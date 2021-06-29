Окунись с головой в самый грязный пост на сегодня

Неполный список грязевых курортов мира

Россия:

Кавминводы. Озеро Большой Тамбукан на Северном Кавказе – источник лечебной иловой сульфидной высокоминерализированной грязи.

Эльтон. Бальнеогрязевой курорт расположен в Волгоградской области на севере Прикаспийской низменности, в 6 км к северо-востоку от озера Эльтон – одного из крупнейших соленых озер в мире.

Кашин. Огромные запасы специфических лечебных торфов находятся в Тверской области.

Солигалич, Тверская область

Один из старейших грязевых и бальнеологических курортов России был открыт в 1805 в Липецке.

Грязелечебный и климатический курорт Якты-Куль расположен на высоте 450 м на Южном Урале, на границе Республики Башкортостан и Челябинской области

В Приморском крае, к юго-востоку от Владивостока, на берегу Японского моря находится грязевой и приморский климатический курорт Садгород.

К группе иловых сапропелей относятся грязи, открытые в Сестрорецке в 1902 году

Марциальные воды. Курорт находится в долине железистых минеральных вод в 50 км от столицы Карелии – Петрозаводска.

Крым. Санатории Крыма, которые используют грязелечение, сосредоточены в основном в западной части полуострова – в Саки, Евпатории и Черноморском. На восточном побережье популярны лечебницы Феодосии.