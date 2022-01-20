Как поют грибы: последние открытия ученых

Хотели бы вы когда-нибудь узнать, что думают о вас комнатные растения? Что сказал бы фикус или алоэ? К сожалению, пока сказать они ничего не могут, но спеть – вполне.





На сегодняшний день многие ученые и музыканты со всего мира пытаются совместить музыкальные композиции со звуками, издаваемыми растениями.





Существует много разработок, с помощью которых можно уже сейчас услышать практически любое растение. Специальные устройства записи или трансляции подключаются электродами к побегу, второй же электрод помещается в почву.





Далее устройство синтезирует биологические процессы растения в звук, который транслируется на компьютер или смартфон, попадая в программу-микшер.



Для таких целей пригодится, например, приспособление MIDI Sprout, который не только синтезирует звук от побега, но и визуализирует его.





