Как поют грибы: последние открытия ученых

Устройства, с помощью которых можно услышать кактус.
Хотели бы вы когда-нибудь узнать, что думают о вас комнатные растения? Что сказал бы фикус или алоэ? К сожалению, пока сказать они ничего не могут, но спеть – вполне.
На сегодняшний день многие ученые и музыканты со всего мира пытаются совместить музыкальные композиции со звуками, издаваемыми растениями.
Существует много разработок, с помощью которых можно уже сейчас услышать практически любое растение. Специальные устройства записи или трансляции подключаются электродами к побегу, второй же электрод помещается в почву.
Далее устройство синтезирует биологические процессы растения в звук, который транслируется на компьютер или смартфон, попадая в программу-микшер.
Для таких целей пригодится, например, приспособление MIDI Sprout, который не только синтезирует звук от побега, но и визуализирует его.
Источник:
Также существует устройство Bamboo, которое напоминает обычный плеер из 2010 года, только в деревянном корпусе.
Причем его первая версия была создана еще в 1970 году и значительно отличалась внешне, походя скорее на ящик со встроенным экраном и кучей клавиш. После этого устройство неоднократно модифицировалось.
Источник:
На данный момент на Bamboo можно даже записать музыку растения, чтобы потом проиграть друзьям.
Так что если вы когда-либо мечтали услышать, как звучит ваш кухонный кактус – у вас появилась такая возможность.
Почему растение вообще способно выдавать какие-то звуки? Причина всему – обычный фотосинтез, взаимодействие со светом или тьмой, приближение какого-либо существа. Именно по этим причинам возникают различные реакции, генерирующие изменения в побеге.
Самое интересное, что звуки умеют издавать даже грибы. Музыкант Ноа Калос подключает их к синтезаторам с помощью модуля озвучивания данных. Однако он не только занимается музыкой, но и является биологом, который специализируется на грибах.
Полученные знания и помогли ему собрать столь странный музыкальный инструмент.
Как отмечает Калос, все грибы звучат по-своему и во многом это зависит от стадий их роста и количества воды в них. Также звучание может измениться от помещения электродов на разные участки организма.
Еще музыкальными грибами занимается Тарун Наяр из Ванкувера, которого на изучения грибных композиций подтолкнула классическая индийская музыка.
Наяр рассказывает, что сами по себе растения не создают никакой мелодии. Мужчина подключает их к кабелям и тогда вода, создающая электронное сопротивление, и биоэлектрический заряд преображаются в ноты.
Также у Таруна Наяра есть Instagram, где он делится своим творчеством, в том числе видеозаписями из леса, где он подключает аппаратуру к растениям для получения звука.
Кстати, песни как грибов, так и растений уже используются в оздоровительных учреждениях и даже в концертных залах. Возможно, наступит тот момент, когда какая–нибудь пальма выпустит свой сольный альбом.
Да, в данный момент это только еще один способ для понимания внутренних процессов побегов, но кто знает, куда нас приведут данные технологии и светлые умы через несколько десятков лет.
Источник:
- Методы проверки грибов на ядовитость
- 10 самых интересных фактов о грибах
- Самые фантастические растения в мире и где они обитают
- Пользователей форума удивило необычное растение
- Жуткие грибы, которые в сумерках можно перепутать с торчащими из земли пальцами
Понравилось26
Нет, не те грибы, что маринуем
А грибы, волшебные грибы
В тех, где есть лизергамиды