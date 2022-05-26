Сонька Золотая Ручка: мифы и легенды

«Я ждал встречи с этим Мефистофелем, «Рокамболем в юбке». С могучей преступной натурой, которой не сломила ни каторга, ни одиночная тюрьма, ни кандалы, ни свист пуль, ни свист розги. С женщиной, которая, сидя в одиночном заключении, измышляла и создавала планы, от которых пахло кровью». Это отрывок из книги Власа Дорошевича «Сахалин», и таких описаний было немало. Пожалуй, во многом благодаря им и сложился образ королевы преступного мира Соньки Золотой Ручки. Хотя такой живучий миф вряд ли мог возникнуть на пустом месте… Но обо всем по порядку.

Воровка на доверии: амплуа Соньки Золотой Ручки

Шейндля-Сура Лейбовна Соломониак родилась в Варшавской губернии, в местечке Повонзки. Скорее всего, это произошло в 1846 году; точно год рождения Соньки назвать затруднительно — слишком много вариантов. Её отец занимался скупкой краденого, сестра тоже была воровкой. Видимо, особенных ограничений для Соньки не существовало — есть данные, что первую кражу она совершила у собственного мужа и сбежала от него. Кстати, мы не раз будем оговариваться словами «есть данные», потому что в биографии Золотой Ручки немало выдуманных и приписанных ей преступлений.

Промышляла она кражами, активно «гастролировала», не оседая на одном месте. Один из первых зафиксированных арестов Соньки произошёл в 1866 году: её задержали за кражу чемодана у юнкера Горожанского. Девушка познакомилась с ним в поезде, а потом смогла убедить полицию, что чемоданы просто перепутала.

Убеждала людей она легко, недаром сохранились рассказы о невероятном женском обаянии Соньки. Видимо, она была из тех женщин, которые умеют себя подать, так как описания её внешности, сохранившиеся в протоколах, особенно не впечатляют: рост 153 см, рябоватая, губы тонкие, на щеке бородавка.