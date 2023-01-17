Хитрая сектантка с редким генетическим недугом притворялась ребёнком, чтобы добиться усыновления

Клара Мауерова в одиночку воспитывала двух сыновей. И поэтому очень прониклась историей случайно встреченной 12-летней девочки Аники, которая была круглой сиротой.

На самом деле встреча не была случайной. Её спланировала и организовала гражданка Чехии Скрлова. «Аничка» запудрила доверчивой и впечатлительной женщине мозг рассказами о том, как её истязали в детском доме. Откуда пришлось сбежать. И теперь она скитается.