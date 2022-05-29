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Жанна Агалакова из-за границы рассказала россиянам как выключать телевизор и открывать сердца

Жанна Агалакова из-за границы рассказала россиянам как выключать телевизор и открывать сердца

Автор:
29 мая 2022 16:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: BBC   Агалакова   Жанна Агалакова   ведущая   интервью   первый канал   
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Жанна Агалакова, уволившаяся в марте после 23 лет работы спецкорром на Первом канале и скрывавшая до мая свое местонахождение, проявилась на BBC, публично присоединившись к своей отрекшейся от Родины коллеге Марине Овсянниковой. В откровенном интервью Агалакова заявила, что не жалеет о своем решении.

Жанна Агалакова, уволившаяся в марте после 23 лет работы спецкорром на Первом канале и скрывавшая до мая свое местонахождение, проявилась на BBC. В откровенном интервью она заявила, что не жалеет о своем решении.

Жанна Агалакова работала на Первом канале с 1999 года (тогда это еще был канал ОРТ), была ведущей, а затем специальным корреспондентом в Нью-Йорке и Париже. О ее увольнении стало известно 15 марта.

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В лучших традициях современного душевного стриптиза, по хорошо уже знакомому сценарию, Жанна Агалакова поведала зрителям BBC, что после 24 февраля её жизнь разделилась надвое : "Но я рада, что сделала такой выбор. Возможно, я должна была сделать его намного раньше".

По словам Агалаковой, одной из причин ее переезда в Париж стало нежелание заниматься пропагандой. Однако и в Париже ее не устраивала однобокая подача информации на российском телевидении.

"Было тяжело, потому что я должна была слушать только точку зрения и доносить ее, вырезая все остальные мнения".

Также Агалакова призналась, что до сих пор смотрит российские новостные каналы:

"Это как две разные планеты. На одной катастрофа, а на другой российские военные, которых местное население встречает с цветами", - негодует бывшая ведущая Первого, двадцать с лишним лет через "не могу" получавшая там зарплату.

Также Агалакова высказалась о масштабных антироссийских санкциях — по ее мнению, они лишь настраивают россиян против Запада, а не против правительства их страны.

"Мне кажется, это не способ. С одной стороны, вы не допускаете российских спортсменов до международных соревнований, а с другой — платите за российский газ в рублях. Где логика? Не все русские плохие. Те люди, которые никогда не голосовали за Путина, теперь отрезаны от мира, их держат в заложниках", - переживает журналистка.

Напомним, Агалакова в свое время была награждена за журналистскую работу Орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. По всей видимости, для неё эти государственные награды ничего не значат. Более того, телеведущая в интервью BBC призналась, что уже давно не питала нежных чувств к родине.

В заключение интервью журналистка посоветовала россиянам "выключить телевизор", назвав его "машиной для промывки мозгов".

"Просто не слушайте, найдите другие источники информации, зайдите в интернет и откройте ваши сердца". Об этом пишет Сплетник.ру.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: BBC   Агалакова   Жанна Агалакова   ведущая   интервью   первый канал   
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35  комментариев
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85k
Taras Kozalupko 5 часов назад
Проститутка во всей красе
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312
Exciter 13 минут назад
Конченая тварь. Как и все свалившие , сука 20 лет жрала от государства , а теперь прозрела. Надо пробовать счета отмести , чтобы на панель пошла !
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18k
ЦСКА 38 минут назад
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10k
Касьян Пуздой Час назад
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1k
Трям Час назад
А почему вся эта "богема" сначала сваливает из России, а только потом начинает песдеть? Сыкотно это делать находясь в ее пределах?
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2k
Наблюдатель Час назад
жанна ПРЕДАЛакова...
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8k
Василенко Татьяна Час назад
Советы политических про@лядей мало кого интересуют. Как мы десятилетиями смотрели на этих предателей??? Действительно, говно росло десятки лет, а проявилось за три месяца)))
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23k
Fat boy slim is * in a heaven 2 часа назад
Свинья, а не человек
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−11
vlad_ik 3 часа назад
Она правильный человек
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636
Просто прохожий 3 часа назад
А долго гнида маскировалась и зарабатывала право "жить" на западе, и получала(уверен) не плохие деньги в России. Таких тварей спец службы должны изымать из любой страны и в багажнике доставлять в Россию, потом 5 минут суд и расстрел или пожизненно на рудники за полярный круг.
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2k
cfhfwby 3 часа назад
Мне смешно, когда перечисляют регалии того или иного человека в нашей современной России: у нас вон "лучший менагер всех времен и народов, которого страшно потерять, а то западные фирмачи переманят, господин Миллер получил из рук самого пахана висюльку за УДАРНЫЙ ТРУД (?!!!), а его интересует только его з/п в 5 миллионов в день (!!!), так и все эти говорящие ртом и кривляющиеся на ТВ- это всего лишь бездельники, получающие за правильные речи ОГРОМНЫЙ деньги. Любого человека взять с ТВ , все они миллионеры и не рублевые, у всех у них на старость домики на "ненавистном" Западе, там же и гражданство всех их деток и родственников. Наш ИДИОТ из Кремля построил вертикаль власти, а она, в свою очередь, отгрохала на наши деньги отростки пропагандонов, которые, кстати, АБСОЛЮТНО не отрабатывают свои деньги, т.к. их НИКТО не смотрит и не слушает. А так же отрастили дебильных ведущих различных ток шоу, которые дебелизировали все население, вот эти добились успеха, не зря получали деньги и звания.
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−81
Александр 3 часа назад
она что ,также против кровопролитной войны ? вон из России !
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 4 часа назад
еще одна коллабарантка нашлась...сиди там в своей Италии..или Франции .(где она там ошивается), и не вякай)
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11k
Kostick 4 часа назад
абсолютно абстрагировавшись от ситуации. но, есть среди посетителей сайта хоть один человек, который отказался бы от очень пристойной зарплаты, но один нюанс, говорить не то, что думаешь? думаю не много таких нашлось бы. а наколядовав баблишка, чего бы не сказать то, что сам думаешь? и ещё одна фигня, пока просто надо было брехать, а вот когда говно называть шоколадом, тут уж не каждый сможет быть вечерним мудозвоном. и даже на халупку в италии, да дома тож не очень сиротская недвига. 99% зоотечественников должны отпахать тыщи две лет, чтобы нечто подобное купить. при этом не жрать от слова вообще.
ps для особо одарённых, 29 статья основного закона рф. и ещё, есть ли хоть одна цивилизованная страна, где существует штраф на "неуважение к власти"? и уж самый изюм - как эта 319 статья ук рф применяется на практике. из последних маразмов, ройзману полтос влупили за твит.
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312
Exciter Kostick 5 минут назад
Дядя Костя ты дурак?
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20k
Егор 4 часа назад
Я так понял, этот каминг аут необходим всем, кто хочет устроиться на работу в Европе? Думаю, она будет неприятно удивлена цензурой на французском телевидении.
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36k
Антон 4 часа назад
Еще одна крыса отметилась!
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13k
Социум 4 часа назад
Не вам нас поучать!
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3k
Frank Borman 4 часа назад
Крысы бегут с корабля.
Эта путинская пропагандонка 23 года несла брехню с 1го канала, теперь советует выключить телевизир. А если открыть сердце, то можно увидеть на БиБиСи, этой британской инфопомойке и пропканале, интервью этой продажной шкуры. Свои 30 серебренников она уже заработала.
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126k
Аааа 4 часа назад
дорожная.mp3
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
8k
4k
Умница-красавица 5 часов назад
Это чмо на голубом глазу вещало, что за 8 лет вооруженного конфликта на Донбассе погибло всего 8(!) мирных жителей. А детские кладбища - видимо, циничная постановка Первого канала? Б..ть, вот как таких изжога не замучит!
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