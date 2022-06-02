Что на самом деле произошло между Ализе и Милен Фармер

А что, если это Фармер и Бутонна отказались от дальнейшего сотрудничества? Это во многом объясняет отсутствие судебных разбирательств. Ализе всё-таки была уже не той юной и невинной девочкой. Ей стукнуло 20 лет! Это уже была молодая и зрелая по уму девушка со своими амбициями.

Быть может, Милен поняла, что подобного успеха уже не будет – образ «Лолиты» окончательно исчерпал себя. И она просто позволила Ализе погрузиться в мир сольного творчества, имея уже громкое имя – мол может, что-то из этого и выйдет? А сама решила не тратить времени даром и заниматься другими проектами.

«Любовь к Фармер»