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Парень ездит по всей Великобритании, чтобы оценить скамейки

Парень ездит по всей Великобритании, чтобы оценить скамейки

Автор:
01 августа 2023 10:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: Samuel Wilmot   Великобритания   в мире   забавно   лавочка   путешествие   увлчение   фото   хобби   
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Он рассказывает о самых удобных и самых неудобных лавочках.

У нас всех есть хобби. Одни занимаются спортом, вторые собирают слоников, магниты или тарелочки из путешествий, третьи увлекаются готовкой или рыбалкой. У Сэмюэля Уилмота (Samuel Wilmot) из Великобритании тоже весьма нестандартное хобби: он коллекционирует… скамейки! Ниже 15 примеров из его уникальной коллекции.


Мы уверены, что вы никогда не слышали о таком необычном увлечении, как у Сэмюэля

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23-летний британец ездит по всему королевству, чтобы оценить скамейки

У него уже появились фанаты, которые наблюдают за Сэмюэлем в соцсетях

Уилмот не просто оставляет краткий комментарий и дает случайную оценку

Он подтверждает каждую цифру фактами, оценивая лавочки Британии по десятибалльной шкале

Сэмюэль рассказывает подробно о материале, из которого сделана скамья

Некоторые лавочки снабжены историями появления

Англичанин описывает свои впечатления от скамьи, говорит, насколько она удобна

И конечно, он останавливается на эстетике и рассказывает, что можно увидеть, сидя на скамье

Также Сэм делится опытом и дает различные советы

Например, что необходимо иметь при себе салфетку, чтобы вытереть скамью

Или советует крепко держать головной убор, так как лавочка находится в очень ветреном месте

Эти описания прекрасны, в них много юмора, сарказма и интересных фактов

Например, комментарий к скамье у замка Аберистуит в Уэльсе от 3 июля:

«Если вы решите посетить эту скамейку, обязательно держите шляпы, парики и все, что ненадежно пристегнуто, потому что тут дует неумолимый ветер, идущий с моря. Сама скамейка вполне стандартная, приличной формы и размера, находится среди развалин замка Аберистуит. Немного не хватает приличного масла/лака. Ее бетонное основание могло бы быть чуть длиннее, чтобы свести к минимуму эрозию земли у подножия, но отсюда открывается прекрасный вид на море. 6/10».

Также Сэм отметил, что у скамейки хороший потенциал на высокий балл, однако он омрачен одной историей, связанной с этой скамьей. Больше года назад к спинке лавочки неизвестный прикрепил несанкционированную табличку в память о некоем Хью Дэвисе, который любил тут сидеть и ругаться бранными словами на чаек. В итоге табличку убрали только после того, как она завирусилась в соцсетях, но следы от нее остались.


Ну и напоследок скамья, которую Сэм оценил на 8 баллов из 10

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Метки: Samuel Wilmot   Великобритания   в мире   забавно   лавочка   путешествие   увлчение   фото   хобби   
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1  комментарий
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Lehoia Час назад
Осмелюсь предположить, что это не единственное увлечение Сэмюэля. Фастфуд и Кока-Кола однозначно входят в сферу его интересов.
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