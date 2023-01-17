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Хитрая сектантка с редким генетическим недугом притворялась ребёнком, чтобы добиться усыновления

Хитрая сектантка с редким генетическим недугом притворялась ребёнком, чтобы добиться усыновления

Автор:
17 января 2023 13:30
Сообщество : RealFishki
Метки: Барбора Скрлова   Генетика   болезнь   заключение   мошенница   подросток   подстрекательство   психика   секта   убийство   
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Да, бывает и такое. Ведь человеческий разум порой приобретает действительно чудовищные формы и проявления.

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Выглядит как напуганная малышка с огромными доверчиво распахнутыми глазами. Но на самом деле Барбора Скрлова – хитрая мошенница, за счёт внешности умудрявшаяся виртуозно втираться в доверие к людям.

Клара Мауерова в одиночку воспитывала двух сыновей. И поэтому очень прониклась историей случайно встреченной 12-летней девочки Аники, которая была круглой сиротой.

На самом деле встреча не была случайной. Её спланировала и организовала гражданка Чехии Скрлова. «Аничка» запудрила доверчивой и впечатлительной женщине мозг рассказами о том, как её истязали в детском доме. Откуда пришлось сбежать. И теперь она скитается.

Клара поверила слезливой истории, пустила мошенницу к себе в дом и даже планировала удочерить девочку. Которая на самом деле была взрослой женщиной, разменявшей четвёртый десяток. Но выглядевшей как ребёнок из-за редкой генетической болезни. Рост Барборы остановился в начале пубертатного периода.

Родителей действительно на тот момент не было в живых. Но это, пожалуй, единственная капля правды в байках мошенницы.

«Аничка» стала тянуть из жалостливой Мауеровой деньги, ссылаясь на то, что очень больна и нуждается в постоянной дорогостоящей медицинской помощи.

Затем начался новый этап обработки жертвы. Мошенница присоединилась к страшной секте, практикующей насилие и даже каннибализм. И стала капать на мозг благодетельнице, что её сыновья очень плохо себя ведут, замышляют ужасное, а потому должны быть наказаны.

Впечатлительная женщина верила. В подвале она оборудовала клетку, куда заперла несчастных ребят. Якуб и Ондрей были лишены одежды, еды и привязаны к прутьям клетки. Для контроля за мальчиками в подвале установили радионяню. И весь этот кошмар раскрылся только благодаря случайности. Соседка недавно родила и купила для малыша радионяню. Та случайно перехватила сигнал из дома Мауеровой. И правда вскрылась.

Соседка вызвала полицию. Несмотря на моментальную помощь, младший ребёнок не выжил: малыш был слишком измучен и истощён. Хозяйку и её сестру Катерину арестовали. «Аничка» заявила полицейским, что является приёмной дочерью. Но ничего о злодеяниях Мауеровой не знала.

Однако в ходе расследования быстро вскрылась правда. Барбора уже промышляла подобным способом – искала приёмную семью и раньше. Но потенциальные родители оказались с более устойчивой психикой, быстро раскусили манипуляции и добились принудительного помещения Скрловой в психиатрическую лечебницу.

Она сделала правильные выводы. И по выходу из больницы стала вести себя осторожнее. Женщину решили арестовать, но она сбежала при помощи знакомых и осела в Норвегии.

Там мошенница продолжила свой непыльный бизнес-проект. Теперь Барбора поправилась, остригла волосы, начала носить мешковатую одежду и выдавать себя за мальчика-сироту Адама.

С этой историей женщина и заявилась в приют в Осло. Лишних вопросов там не задали. И «паренька» приняли в приют. Вскоре даже появились потенциальные усыновители – бездетные супруги.

После переезда к ним «Адам» начал ходить в школу. Несколько месяцев ему удавалось дурить голову учителям, представителям надзорных органов и даже полицейским.

Но появились подозрения, поскольку паренёк вёл себя слишком уж странно. И Скрлова снова решила делать ноги. Но фото якобы пропавшего подростка расклеили по всей Норвегии. Женщину задержали и раскрыли настоящую личность.

После экстрадиции в Чехию Барбору приговорили к 12 годам тюрьмы. Но выпустили через 5 лет ввиду ухудшавшегося психического состояния. Следы мошенницы после выхода из тюрьмы затерялись. И сейчас неизвестно, жива ли она. Впрочем, нельзя исключать, что полусумасшедшая дамочка втёрлась в доверие к какой-нибудь семье и живёт припеваючи, учтя свои прошлые ошибки и промахи.

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Метки: Барбора Скрлова   Генетика   болезнь   заключение   мошенница   подросток   подстрекательство   психика   секта   убийство   
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17k
Александр 51 минуту назад
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59k
pynh 15 минут назад
может это и есть покемонка?
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24
Катрин 15 минут назад
какой изощренный и пакостный ум.... это болезнь...думаю так
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666
Kra 19 минут назад
Глаза действительно, как у кота из "Шрека" )
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20k
Вишенка Крокодилова Полчаса назад
Лечить надо было женщину, которая собственных детей посадила в клетку.
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8k
Борис Карабанов 46 минут назад
Трудно определить, кто сильнее болен - Аничка или толерантное общество.
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