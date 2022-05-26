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Сонька Золотая Ручка: мифы и легенды

Сонька Золотая Ручка: мифы и легенды

Автор:
26 мая 2022 11:47
Метки: Сонька Золотая Ручка   Софья Блювштейн   легенда   миф   судьба   факты   фото   
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Сонька Золотая Ручка занимает особое место в преступном мире. О ней сложено столько мифов, что сложно понять, какой же действительно была Софья Блювштейн.


«Я ждал встречи с этим Мефистофелем, «Рокамболем в юбке». С могучей преступной натурой, которой не сломила ни каторга, ни одиночная тюрьма, ни кандалы, ни свист пуль, ни свист розги. С женщиной, которая, сидя в одиночном заключении, измышляла и создавала планы, от которых пахло кровью». Это отрывок из книги Власа Дорошевича «Сахалин», и таких описаний было немало. Пожалуй, во многом благодаря им и сложился образ королевы преступного мира Соньки Золотой Ручки. Хотя такой живучий миф вряд ли мог возникнуть на пустом месте… Но обо всем по порядку.


Воровка на доверии: амплуа Соньки Золотой Ручки

Шейндля-Сура Лейбовна Соломониак родилась в Варшавской губернии, в местечке Повонзки. Скорее всего, это произошло в 1846 году; точно год рождения Соньки назвать затруднительно — слишком много вариантов. Её отец занимался скупкой краденого, сестра тоже была воровкой. Видимо, особенных ограничений для Соньки не существовало — есть данные, что первую кражу она совершила у собственного мужа и сбежала от него. Кстати, мы не раз будем оговариваться словами «есть данные», потому что в биографии Золотой Ручки немало выдуманных и приписанных ей преступлений.

Промышляла она кражами, активно «гастролировала», не оседая на одном месте. Один из первых зафиксированных арестов Соньки произошёл в 1866 году: её задержали за кражу чемодана у юнкера Горожанского. Девушка познакомилась с ним в поезде, а потом смогла убедить полицию, что чемоданы просто перепутала.

Убеждала людей она легко, недаром сохранились рассказы о невероятном женском обаянии Соньки. Видимо, она была из тех женщин, которые умеют себя подать, так как описания её внешности, сохранившиеся в протоколах, особенно не впечатляют: рост 153 см, рябоватая, губы тонкие, на щеке бородавка.


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Видимо, наделена она была и актёрскими способностями. Нередко, совершая преступления, убедительно разыгрывала аристократку. Известен случай, когда Сонька зашла в ювелирный магазин, выбрала драгоценности, сказала, что забыла дома кошелёк, и… вышла из магазина якобы за деньгами вместе с украшениями. Приказчики отпустили её, потому что на улице даму остались ждать ребёнок и пожилой отец. Спустя несколько часов выяснилось, что эти двое были наняты за рубль на Хитровке. Рассказывают, что в другой раз она пришла тоже в ювелирный, выбрала украшения и попросила принести покупку и счёт её мужу — известному психиатру. Правильно рассчитав время, пришла на приём к психиатру и стала жаловаться на «мужа», который охвачен непонятной манией — ходит и требует у всех деньги за какие-то драгоценности. В итоге ювелир пришёл со счётом, психиатр был уверен, что к нему явился сумасшедший муж симпатичной дамы, а дама в это время уже уходила с украшениями в кармане.

О методах работы Соньки рассказывают невероятные вещи. Якобы она воровала камни в магазинах и искусно прятала под длинные ногти, скрывала в специальных отверстиях в подошвах туфель, даже носила с собой ручную обезьянку, которая прятала украденное во рту.

В 1875 году полиция явилась к женщине прямо домой, где обнаружили немало драгоценностей. Но доказать причастность Софьи Блювштейн (а к тому времени она уже вышла замуж за Михаила Блювштейна) к их похищению не смогли. К тому же женщина недавно родила и все время жаловалась на недомогание, показания давала сбивчивые. Её посадили под домашний арест, а потом сняли и его. Впервые перед судом Софья Блювштейн предстала в 1877 году.


Клуб червонных валетов

Сонька прошла по «делу червонных валетов». В первой половине 1870-х годов в России действовал так называемый «Клуб» этих самых валетов (конечно, «клуб» условный), в который входили мошенники и аферисты разного рода. Было там немало и представителей аристократических фамилий.



«Клуб» орудовал с 1871 года, суд над его членами состоялся в 1877-м. Всего к нему удалось привлечь 47 человек. По разным делам они в совокупности обвинялись «в составлении преступного сообщества в целях похищения чужого имущества различными способами: посредством выманивания, подложного составления документов, введения в обман и проч., в принадлежности к этому сообществу, в мошенничестве, подлогах, присвоении и растрате чужого имущества, кражах, в грабеже, умышленном убийстве, в соучастии в этих преступлениях, в оскорблении должностного лица и, наконец, в кощунстве». Сонька, в частности, была замешана в деле коллежского асессора Артемьева.

Артемьев — скромный чиновник, который 45 лет служил в провинции, а потом приехал в Москву, чтобы на старости лет купить имение и доживать в нем. Как-то в трактире Артемьев встретил некоего Дмитрия Засецкого, бывшего военного, и разговорился с ним. Засецкий начал бывать у Артемьева, они сделались приятелями, познакомился Артемьев и с друзьями Засецкого, в том числе с Николаем Дмитриевым-Мамоновым.

Дальше Засецкий предложил Артемьеву купить имение у него. Тот отказался — дом не понравился. Тогда своё «имение» предложил Мамонов и, вроде бы, уговорил Артемьева (естественно, Артемьеву предлагали посмотреть дома, к которым ни Засецкий, ни Мамонов отношения не имели). В итоге Артемьев согласился, друзья пригласили его в гости, напоили, а потом украли все деньги. Вечеринка, на которой споили Артемьева, и состоялась на квартире у Соньки, вместе с которой жил в тот момент Мамонов.

Сумма, о которой шла речь в деле Артемьева, была в общем-то незначительной — у провинциального чиновника украли чуть больше 3000 рублей. Плюс «валетов» защищали лучшие адвокаты того времени, в том числе Федор Плевако. Так что Сонька легко отделалась, и в тюрьме ей сидеть не пришлось.


Софья Блювштейн — ссыльная и каторжница

В 1879 году Соньку задержали по подозрению в краже. У неё нашли украшения на 40 тысяч рублей, но доказать причастность к ограблению опять не смогли. А в 1880 году поймали с поличным в Одессе: она пыталась провернуть очередную аферу с ювелиром: якобы купленный бриллиант ей не понравился, и она вернула подделку. За это дело мошенница предстала перед судом. Держалась она так уверенно и свободно, что ей отдал должное даже присяжный поверенный Алексей Шмаков, известный своим ярым антисемитизмом. Но ни актёрский талант, ни красноречие не помогли: суд постановил лишить Блювштейн всех прав состояния и сослать на поселение в Сибирь.



Отбывать ссылку Соньку отправили в Иркутскую губернию, откуда через год она удачно сбежала. Тут надо сделать еще одно отступление и сказать, что легенды ходили не только о преступлениях, совершенных Софьей Блювштейн, но и о ее побегах. Она действительно бежала не один раз, причём часто с помощью полицейских, которых успевала очаровать. Так, в середине 1870-х её несколько раз ловили за границей, в том числе в Вене и Лейпциге, но она ускользала, а один раз даже успела обокрасть своего адвоката.

Совсем скоро, в 1885 году, Сонька опять попалась на краже, и её приговорили уже к каторжным работам. В Смоленской каторжной тюрьме она попыталась бежать ещё один раз: влюблённый в неё охранник вывел Соньку под видом вольнонаёмной. Но замысел не удался, и её отправили отбывать каторгу уже в самых суровых условиях — на Сахалине. «Мифология», сложившаяся вокруг её имени, преследовала женщину и здесь.

У Чехова, который как раз в 1890 году был на Сахалине, читаем: «Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она всё время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, и выражение лица у неё мышиное. <…> На Сахалине она в первое время, как и все присылаемые сюда женщины, жила вне тюрьмы, на вольной квартире; она пробовала бежать и нарядилась для этого солдатом, но была задержана. Пока она находилась на воле, в Александровском посту было совершено несколько преступлений: убили лавочника Никитина, украли у поселенца еврея Юрковского 56 тысяч. Во всех этих преступлениях Золотая Ручка подозревается и обвиняется, как прямая участница или пособница».

На Сахалине она опять пробовала бежать: переоделась караульным солдатом и разыграла со своим сожителем сцену, якобы она его куда-то конвоирует. Соньку поймали и подвергли наказанию — жестоко высекли, причём, как свидетельствует Влас Дорошевич, смотреть на экзекуцию собрались все каторжники. После этого Соньку больше двух лет держали закованной в ручные кандалы и на этом «сделали бизнес». Фотографии каторжанки продавали сотнями, в том числе и иностранцам.



Софья Блювштейн умерла на Сахалине в 1902 году и была похоронена там же. И тут без легенд не обошлось: говорили, что каторгу вообще отбывала не она (и умерла, соответственно, тоже), а подставное лицо. Но подтверждений этому нет. Выдавали себя за Золотую Ручку несколько других женщин, но они были гораздо моложе и совершенно точно не имели к легендарной аферистке отношения.

А на Ваганьковском кладбище и сейчас стоит памятник — женская фигура без головы и рук. Народная молва упорно приписывает этот безымянный памятник, да и саму могилу легендарной Соньке. И многие представители преступного мира приходят к нему якобы на удачу. А вдруг и правда поможет Золотая Ручка…

Источник:

АНТИФИШКИ
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