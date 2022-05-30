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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5923 поста • 732 подписчика подписаться
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"Я тебя уничтожу, тварь!" : Любовь Успенская набросилась на соседку и её собаку

"Я тебя уничтожу, тварь!" : Любовь Успенская набросилась на соседку и её собаку

Автор:
30 мая 2022 14:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Кауфман Анна   Успенская   видео   истерика   конфликт   скандал   собака   укус   шоу бизнес   
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Бабушка Успенская в смешных штанах и с микропсом на поводке сначала заявила, что её укусили, а потом попыталась выбить из рук соседки телефон.

Любовь Успенская регулярно попадает в скандалы. На этот раз пенсионерка эстрады засветилась в конфликте с соседкой - дизайнером Анной Кауфман. Суть претензий певицы объяснить в двух словах сложно.


Кауфман и Успенская - соседи. И та, и другая - собачницы. Успенская, выгуливая своего пса, заметила, что французский бульдог соседки выбежал со двора. Она рванула за бульдогом, забежала во двор соседки, но обнаружила там только второго пса. Тот был без намордника, что чрезвычайно возмутило Успенскую. Она стала громко возмущаться - на крики певицы из дома вышла соседка, которой удалось убедить мадам Успенскую покинуть территорию частного домовладения. Та вышла на дорогу, но возмущаться не прекратила.


Наговорив соседке кучу нелицеприятных слов, она полезла в драку, пытаясь вырвать телефон, на который Кауфман снимала истерику певицы. Показать укус собаки, о котором она твердила без умолку, Успенская отказалась. По словам артистки все вокруг шлюхи и сволочи: кусают ее и ее питомца.


Дизайнер Кауфман намерена подать в суд. Потому что "капустка - это хорошо, но в доме надо иметь и мясные закуски". Тогда, может, пропадёт желание нападать на людей и мир будет чище.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кауфман Анна   Успенская   видео   истерика   конфликт   скандал   собака   укус   шоу бизнес   
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31  комментарий
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68k
Доктор Джонс Час назад
Нехер было садиться в кабриолет - голову надуло...
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3k
Нуи Хусим 8 минут назад
Очень нужен скандал что бы не забывали! Я такой древний, что помню когда она пела в ресторане "Кавказ" в Киеве. Нет уже этого ресторана, абидна.
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2k
Motorola 16 минут назад
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9k
Юрий 17 минут назад
Как она со своей дикцией шепелявой смогла пробиться на вершину эстрады? Просто ужас какой-то.
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27k
koleos72 23 минуты назад
Эту любу надо, под шумок, обратно отправить к этому, усатому, как его там... Кароче туда же!
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84
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Даже бомжихе в стадии крайнего запоя было бы стыдно выглядеть так как это существо...
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606
Cvetan Полчаса назад
"Это увлекательный был аттракцион..."
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1k
Трям Полчаса назад
любовь уСИНЬская
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87
сергей костюнин Полчаса назад
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1k
Мурчелло Полчаса назад
Это уё-ще заявило ,что оно американское певицо.Чё она в России делает?Вместе с кауфманами?
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91k
sapér Vodička 36 минут назад
Анька Кауфман посралась с Любкой Си цкер.Вот таки всемирная история !!!
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8
tyrganskiy 42 минуты назад
Блин ...я её не узнал ...."Это увлекательный был аттракцион,никто не шутил как я и он"...
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85k
Феофан 43 минуты назад
Окуевшая.
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10k
Андрей А 48 минут назад
Элитные звезды или звездная элита?
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5k
fin4all 51 минуту назад
Если бы в комментариях не напели, так и не вспомнил бы кто это...
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9k
Алексей 56 минут назад
Так еще не щутил как я и он,он меня шутя посадил в пустой вагон ночью)))) Алкокарусели
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1k
накладчик в угол 59 минут назад
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4k
sedoisever Час назад
"Я её пнула, а она меня за ногу укусила"...
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3k
Parus59 Час назад
Обеих сук на живодерню.
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Горожанин Час назад
Неужели по поводу Успенской - кто-то, в чём-то и когда-нибудь сомневался? Что это чудо - полная бездарность и неадекватность. Типичное криминальное антисоветское мурло, которое выплыло на поверхность в паскудную и продажную перестройку и криминальные 90-е.
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Том Сойер Час назад
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