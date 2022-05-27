Какой знак не платит алименты? Версия челябинских приставов

А вот родители-козероги оказались примерными отцами. Таких человек не платит налоги лишь порядка 1,4 тысяч человек. Также, что показательно, близко к ним разместились весы и скорпионы.

Если вас интересует, сколько человек всего по Челябинской области не платит налоги - таких порядка 20,2 тысяч человек.

В пресс-службе челябинского управления ФССП отметили:

Данный антирейтинг не претендует на статус полноценного и серьёзного социологического исследования. С его помощью УФССП России по Челябинской области ещё раз обращают внимание на необходимость воспитания в обществе атмосферы порицания людей, уклоняющихся от выплаты алиментов - и, напротив, одобрения тех граждан, которые, как бы ни сложилась их личная жизнь, всегда держат в приоритете имущественные права своих детей. Вне зависимости от знака зодиака.

Так что не ходите, девушки, замуж за тельцов.