Окунись с головой в самый грязный пост на сегодня

Это чистая правда - пост грязный. А грязный он потому что сегодня всемирный день грязи и поговорим мы не о грази из мира политики, или человеческих отношений, а о той грязи, которая лечит...
Для начала немного терминологии - Пелоидотерапия - лечение грязью. Лечебные грязи по содержанию подразделяются на органические (торфяные грязи и сапропели) и неорганические (сульфидные иловые и сопочные)
Гидротермальные грязи образованы в результате работы горячих подземных источников
Торфяные оброазуются в результате разложения растений без доступа кислорода. Распространены в Украине, Италии и Чехии. На территории России добываются только в Липецке
Сульфидно-иловые — иловые донные отложения, образующиеся в солёных водоёмах: морских заливах, лагунах, солёных озёрах. Распространены на Северном Кавказе и в регионе Кавказских Минеральных Вод — Тамбуканское озеро. Сульфидную грязь также добывают в Старой Руссе (Новгородская область), Хилово (Псковская область), Тамбукане (Ставропольский край), Ейске, Чембурке (окрестности Анапы), Сергиевских Минеральных водах (Самарская область), на Габозере и в Марциальных водах (Карелия), на озёрах Кизилташ и Сакском озере (Крым).
Сопочные сформированы в нефтегазоносных районах в результате выдавливания газами и напорными водами глинистых пород через тектонические трещины. Распространены в Грузии и на Южном Сахалине, а также в Азербайджане, на Керченском полуострове и Тамани (больше всего – в её северной части, где находится вулкан Тиздар).
Сапропелевые — иловые донные отложения пресноводных материковых озёр. Усиливают процессы регенерации тканей и обмен веществ. Распространены на Кубани, в Алтайском крае, в Беларуси, на Урале и в Зауралье. Но наибольшую лекарственную ценность представляют гиттиевые глины, добываемые в Сестрорецке (Санкт-Петербург).
Доказано, что грязи лечат кожные заболевания, вплоть до псориаза, а также некоторые внутренние проблемы. Например лучшим признан результат лечения болезней нервной системы и опорно-двигательного аппарата
Грязь, за счет высокго уровня пластичнотсти расслабляет мышцы, улучшает кровообращение, поддерживает обмен веществ, снимает отеки и боль за счет теплоемкости (долгая отдача тепла), а ее высокий процент содержания солей, минералов, микроорганизмов, ферментов, витаминов очищает и оздоравливает кожу лица, тела и кожи головы, а также оказывает благоприятное воздействие на суставы и опорно-двигательный аппарат в целом
Грязелечение бывает в виде аппликаций на определенный участок тела, электрогрязи или гальваногрязи - грязи+электрический ток, общие грязи - обмазывается вся поверхность тела для поддержания общего тонуса организма, а также полостная грязь - грязь с помощью тампонов вводится ректально или вагинально
Учтите, что грязи имеют противопоказания - открытые раны на теле (в месте наненесия грязи), окология, болезни сердца, болезни щитовидной железы, хронические болезни в стадии обострения
Неполный список грязевых курортов мира
Россия:
Кавминводы. Озеро Большой Тамбукан на Северном Кавказе – источник лечебной иловой сульфидной высокоминерализированной грязи.
Эльтон. Бальнеогрязевой курорт расположен в Волгоградской области на севере Прикаспийской низменности, в 6 км к северо-востоку от озера Эльтон – одного из крупнейших соленых озер в мире.
Кашин. Огромные запасы специфических лечебных торфов находятся в Тверской области.
Солигалич, Тверская область
Один из старейших грязевых и бальнеологических курортов России был открыт в 1805 в Липецке.
Грязелечебный и климатический курорт Якты-Куль расположен на высоте 450 м на Южном Урале, на границе Республики Башкортостан и Челябинской области
В Приморском крае, к юго-востоку от Владивостока, на берегу Японского моря находится грязевой и приморский климатический курорт Садгород.
К группе иловых сапропелей относятся грязи, открытые в Сестрорецке в 1902 году
Марциальные воды. Курорт находится в долине железистых минеральных вод в 50 км от столицы Карелии – Петрозаводска.
Крым. Санатории Крыма, которые используют грязелечение, сосредоточены в основном в западной части полуострова – в Саки, Евпатории и Черноморском. На восточном побережье популярны лечебницы Феодосии.
Европа
На весь мир знамениты грязи курортов Бад-Киссинген (Германия), Эвиан (Франция), Марианске-Лазне и Франтишковы-Лазне (Чехия), Пиештяни и Смрдаки (Словакия), Поморие (Болгария), Хаапсалу и Пярну (Эстония), Венето (Италия), Хевиз (Венгрия), Друскининкай (Литва), Порторож (Словения), Крыница-Здруй, Горынец, Душники-Здруй, Цехоцинек и Колобжег (Польшая) и многие другие.
Израиль
Грязь, вода и соль Мертвого моря не только широко известны во всем мире, но и экспортируются во многие страны.
Термальные воды города Афион (Турция) считаются одними из самых чистых и качественных в мире. Здесь находятся четыре источника с температурой 120°С Грязь вулканического происхождения, смешанная с термальными водами
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