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Екатерина Андреева раскрыла свой реальный возраст и развеяла слухи об изменении паспорта Лужковым

Екатерина Андреева раскрыла свой реальный возраст и развеяла слухи об изменении паспорта Лужковым

Автор:
18 мая 2022 07:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Андреева   ведущая   возраст   интересное   первый канал   слухи   фото   
2972
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Екатерина Андреева знаменитая ведущая Первого канала прославилась не только благодаря своему профессионализму и работе на ТВ. Женщина выглядит очень хорошо для своих лет. Возраст Андреевой до сих пор оставался под вопросом. Некоторые даже поговаривали, что Андреева была в близких отношениях с Лужковым и он поменял ей паспорт, "скостив" несколько годков.

Екатерина Андреева делится на своей странице в соцсетях упражнениями для сохранения молодости и хорошей формы. Женщина занимается йогой, правильно питается, следит за здоровьем и мало пользуется косметикой. Благодаря всему этому Андреева не выглядит на свой возраст.

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Как выяснилось, даже интернет не знает, сколько Андреевой лет. Пишут, что ей 60, а на деле 54. Журналистка не обращала на это внимания долгое время, но решила развеять все слухи.

«Википедия» отрицает очевидное, несмотря на предоставление паспорта, свидетельства о рождении и прочих доказательств. Я уверена, что и другие издания лгут специально, потому что кому-то хочется, чтобы я выглядела, мягко говоря, устаревшей. Ну, а как еще объяснить, что человеку приписывают порядка шести лет? Многовато, вообще-то!» — негодует ведущая.

Ходят слухи, что Андреева даже меняла дату рождения в паспорте, а помог ей в этом Лужков.

«Особенно начинают рассказывать какие-то сказки, небылицы про то, что Лужков мне, Лере Кудрявцевой, еще каким-то девушкам изменил данные в паспорте, потому что мы выглядим гораздо моложе своих лет... Но я не хочу, чтобы различные Интернет-энциклопедии вводили в заблуждение людей, в том числе высокопоставленных, которые смотрят информацию там и присылают мне поздравления с юбилеями, которых нет. А когда у меня будет юбилей, они меня не поздравят. Ну и что в этом хорошего?» — продолжает возмущаться Андреева.

На самом деле Екатерина Андреева выглядит хорошо, но на свой возраст. Судя по всему, именно так должна выглядеть здоровая женщина в 21 веке. В наше время йога, правильное питание, полезные упражнения и обследования врачей доступны для всех желающих. На своей странице Андреева рассказывает, как сохранить молодость с помощью доступных средств и без инъекций.

«Я никогда не доверяла толстым диетологам, прыщавым косметологам и глупым людям, которые пытаются что-то объяснить. Докажи мне своим примером и тогда я пойду за тобой. А если это игра, то я туда точно не пойду», — подчеркивала журналистка в беседе с Надеждой Стрелец.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Андреева   ведущая   возраст   интересное   первый канал   слухи   фото   
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17  комментариев
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8k
Ф Ив 4 часа назад
На обычных фотографиях там где на ней нет ретуши и грима она и выглядит на 54.
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52
WORLD Полчаса назад
Так без макияжа она и выглядит на 60+

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18k
DeniZZka Час назад
Да, она хорошо выглядит. Но и да - на обычных фотографиях она и выглядит как ухоженная, следящая за собой, красивая женщина слегка за 50. Тоже мне, устроили интригу. =)
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−120
X_Y_Z_ 2 часа назад
На любителя, всем пох.....
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10k
Roy Batty 2 часа назад
Екатерина Андреева раскрыла свой реальный возраст и развеяла слухи об изменении паспорта ЛужковымПосмотреть
Екатерина Андреева раскрыла свой реальный возраст и развеяла слухи об изменении паспорта Лужковым
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−5
MrPalych 2 часа назад
молодчинка
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26k
Андрей 2 часа назад
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989
Dimon 2 часа назад
Я, не зная точного возраста Андреевой, примерно так и думал что ей в районе 55. Ничего сверхестественного в её внешности нет, особенно учитывая что всю жизнь она тяжелее шариковой ручки ничего не держала, да и в свободное время не в огороде копается, а наверное в СПА салонах, кортах и фитнес - залах пропадает. Х ..ли не выглядеть - то?!
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2k
perekrestok 2 часа назад
Красавица! И выступает очень грамотно. Еще писали, что ее муж - настоящий принц из какой то европейской страны, известная династия, но в изгнании. А так конечно выглядит очень классно и держит себя достойно.
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15k
Вася 2 часа назад
говорящая голова, слушать невозможно, за такое "дикторство" в СССР бы расстреляли
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519
HalloFreeSpace 3 часа назад
Зачетно выглядит )
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Комментарий удален. Причина: трэш
3k
1k
Шурман 4 часа назад
Хорошая тетка .
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66
eutace Шурман 15 минут назад
на порнхабе таких полно
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WhiteRat

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