Жанна Агалакова из-за границы рассказала россиянам как выключать телевизор и открывать сердца

В лучших традициях современного душевного стриптиза, по хорошо уже знакомому сценарию, Жанна Агалакова поведала зрителям BBC, что после 24 февраля её жизнь разделилась надвое : "Но я рада, что сделала такой выбор. Возможно, я должна была сделать его намного раньше".

По словам Агалаковой, одной из причин ее переезда в Париж стало нежелание заниматься пропагандой. Однако и в Париже ее не устраивала однобокая подача информации на российском телевидении.

"Было тяжело, потому что я должна была слушать только точку зрения и доносить ее, вырезая все остальные мнения".

Также Агалакова призналась, что до сих пор смотрит российские новостные каналы:

"Это как две разные планеты. На одной катастрофа, а на другой российские военные, которых местное население встречает с цветами", - негодует бывшая ведущая Первого, двадцать с лишним лет через "не могу" получавшая там зарплату.