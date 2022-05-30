"Я тебя уничтожу, тварь!" : Любовь Успенская набросилась на соседку и её собаку

Любовь Успенская регулярно попадает в скандалы. На этот раз пенсионерка эстрады засветилась в конфликте с соседкой - дизайнером Анной Кауфман. Суть претензий певицы объяснить в двух словах сложно.

Кауфман и Успенская - соседи. И та, и другая - собачницы. Успенская, выгуливая своего пса, заметила, что французский бульдог соседки выбежал со двора. Она рванула за бульдогом, забежала во двор соседки, но обнаружила там только второго пса. Тот был без намордника, что чрезвычайно возмутило Успенскую. Она стала громко возмущаться - на крики певицы из дома вышла соседка, которой удалось убедить мадам Успенскую покинуть территорию частного домовладения. Та вышла на дорогу, но возмущаться не прекратила.

Наговорив соседке кучу нелицеприятных слов, она полезла в драку, пытаясь вырвать телефон, на который Кауфман снимала истерику певицы. Показать укус собаки, о котором она твердила без умолку, Успенская отказалась. По словам артистки все вокруг шлюхи и сволочи: кусают ее и ее питомца.