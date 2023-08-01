Парень ездит по всей Великобритании, чтобы оценить скамейки

Также Сэм отметил, что у скамейки хороший потенциал на высокий балл, однако он омрачен одной историей, связанной с этой скамьей. Больше года назад к спинке лавочки неизвестный прикрепил несанкционированную табличку в память о некоем Хью Дэвисе, который любил тут сидеть и ругаться бранными словами на чаек. В итоге табличку убрали только после того, как она завирусилась в соцсетях, но следы от нее остались.





Ну и напоследок скамья, которую Сэм оценил на 8 баллов из 10