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Что на самом деле произошло между Ализе и Милен Фармер

Что на самом деле произошло между Ализе и Милен Фармер

Автор:
02 июня 2022 09:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ализе   видео   знаменитости   милен фармер   ссора   судьба   фото   
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Без Милен Фармер не было бы Ализе. И это факт. Ализе стала звездой во многих странах благодаря дебютному синглу, который был написан, спродюсирован и преподнесён ей творческим дуэтом «Фармер и Лоран Бутонна».

Эти двое взяли 16-летнюю корсиканку под своё крыло и сделали ей громкое имя! Её хитовая «Moi… Lolita» по сей день актуальна среди слушателей и, пожалуй, это самый большой коммерческий прорыв исполнительницы…

Увы, сотрудничество Ализе с Фармер и Бутонной закончилось на второй пластинке «Mes Courants Électriques»: альбом не смог повторить успех предшественника, и дальнейшая сольная карьера не была столь головокружительной и блестящей… Многие слушатели искренне признаются: Ализе – очень милая и симпатичная девушка, но запомнилась она исключительно благодаря «Лолите».

В будущем Ализе продолжила выпускать музыку, но существенно ослабила хватку, посвятив себя семье и танцам. Публика о ней забыла – лишь преданные поклонники продолжают следить за творчеством и жизнью женщины. Но если речь про Ализе и заходит – многие с неподдельным интересом задаются вопросом: «Так почему же Ализе и Фармер внезапно разошлись?»


«Во всём виноват её возлюбленный!»

Многие уверены, что между Ализе и Фармер были не просто профессиональные отношения, а настоящая дружба! Во всяком случае, их пути разошлись «без суда и следствия» – то есть никто не имел ничего против друг друга. Позже Милен нашла себе новую протеже – молоденькую Жюлию, по иронии судьбы тоже 16-летнюю! Одни уверены, что инициатором разрыва была Ализе, другие же винят Фармер. Как всё было на самом деле – неизвестно. Обе звезды упорно хранят обет молчания. Но есть некоторые гипотезы…


Есть версия, что инициатором разрыва всё же была Ализе. С момента выпуска «Moi… Lolita» девушка повзрослела – она уже не была подростком, и ей не хотелось играть роль юной авантюристки «Лолиты». В жизни она была тихим и застенчивым человеком, и потому наряды по типу платья от Yohji Yamamoto не доставляли ей удовольствия. А повзрослев, Ализе и вовсе чувствовала себя нелепо.

Поговаривают, на тот момент она встречалась с парнем, который и подбил её уйти в сольное творчество – мол имя-то уже есть, фан-база существенная… А там и без Фармер с Бутонной можно раскачаться. Да и денег больше получать. Он также мог взбодрить Ализе тем, что больше ей не придётся носить ненавистные наряды, которые с трудом прикрывают женские формы. Как отмечали некоторые зарубежные журналисты, на момент разрыва Ализе была в том возрасте, когда всё невозможное кажется возможным! Быть может, девушка банально переоценила собственные возможности.


Не сошлись во взглядах, переоценка славы

Интересную версию выдвинул Паскаль Негре, глава звукозаписывающей компании 6 7 Ent. По его мнению, Ализе была слишком юной девочкой, когда Фармер и Бутонна решили сделать из неё мировую звезду.

«Ей было всего 16 лет. Возможно, она попросту переоценила мировую славу – вряд ли она думала, что в шоу-бизнесе артист всегда должен следовать чужим правилам. Поначалу она была оглушена собственной популярностью, но повзрослев осознала, что не готова к этому. И решила попробовать играть по своим правилам, чего у неё не вышло…»


По мнению Негре, в какой-то момент переосмысление Ализе коснулось и Фармер. Между ними было утеряно взаимное доверие – каждый чувствовал напряжение во время работы.

«В результате это стало бессмысленным времяпрепровождением – они преследовали разные цели. Больше не было общего энтузиазма».


Взгляд с другого ракурса

А что, если это Фармер и Бутонна отказались от дальнейшего сотрудничества? Это во многом объясняет отсутствие судебных разбирательств. Ализе всё-таки была уже не той юной и невинной девочкой. Ей стукнуло 20 лет! Это уже была молодая и зрелая по уму девушка со своими амбициями.

Быть может, Милен поняла, что подобного успеха уже не будет – образ «Лолиты» окончательно исчерпал себя. И она просто позволила Ализе погрузиться в мир сольного творчества, имея уже громкое имя – мол может, что-то из этого и выйдет? А сама решила не тратить времени даром и заниматься другими проектами.


«Любовь к Фармер»

По прошествии лет одно очевидно: Ализе с теплотой относится к Милен. Известно, что почти все эти годы она поздравляла французскую звезду с Днём рождения. И это поздравление могло иметь большое значение, даже если оно не вызвало немедленного отклика.

Ходят слухи, что Фармер пригласила Ализе и её мужа Грегуара Лионне – победителей четвёртого сезона французского шоу «Танцы со звёздами» – поработать с Жюлией! Правда это, или нет, точно неизвестно. Но если это так – звучит странно, учитывая, сколько других профессиональных танцоров Милен знает по долгу службы!


В 2014 году Ализе представила свой шестой студийный альбом «Blonde». Одну из песен певица посвятила Милен, коротко прокомментировав:

«Я просто хочу, чтобы Милен знала: моя любовь к ней не угасла…»


Известно, что Фармер стала первой, кого Ализе оповестила об этой песне.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ализе   видео   знаменитости   милен фармер   ссора   судьба   фото   
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39k
Aleksandr 49 минут назад
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2k
Наблюдатель 4 минуты назад
А где конкретика?! Только версии и домыслы....
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24k
Ego sum qui sum 10 минут назад
Слухи, домыслы, фантазии...зачем это при таком заголовке?
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2k
cfhfwby 15 минут назад
Была, как многие малолетки, симпотной, но потом ляжки отрастила и превратилась в сардельку, да еще и сильно разрисованную дурацкими детскими татушками. Голоса нет от слова совсем. У новой протеже хоть есть вокал, если он, конечно, не смикширован.
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23k
Matrosskin 19 минут назад
Ничего не произошло, просто бизнес есть бизнес. Что Ализи, что Милен - шикарные, вопросов нет. Но у Милен всё её творчество построено на сексе, ну согласитесь - и голос, и тексты и конечно клипы. Причём не на порнухе сиськи/письки как счас пытаются, а именно на уровне восприятия, внутренний эротизм - она только улыбнулась и уже, хм, настроение поднялось, ей не надо в кадре жопой силиконовой трясти.
И свою протеже она повела по этой же дорожке, только в другом амплуа - нимфетки-лолиты. Ну а когда та уже явно переросла эту роль и по возрасту и по творчеству - пришло время следующей.
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370
Легендарный В-ий Полчаса назад
мне жена велела написать, што они обеи старухи и сучки крашеные.
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31k
russger 40 минут назад
Ой хоспади звёзды шописдес, прочитали и забыли -_-
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8
бон ли 2 часа назад
Ализе красотка всех времен!
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