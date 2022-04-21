Она была не той, за кого себя выдавала: настоящая история Царевны-лягушки

Многие поколения рассказчиков адаптировали миф, упрощая образы. Так змея превратилась в лягушку. Важный момент: приглашая богатыря в свой шалашик (в который человек априори не поместится), она кувыркается. И в итоге всё получается. А кувырок – это, по сути, магический ритуал – смена верха и низа, правой и левой сторон.

Отсылка к связи с внеземными цивилизациями имеется в эпизоде, когда волшебница шьёт для царя рубашку невиданной красоты, да ещё без швов. В видении фантастов и якобы контактировавших с НЛО инопланетяне одеты в комбинезоны из особого материала, без швов.