Какой знак не платит алименты? Версия челябинских приставов

Кто, по-вашему, не платит алиментов? Злостные нарушители, неплательщики или маргиналы?
Приставы из Челябинской области подошли к этому вопросу креативнее. Они систематизировали неплательщиков по знакам зодиака.
Вообще, оказалось, что самые безответственные отцы родились весной или летом. А самыми нерадивыми отцами оказались тельцы, раки и близнецы: в каждом знаке зодиака родителей, уклоняющихся от платежей, оказалось свыше 1,8 тысяч человек.
А вот родители-козероги оказались примерными отцами. Таких человек не платит налоги лишь порядка 1,4 тысяч человек. Также, что показательно, близко к ним разместились весы и скорпионы.
Если вас интересует, сколько человек всего по Челябинской области не платит налоги - таких порядка 20,2 тысяч человек.
В пресс-службе челябинского управления ФССП отметили:
Данный антирейтинг не претендует на статус полноценного и серьёзного социологического исследования. С его помощью УФССП России по Челябинской области ещё раз обращают внимание на необходимость воспитания в обществе атмосферы порицания людей, уклоняющихся от выплаты алиментов - и, напротив, одобрения тех граждан, которые, как бы ни сложилась их личная жизнь, всегда держат в приоритете имущественные права своих детей. Вне зависимости от знака зодиака.
Так что не ходите, девушки, замуж за тельцов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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ПЦ. Нет слов. Нли эот правда. а не вброс, то всех надо увольнять! За служебное несоответствие.