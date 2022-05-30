Антиквариат это не только красота, но и упоротость

Сообщество «Музей Упоротого Антиквариата» просто вдребезги разобьёт ваши иллюзии о прекрасном, познакомив с не менее интересными, но довольно своеобразными объектами прошлого.
Все участники группы активно принимают участие, присылая фотографии найденных ими занимательных предметов, а администратор паблика старается углубиться в суть и рассказать, что же это за упоротость такая и для чего всё это нужно.
Старинный деревянный кот, размер 15 см в высоту, 635 г.
Происхождение неизвестно, к сожалению. Найдено в Германии на блошином рынке.
Находка с Авито
Набор для специй (солонка, перечница, горчичница) в виде кошек, фарфор, Германия, середина XX века.
У вас можно поделиться своим упоротым антиквариатом?)
Это голландская копилка, год не знаю, так как нет клейма.
Упоротый лев времен СССР
Годах в 80-х был привезен, кажется, из Литвы.
То ли собака, то ли лиса
Предназначение — копилка 1950-1980-х годов.
Петух и пень слабой упоротости, неизвестно какой год. Где-то на блошином рынке Парижа
От музея: Вы меня своим петухом озадачили! Всё, что удалось узнать — это то, что данный предмет является вазой. Подобные петушиные майоликовые вазы производились с конца XIX века во Франции и в нашей любимой Италии в середине XX века. Пень, может быть, и слабой упоротости, но посмотрите на лицо петуха в анфас.
Миловидный идол, обнаруженный на временной выставке Российского этнографического музея в СПб
Когда вроде и подпись есть, а всё равно не понимаешь, что здесь происходит
«Трофеи войны» («The Spoils of War»). Фарфоровая статуэтка «гостинец с ярмарки» (fairing), компания Conta & Boehme, Германия, конец XIX века.
Ну и с другого ракурса
Пояснительная бригада в лице одной из комментаторок всё расставила по своим местам:
Ребенок подрался с собакой за игрушку, ребенку досталась игрушка, а собаке — кусок платья от неё.
Был, правда, и вот такой вариант развития событий:
Мальчик в одежде девочки отбивается однорукой куклой от собаки, которую тошнит чем-то розовым. Прошу простить, я увидела это.
Да, это кот. И, кажется, он осуждает
Пепельница с котом, стоящим на задних лапах. Рубеж XIX-XX вв. Российская империя, Тверская фабрика Товарищества М.С. Кузнецова.
Музей имени В.Ю. Орлова, Ярославль.
Гибрид льва и гепарда
Чернильница, керамика, Англия, XIX век.
Котик с чёлочкой
Ваза, керамика, компания Thomas Forester & Sons, Англия, 1900-е годы.
Приветствую, такие часики имеются, возможно вы уже публиковали
От музея: Нет, таких еще не было. Электронные часы «Мефистофель», керамика, радиозавод «Восток» г. Новосибирск, СССР, 1986 год.
Выражение морды медведя просто бесценно
Начали производить таких заводных мишек в 50-е годы в Ленинграде.
Как вам такая задумка, а?
Лампа-ночник в виде кролика, изделие chalkware, гипс, США, середина XX века.
Здравствуйте, к вам пришла белочка
Источник:
АНТИФИШКИ
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