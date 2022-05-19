FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2311 постов • 497 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Когда фотографии из путешествий вышли совсем не такими, как планировалось

Когда фотографии из путешествий вышли совсем не такими, как планировалось

Автор:
19 мая 2022 09:38
Сообщество : Путешествия
Метки: Юмор   в мире   забавно   путешествие   реальность и ожидание   фото   
1265
15

Что может быть лучше, чем отправиться в увлекательное путешествие и получить массу ярких эмоций? Конечно же, сделать в процессе много максимально эффектных кадров, а потом вернуться и хвастаться своей незабываемой поездкой!

Вот только не всегда, к сожалению, эти фотографии получаются такими, как их задумали: то та самая достопримечательность оказывается на реставрации, то кто-то закроет пальцем объектив, то погода всё испортит… И это ещё не всё!


Поднялся на самую высокую в Европе гору на 2500 метров, и вот так сработала камера

×
×

Хотели посмотреть на Триумфальную арку, а её превратили в «арт-объект»

Это единственная фотография из отпуска, где есть я

Жена использовала последний кадр плёнки, чтобы снять меня на вершине

Мост «Золотые ворота» просто прекрасен!

Я мечтал увидеть тот самый дуб из фильма «Побег из Шоушенка», приехал специально для этого

Оказалось, что все камешки разобрали туристы, а само дерево упало из-за грозы.


Головы президентов не попали в кадр. Для этого и изобрели селфи-палки!

Итак, мы приехали полюбоваться домом Каса-Батльо в Барселоне…

Забрался на вершину Фудзиямы в 4.30 утра, чтобы полюбоваться закатом

Друг умудрился сфотографировать Пизанскую башню так, что она как будто стоит прямо

Это мы пытаемся объяснить пожилому швейцарцу, что он закрыл объектив пальцем

Вид с горы, на которую я поднимался 15 часов…

Дверь, на которую Мартин Лютер вывесил свои 95 тезисов, тоже была на реставрации

Моя тётя так и не разобралась, как делать панорамные снимки. Это Ниагарский водопад

Что ж, главное — это получить в путешествии новые впечатления. А с фотографиями уж как повезёт!


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Юмор   в мире   забавно   путешествие   реальность и ожидание   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Corvus Corax Час назад
"Забрался на вершину Фудзиямы в 4.30 утра, чтобы полюбоваться закатом"

От чудак... там закат в полдень же...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Bill 22 минуты назад
Нормально тётка снимает. Апокалипсичненько.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
АлексЮстасу 36 минут назад
4:30 утра с закатом - это, конечно, шедевр. Но и Пизанская башня не падает. Об этом можно судить по параллельным с ней стенам домов, которые расположены между башней и пизанским собором, который-то и падает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Babangdida Час назад
Тётя - талант! Может ей попробывать апокалиптические блокбастеры поснимать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

781958



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 карт, которые помогут понять современное состояние США
20 карт, которые помогут понять современное состояние США
Парашютный десант: любимая игрушка советских мальчишек
Парашютный десант: любимая игрушка советских мальчишек
Набирающие популярность в сообществах
Почему в метро поручни и ступени эскалатора движутся с разной скоростью
Почему в метро поручни и ступени эскалатора движутся с разной скоростью
Татуировки
Татуировки
Новые горизонты: какое будущее нас ждет
Новые горизонты: какое будущее нас ждет
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняга

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Ватермарк#факты#подборка#шоу бизнес#дети#авто аварии#Россия#картинки
#Юмор#прикол#интересное#история#автомобили#Реакция#дтп#автомир#кот#милота
#животные#в мире#люди#фотографии#забавно#аварии#кино#природа#кошка#сарказм
Новые горизонты: какое будущее нас ждет Новые горизонты: какое будущее нас ждет В Гамбурге жена может сдать своего мужа в детский сад для мужчин за 10 евро В Гамбурге жена может сдать своего мужа в детский сад для мужчин за 10 евро 15 смешных снимков о том, почему не стоит надолго оставлять детей с питомцами наедине 15 смешных снимков о том, почему не стоит надолго оставлять детей с питомцами наедине 20 внезапно забавных моментов со свадеб 20 внезапно забавных моментов со свадеб 16 снимков, которые демонстрируют, что без детского вмешательства здесь не обошлось! 16 снимков, которые демонстрируют, что без детского вмешательства здесь не обошлось! Кулинарный рецепт на надгробии Кулинарный рецепт на надгробии

На что жалуетесь?

Вернуться