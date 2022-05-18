Екатерина Андреева раскрыла свой реальный возраст и развеяла слухи об изменении паспорта Лужковым

Ходят слухи, что Андреева даже меняла дату рождения в паспорте, а помог ей в этом Лужков.

«Особенно начинают рассказывать какие-то сказки, небылицы про то, что Лужков мне, Лере Кудрявцевой, еще каким-то девушкам изменил данные в паспорте, потому что мы выглядим гораздо моложе своих лет... Но я не хочу, чтобы различные Интернет-энциклопедии вводили в заблуждение людей, в том числе высокопоставленных, которые смотрят информацию там и присылают мне поздравления с юбилеями, которых нет. А когда у меня будет юбилей, они меня не поздравят. Ну и что в этом хорошего?» — продолжает возмущаться Андреева.