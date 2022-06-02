Что на самом деле произошло между Ализе и Милен Фармер

Без Милен Фармер не было бы Ализе. И это факт. Ализе стала звездой во многих странах благодаря дебютному синглу, который был написан, спродюсирован и преподнесён ей творческим дуэтом «Фармер и Лоран Бутонна».
Эти двое взяли 16-летнюю корсиканку под своё крыло и сделали ей громкое имя! Её хитовая «Moi… Lolita» по сей день актуальна среди слушателей и, пожалуй, это самый большой коммерческий прорыв исполнительницы…
Увы, сотрудничество Ализе с Фармер и Бутонной закончилось на второй пластинке «Mes Courants Électriques»: альбом не смог повторить успех предшественника, и дальнейшая сольная карьера не была столь головокружительной и блестящей… Многие слушатели искренне признаются: Ализе – очень милая и симпатичная девушка, но запомнилась она исключительно благодаря «Лолите».
В будущем Ализе продолжила выпускать музыку, но существенно ослабила хватку, посвятив себя семье и танцам. Публика о ней забыла – лишь преданные поклонники продолжают следить за творчеством и жизнью женщины. Но если речь про Ализе и заходит – многие с неподдельным интересом задаются вопросом: «Так почему же Ализе и Фармер внезапно разошлись?»
«Во всём виноват её возлюбленный!»
Многие уверены, что между Ализе и Фармер были не просто профессиональные отношения, а настоящая дружба! Во всяком случае, их пути разошлись «без суда и следствия» – то есть никто не имел ничего против друг друга. Позже Милен нашла себе новую протеже – молоденькую Жюлию, по иронии судьбы тоже 16-летнюю! Одни уверены, что инициатором разрыва была Ализе, другие же винят Фармер. Как всё было на самом деле – неизвестно. Обе звезды упорно хранят обет молчания. Но есть некоторые гипотезы…
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Есть версия, что инициатором разрыва всё же была Ализе. С момента выпуска «Moi… Lolita» девушка повзрослела – она уже не была подростком, и ей не хотелось играть роль юной авантюристки «Лолиты». В жизни она была тихим и застенчивым человеком, и потому наряды по типу платья от Yohji Yamamoto не доставляли ей удовольствия. А повзрослев, Ализе и вовсе чувствовала себя нелепо.
Поговаривают, на тот момент она встречалась с парнем, который и подбил её уйти в сольное творчество – мол имя-то уже есть, фан-база существенная… А там и без Фармер с Бутонной можно раскачаться. Да и денег больше получать. Он также мог взбодрить Ализе тем, что больше ей не придётся носить ненавистные наряды, которые с трудом прикрывают женские формы. Как отмечали некоторые зарубежные журналисты, на момент разрыва Ализе была в том возрасте, когда всё невозможное кажется возможным! Быть может, девушка банально переоценила собственные возможности.
Не сошлись во взглядах, переоценка славы
Интересную версию выдвинул Паскаль Негре, глава звукозаписывающей компании 6 7 Ent. По его мнению, Ализе была слишком юной девочкой, когда Фармер и Бутонна решили сделать из неё мировую звезду.
«Ей было всего 16 лет. Возможно, она попросту переоценила мировую славу – вряд ли она думала, что в шоу-бизнесе артист всегда должен следовать чужим правилам. Поначалу она была оглушена собственной популярностью, но повзрослев осознала, что не готова к этому. И решила попробовать играть по своим правилам, чего у неё не вышло…»
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По мнению Негре, в какой-то момент переосмысление Ализе коснулось и Фармер. Между ними было утеряно взаимное доверие – каждый чувствовал напряжение во время работы.
«В результате это стало бессмысленным времяпрепровождением – они преследовали разные цели. Больше не было общего энтузиазма».
Взгляд с другого ракурса
А что, если это Фармер и Бутонна отказались от дальнейшего сотрудничества? Это во многом объясняет отсутствие судебных разбирательств. Ализе всё-таки была уже не той юной и невинной девочкой. Ей стукнуло 20 лет! Это уже была молодая и зрелая по уму девушка со своими амбициями.
Быть может, Милен поняла, что подобного успеха уже не будет – образ «Лолиты» окончательно исчерпал себя. И она просто позволила Ализе погрузиться в мир сольного творчества, имея уже громкое имя – мол может, что-то из этого и выйдет? А сама решила не тратить времени даром и заниматься другими проектами.
«Любовь к Фармер»
По прошествии лет одно очевидно: Ализе с теплотой относится к Милен. Известно, что почти все эти годы она поздравляла французскую звезду с Днём рождения. И это поздравление могло иметь большое значение, даже если оно не вызвало немедленного отклика.
Ходят слухи, что Фармер пригласила Ализе и её мужа Грегуара Лионне – победителей четвёртого сезона французского шоу «Танцы со звёздами» – поработать с Жюлией! Правда это, или нет, точно неизвестно. Но если это так – звучит странно, учитывая, сколько других профессиональных танцоров Милен знает по долгу службы!
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В 2014 году Ализе представила свой шестой студийный альбом «Blonde». Одну из песен певица посвятила Милен, коротко прокомментировав:
«Я просто хочу, чтобы Милен знала: моя любовь к ней не угасла…»
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Известно, что Фармер стала первой, кого Ализе оповестила об этой песне.
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И свою протеже она повела по этой же дорожке, только в другом амплуа - нимфетки-лолиты. Ну а когда та уже явно переросла эту роль и по возрасту и по творчеству - пришло время следующей.
Красотка? Да. Но...