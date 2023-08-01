Парень ездит по всей Великобритании, чтобы оценить скамейки

Он рассказывает о самых удобных и самых неудобных лавочках.
У нас всех есть хобби. Одни занимаются спортом, вторые собирают слоников, магниты или тарелочки из путешествий, третьи увлекаются готовкой или рыбалкой. У Сэмюэля Уилмота (Samuel Wilmot) из Великобритании тоже весьма нестандартное хобби: он коллекционирует… скамейки! Ниже 15 примеров из его уникальной коллекции.
Мы уверены, что вы никогда не слышали о таком необычном увлечении, как у Сэмюэля
23-летний британец ездит по всему королевству, чтобы оценить скамейки
У него уже появились фанаты, которые наблюдают за Сэмюэлем в соцсетях
Уилмот не просто оставляет краткий комментарий и дает случайную оценку
Он подтверждает каждую цифру фактами, оценивая лавочки Британии по десятибалльной шкале
Сэмюэль рассказывает подробно о материале, из которого сделана скамья
Некоторые лавочки снабжены историями появления
Англичанин описывает свои впечатления от скамьи, говорит, насколько она удобна
И конечно, он останавливается на эстетике и рассказывает, что можно увидеть, сидя на скамье
Также Сэм делится опытом и дает различные советы
Например, что необходимо иметь при себе салфетку, чтобы вытереть скамью
Или советует крепко держать головной убор, так как лавочка находится в очень ветреном месте
Эти описания прекрасны, в них много юмора, сарказма и интересных фактов
Например, комментарий к скамье у замка Аберистуит в Уэльсе от 3 июля:
«Если вы решите посетить эту скамейку, обязательно держите шляпы, парики и все, что ненадежно пристегнуто, потому что тут дует неумолимый ветер, идущий с моря. Сама скамейка вполне стандартная, приличной формы и размера, находится среди развалин замка Аберистуит. Немного не хватает приличного масла/лака. Ее бетонное основание могло бы быть чуть длиннее, чтобы свести к минимуму эрозию земли у подножия, но отсюда открывается прекрасный вид на море. 6/10».
Также Сэм отметил, что у скамейки хороший потенциал на высокий балл, однако он омрачен одной историей, связанной с этой скамьей. Больше года назад к спинке лавочки неизвестный прикрепил несанкционированную табличку в память о некоем Хью Дэвисе, который любил тут сидеть и ругаться бранными словами на чаек. В итоге табличку убрали только после того, как она завирусилась в соцсетях, но следы от нее остались.
Ну и напоследок скамья, которую Сэм оценил на 8 баллов из 10
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы