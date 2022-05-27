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Какой знак не платит алименты? Версия челябинских приставов

Какой знак не платит алименты? Версия челябинских приставов

Автор:
27 мая 2022 19:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Юмор   алименты   знаки зодиака   зодиак   новости   отцы   приставы   родители   
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Кто, по-вашему, не платит алиментов? Злостные нарушители, неплательщики или маргиналы?

Приставы из Челябинской области подошли к этому вопросу креативнее. Они систематизировали неплательщиков по знакам зодиака.

Вообще, оказалось, что самые безответственные отцы родились весной или летом. А самыми нерадивыми отцами оказались тельцы, раки и близнецы: в каждом знаке зодиака родителей, уклоняющихся от платежей, оказалось свыше 1,8 тысяч человек.

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А вот родители-козероги оказались примерными отцами. Таких человек не платит налоги лишь порядка 1,4 тысяч человек. Также, что показательно, близко к ним разместились весы и скорпионы.

Если вас интересует, сколько человек всего по Челябинской области не платит налоги - таких порядка 20,2 тысяч человек.

В пресс-службе челябинского управления ФССП отметили:

Данный антирейтинг не претендует на статус полноценного и серьёзного социологического исследования. С его помощью УФССП России по Челябинской области ещё раз обращают внимание на необходимость воспитания в обществе атмосферы порицания людей, уклоняющихся от выплаты алиментов - и, напротив, одобрения тех граждан, которые, как бы ни сложилась их личная жизнь, всегда держат в приоритете имущественные права своих детей. Вне зависимости от знака зодиака.

Так что не ходите, девушки, замуж за тельцов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   алименты   знаки зодиака   зодиак   новости   отцы   приставы   родители   
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5  комментариев
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11k
Кыся 55 минут назад
Может, там их просто больше? Правильно будет посчитать процент неплательщиков от общего количества каждого знака.
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6k
Андрей Крылов 11 минут назад
"Приставы из Челябинской области подошли к этому вопросу креативнее. Они систематизировали неплательщиков по знакам зодиака"

ПЦ. Нет слов. Нли эот правда. а не вброс, то всех надо увольнять! За служебное несоответствие.
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5k
Allmaster 49 минут назад
Хня какая то. Не платят те, у кого денег нет и не смогли создать или сохранить семью...
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22k
Влад 51 минуту назад
Хватит на меня наезжать.
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