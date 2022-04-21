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Она была не той, за кого себя выдавала: настоящая история Царевны-лягушки

Она была не той, за кого себя выдавала: настоящая история Царевны-лягушки (6 фото)

Автор:
21 апреля 2022 14:33
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Скифы   божество   древность   история   миф   сказка   царевна-лягушка   
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Сказку о чудесном превращении малоприятного земноводного в девицу дивной красоты все знают с детских лет. Но тот факт, что история датирована XVIII веком, малоизвестен.

И это только публикация. А первым рассказчиком волшебной истории считается сам Геродот. В числе записанных древнегреческим историком скифских мифов есть и сказание о богатыре, который в поисках пропавших лошадей набрёл на таинственную пещеру и обнаружил в ней чудесное создание – женщину небывалой красоты, тело которой ниже пояса было змеиным.


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Пропавшие лошади тоже обнаружились. И дева-змея согласилась отдать их, если богатырь станет её супругом. Тот согласился, и в браке родились сыновья Агафис, Гелон, Скиф, которые повзрослев, должны были пройти испытание – натянуть отцовский лук. Тот, у кого это получится, и станет царём


Многие поколения рассказчиков адаптировали миф, упрощая образы. Так змея превратилась в лягушку. Важный момент: приглашая богатыря в свой шалашик (в который человек априори не поместится), она кувыркается. И в итоге всё получается. А кувырок – это, по сути, магический ритуал – смена верха и низа, правой и левой сторон.

Отсылка к связи с внеземными цивилизациями имеется в эпизоде, когда волшебница шьёт для царя рубашку невиданной красоты, да ещё без швов. В видении фантастов и якобы контактировавших с НЛО инопланетяне одеты в комбинезоны из особого материала, без швов.


Когда Иван сжёг лягушачью шкурку, желая, чтобы любимая навсегда осталась с ним, та сбежала. Правда, назвала настоящее имя и место, где её искать – Подсолнечное государство. А в стандартной астрологии первая от нашей планеты небесная сфера – это Луна. Вторая – Солнце, далее идут Меркурий, Венера, Марс и так далее. То есть Подсолнечное царство – царство под Солнцем – это Луна. И именно туда сбежала Василиса Премудрая.

Кстати, об имени: Василиса с греческого переводится как «царственная», «царица». А эпитет «Премудрая» свидетельствует об огромном интеллектуальном потенциале героини.


На древних картах звёздного неба есть такие созвездия как «Луг», «Стрела», «Змея» или «Змеиный дракон» (явная отсылка к превращению в финале сказки). Есть и группа звёзд «Лугаль», что в переводе означает «царь».


Впоследствии – во времена Средневековья их объединили в другие созвездия, дав другие названия. Но судя по этим и ряду других признаков, русская сказка действительно может быть вариацией скифского мифа, а тот, в свою очередь, таинственной и, вполне может быть, настоящей космически-божественной реальности.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Скифы   божество   древность   история   миф   сказка   царевна-лягушка   
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7  комментариев
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25k
Юрьевич 3 часа назад
Так за уши можно любую сказку притянуть к инопланетянам.
Автор, ты на РЕНТВ уже этот свой опус отправил?
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88
bladerunner1986 Полчаса назад
Отсыл к нагам
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51k
zloykoyot 2 часа назад
С такими раскладами можно увязать что угодно с чем угодно. Уровень логики просто зашкаливает.
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55k
doker 2 часа назад
Да там другой, кажется, смысл - мужик женился на страшной жабе, но она умела шить, прясть, жрать готовить.

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21k
Слепой Пью 2 часа назад
Натяг презерватива на сову, а потом на глобус...
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1k
Andrey 3 часа назад
филиал рен-тв?
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Gatsby

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