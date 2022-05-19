Когда фотографии из путешествий вышли совсем не такими, как планировалось

Вот только не всегда, к сожалению, эти фотографии получаются такими, как их задумали: то та самая достопримечательность оказывается на реставрации, то кто-то закроет пальцем объектив, то погода всё испортит… И это ещё не всё!

Поднялся на самую высокую в Европе гору на 2500 метров, и вот так сработала камера