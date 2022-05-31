30 лучших фото котов всех времён

Генерал.

Вообще-то не так-то легко сохранить такое высокомерие и важность, когда у тебя на голове коробка из-под китайской еды.



Ребята, спасибо вам за активность, поддержку, комментарии и лайки🤗 Это очень мотивирует меня создавать такие длинные посты для вас!💖