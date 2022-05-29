Жанна Агалакова из-за границы рассказала россиянам как выключать телевизор и открывать сердца

Жанна Агалакова, уволившаяся в марте после 23 лет работы спецкорром на Первом канале и скрывавшая до мая свое местонахождение, проявилась на BBC, публично присоединившись к своей отрекшейся от Родины коллеге Марине Овсянниковой. В откровенном интервью Агалакова заявила, что не жалеет о своем решении.
Жанна Агалакова, уволившаяся в марте после 23 лет работы спецкорром на Первом канале и скрывавшая до мая свое местонахождение, проявилась на BBC. В откровенном интервью она заявила, что не жалеет о своем решении.
Жанна Агалакова работала на Первом канале с 1999 года (тогда это еще был канал ОРТ), была ведущей, а затем специальным корреспондентом в Нью-Йорке и Париже. О ее увольнении стало известно 15 марта.
В лучших традициях современного душевного стриптиза, по хорошо уже знакомому сценарию, Жанна Агалакова поведала зрителям BBC, что после 24 февраля её жизнь разделилась надвое : "Но я рада, что сделала такой выбор. Возможно, я должна была сделать его намного раньше".
По словам Агалаковой, одной из причин ее переезда в Париж стало нежелание заниматься пропагандой. Однако и в Париже ее не устраивала однобокая подача информации на российском телевидении.
"Было тяжело, потому что я должна была слушать только точку зрения и доносить ее, вырезая все остальные мнения".
Также Агалакова призналась, что до сих пор смотрит российские новостные каналы:
"Это как две разные планеты. На одной катастрофа, а на другой российские военные, которых местное население встречает с цветами", - негодует бывшая ведущая Первого, двадцать с лишним лет через "не могу" получавшая там зарплату.
Также Агалакова высказалась о масштабных антироссийских санкциях — по ее мнению, они лишь настраивают россиян против Запада, а не против правительства их страны.
"Мне кажется, это не способ. С одной стороны, вы не допускаете российских спортсменов до международных соревнований, а с другой — платите за российский газ в рублях. Где логика? Не все русские плохие. Те люди, которые никогда не голосовали за Путина, теперь отрезаны от мира, их держат в заложниках", - переживает журналистка.
Напомним, Агалакова в свое время была награждена за журналистскую работу Орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. По всей видимости, для неё эти государственные награды ничего не значат. Более того, телеведущая в интервью BBC призналась, что уже давно не питала нежных чувств к родине.
В заключение интервью журналистка посоветовала россиянам "выключить телевизор", назвав его "машиной для промывки мозгов".
"Просто не слушайте, найдите другие источники информации, зайдите в интернет и откройте ваши сердца". Об этом пишет Сплетник.ру.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Екатерина Андреева раскрыла свой реальный возраст и развеяла слухи об изменении паспорта Лужковым
- На бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову подал в суд муж
- Ведущая программы "Время покажет" упала в прямом эфире и сломала руку
- "Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию
- «Считает меня предательницей»: Овсянникова призналась, что мама теперь с ней не общается
ps для особо одарённых, 29 статья основного закона рф. и ещё, есть ли хоть одна цивилизованная страна, где существует штраф на "неуважение к власти"? и уж самый изюм - как эта 319 статья ук рф применяется на практике. из последних маразмов, ройзману полтос влупили за твит.
Эта путинская пропагандонка 23 года несла брехню с 1го канала, теперь советует выключить телевизир. А если открыть сердце, то можно увидеть на БиБиСи, этой британской инфопомойке и пропканале, интервью этой продажной шкуры. Свои 30 серебренников она уже заработала.