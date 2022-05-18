Екатерина Андреева раскрыла свой реальный возраст и развеяла слухи об изменении паспорта Лужковым

Екатерина Андреева знаменитая ведущая Первого канала прославилась не только благодаря своему профессионализму и работе на ТВ. Женщина выглядит очень хорошо для своих лет. Возраст Андреевой до сих пор оставался под вопросом. Некоторые даже поговаривали, что Андреева была в близких отношениях с Лужковым и он поменял ей паспорт, "скостив" несколько годков.
Екатерина Андреева делится на своей странице в соцсетях упражнениями для сохранения молодости и хорошей формы. Женщина занимается йогой, правильно питается, следит за здоровьем и мало пользуется косметикой. Благодаря всему этому Андреева не выглядит на свой возраст.
Как выяснилось, даже интернет не знает, сколько Андреевой лет. Пишут, что ей 60, а на деле 54. Журналистка не обращала на это внимания долгое время, но решила развеять все слухи.
«Википедия» отрицает очевидное, несмотря на предоставление паспорта, свидетельства о рождении и прочих доказательств. Я уверена, что и другие издания лгут специально, потому что кому-то хочется, чтобы я выглядела, мягко говоря, устаревшей. Ну, а как еще объяснить, что человеку приписывают порядка шести лет? Многовато, вообще-то!» — негодует ведущая.
Ходят слухи, что Андреева даже меняла дату рождения в паспорте, а помог ей в этом Лужков.
«Особенно начинают рассказывать какие-то сказки, небылицы про то, что Лужков мне, Лере Кудрявцевой, еще каким-то девушкам изменил данные в паспорте, потому что мы выглядим гораздо моложе своих лет... Но я не хочу, чтобы различные Интернет-энциклопедии вводили в заблуждение людей, в том числе высокопоставленных, которые смотрят информацию там и присылают мне поздравления с юбилеями, которых нет. А когда у меня будет юбилей, они меня не поздравят. Ну и что в этом хорошего?» — продолжает возмущаться Андреева.
На самом деле Екатерина Андреева выглядит хорошо, но на свой возраст. Судя по всему, именно так должна выглядеть здоровая женщина в 21 веке. В наше время йога, правильное питание, полезные упражнения и обследования врачей доступны для всех желающих. На своей странице Андреева рассказывает, как сохранить молодость с помощью доступных средств и без инъекций.
«Я никогда не доверяла толстым диетологам, прыщавым косметологам и глупым людям, которые пытаются что-то объяснить. Докажи мне своим примером и тогда я пойду за тобой. А если это игра, то я туда точно не пойду», — подчеркивала журналистка в беседе с Надеждой Стрелец.
Источник:
АНТИФИШКИ
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