухудшение отношений с соседями. Мэтта поймали на краже, а Питер напал на соседскую девочку и чуть ее не задушил, не давая выбраться из сугроба. Дошло до того, что за любое происшествие в районе люди готовы были сразу возложить ответственность на детей Гэлвинов.

Потом случилось страшное: Брайан убил из ружья свою девушку Нони, а потом покончил с собой. Родители скрыли случившееся не только от общественности, но и от младших детей. Мысль о сумасшествии ребенка казалась им настолько убийственной, что они молчали несколько десятилетий.