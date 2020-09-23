16 фотографий, которые докажут вам, что природа настоящий художник

Природа – самый талантливый художник, работы которого невозможно не любить. Данная подборка необычных и удивительных вещей способна это доказать.
Сколько бы человек ни повидал, сколько бы вещей люди ни создали своими руками, природа всегда найдёт, чем нас удивить. Ведь она самый настоящий и художник, и скульптор, и архитектор, и дизайнер. В общем, мастер на все руки, да ещё и с такой фантазией, что нам остаётся только завидовать и восхищаться.
1. «Дерево в моём районе, у которого одна ветка — это яблоня, а остальные — нормальное дерево»
4. «Этим утром я нашёл самую маленькую лягушку, которую я когда-либо видел за всю свою жизнь»
6. «Армия маленьких кузнечиков в саду моего друга»
Это просто маленькие инопланетяне какие-то! Будто только что сбежали из Зоны-51.
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