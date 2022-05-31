30 лучших фото котов всех времён

Это 4 часть фото котов, если вам интересно посмотреть на прошлые части, то заходите ко мне в профиль=)
Катастрофа неминуема.
Цветы заслуживают большего, но коту ясно одно — или они, или он.
Украшение для окна.
Дождь.
Настоящая трагедия этого фото — не дождь, а тот, кто, увидев это выражение на морде, решил сделать фотографию, вместо того чтобы впустить бедолагу домой.
Танцор.
Страстный танец танго.
Веник, ты лишний в этом доме!
Бедняга, ему не суждено избавиться от этой штуки.
Запретная любовь.
Любовь зла, полюбишь и петуха.
Йогуртовая дилемма.
Новый дом.
Он нашел новый дом и любящего хозяина. Смахиваем слезу и листаем дальше.
Я защищу тебя!
Во что бы то ни стало!
Реклама врет!
На упаковке написано: «Кошки любят его!» А на самом деле… кажется, не очень.
Чего смотришь?
Красная шапочка.
Где-то рядом серый волк, судя по выражению на мордочке.
Чудо.
Нет, это действительно чудо! Вы только посмотрите! На столе стоит НЕДОПИТАЯ бутылка дорогущего вина Rosé Coteaux d’Aix!
Симулянт.
Кажется, кто-то притворился мертвым.
Встреча.
Ой, какой ты усатый и пушистый!
Неожиданный поцелуй.
Любовь всегда приходит неожиданно, но язык на шее — еще неожиданнее.
Гарри Поттер.
Волшебство живет в каждом из нас.
Монорельс.
Кто-нибудь, подтолкните до кухни.
Друг, ну ты опять не вовремя!
Инновации в области поз для сна. Все это время вы спали неправильно! Учитесь!
Скандал!
Он увидел нечто слишком… слишком…
Наблюдатели.
Белочка, в целях собственной безопасности лучше бы тебе найти другой подоконник.
Утренние сборы.
А теперь неси меня к умывальнику, раб!
Бог равновесия.
Слабак, заснул в магазине, не дойдя до дома после работы!
Чтение.
Мир, в котором дети читают вместе с котами из приюта, возможно, имеет шансы выжить.
Шпион.
Если присмотреться, вы поймете, что это не просто скучная фотография пакета — на самом деле на ней есть кот. Просто он мастер маскировки.
Пассажир рейса «Пол — кровать».
Самый милый в мире котенок.
Генерал.
Вообще-то не так-то легко сохранить такое высокомерие и важность, когда у тебя на голове коробка из-под китайской еды.
Ребята, спасибо вам за активность, поддержку, комментарии и лайки🤗 Это очень мотивирует меня создавать такие длинные посты для вас!💖
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