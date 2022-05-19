Когда фотографии из путешествий вышли совсем не такими, как планировалось

Что может быть лучше, чем отправиться в увлекательное путешествие и получить массу ярких эмоций? Конечно же, сделать в процессе много максимально эффектных кадров, а потом вернуться и хвастаться своей незабываемой поездкой!
Вот только не всегда, к сожалению, эти фотографии получаются такими, как их задумали: то та самая достопримечательность оказывается на реставрации, то кто-то закроет пальцем объектив, то погода всё испортит… И это ещё не всё!
Поднялся на самую высокую в Европе гору на 2500 метров, и вот так сработала камера
Хотели посмотреть на Триумфальную арку, а её превратили в «арт-объект»
Это единственная фотография из отпуска, где есть я
Жена использовала последний кадр плёнки, чтобы снять меня на вершине
Мост «Золотые ворота» просто прекрасен!
Я мечтал увидеть тот самый дуб из фильма «Побег из Шоушенка», приехал специально для этого
Оказалось, что все камешки разобрали туристы, а само дерево упало из-за грозы.
Головы президентов не попали в кадр. Для этого и изобрели селфи-палки!
Итак, мы приехали полюбоваться домом Каса-Батльо в Барселоне…
Забрался на вершину Фудзиямы в 4.30 утра, чтобы полюбоваться закатом
Друг умудрился сфотографировать Пизанскую башню так, что она как будто стоит прямо
Это мы пытаемся объяснить пожилому швейцарцу, что он закрыл объектив пальцем
Вид с горы, на которую я поднимался 15 часов…
Дверь, на которую Мартин Лютер вывесил свои 95 тезисов, тоже была на реставрации
Моя тётя так и не разобралась, как делать панорамные снимки. Это Ниагарский водопад
Что ж, главное — это получить в путешествии новые впечатления. А с фотографиями уж как повезёт!
Источник:
АНТИФИШКИ
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