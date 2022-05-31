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30 лучших фото котов всех времён

30 лучших фото котов всех времён

Автор:
31 мая 2022 17:40
Сообщество : Животные
Метки: Мемы   интересно   коты   смешно   
504
30

Это 4 часть фото котов, если вам интересно посмотреть на прошлые части, то заходите ко мне в профиль=)

Катастрофа неминуема.


Цветы заслуживают большего, но коту ясно одно — или они, или он.





×
×

Украшение для окна.





Дождь.


Настоящая трагедия этого фото — не дождь, а тот, кто, увидев это выражение на морде, решил сделать фотографию, вместо того чтобы впустить бедолагу домой.





Танцор.


Страстный танец танго.





Веник, ты лишний в этом доме!


Бедняга, ему не суждено избавиться от этой штуки.






Запретная любовь.


Любовь зла, полюбишь и петуха.






Йогуртовая дилемма.





Новый дом.


Он нашел новый дом и любящего хозяина. Смахиваем слезу и листаем дальше.






Я защищу тебя!


Во что бы то ни стало!





Реклама врет!


На упаковке написано: «Кошки любят его!» А на самом деле… кажется, не очень.





Чего смотришь?





Красная шапочка.


Где-то рядом серый волк, судя по выражению на мордочке.





Чудо.


Нет, это действительно чудо! Вы только посмотрите! На столе стоит НЕДОПИТАЯ бутылка дорогущего вина Rosé Coteaux d’Aix!





Симулянт.


Кажется, кто-то притворился мертвым.





Встреча.


Ой, какой ты усатый и пушистый!





Неожиданный поцелуй.


Любовь всегда приходит неожиданно, но язык на шее — еще неожиданнее.





Гарри Поттер.


Волшебство живет в каждом из нас.





Монорельс.


Кто-нибудь, подтолкните до кухни.





Друг, ну ты опять не вовремя!





Инновации в области поз для сна. Все это время вы спали неправильно! Учитесь!





Скандал!


Он увидел нечто слишком… слишком…





Наблюдатели.


Белочка, в целях собственной безопасности лучше бы тебе найти другой подоконник.





Утренние сборы.


А теперь неси меня к умывальнику, раб!





Бог равновесия.





Слабак, заснул в магазине, не дойдя до дома после работы!




Чтение.


Мир, в котором дети читают вместе с котами из приюта, возможно, имеет шансы выжить.





Шпион.


Если присмотреться, вы поймете, что это не просто скучная фотография пакета — на самом деле на ней есть кот. Просто он мастер маскировки.





Пассажир рейса «Пол — кровать».





Самый милый в мире котенок.





Генерал.


Вообще-то не так-то легко сохранить такое высокомерие и важность, когда у тебя на голове коробка из-под китайской еды.



Ребята, спасибо вам за активность, поддержку, комментарии и лайки🤗 Это очень мотивирует меня создавать такие длинные посты для вас!💖

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Метки: Мемы   интересно   коты   смешно   
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Ivan 4 часа назад
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Станислав 6 минут назад
Вот для кого посты данного типа???! Я взрослый мужик! мне 40 годиков! .... Поставлю лайк, пойду обниму своего котейку....
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hairov 2 часа назад
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19k
Alf 3 часа назад
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Пишу то, что у меня в голове, поэтом прошу прощения, если как-то кого-то задену своим "творчеством"
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