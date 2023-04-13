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Папа вам не мама: чумовые фото от отцов, которые сидят с детьми

Папа вам не мама: чумовые фото от отцов, которые сидят с детьми

Автор:
13 апреля 2023 10:28
Сообщество : Юмор
Метки: как бати сидят с детьми   отцовство   отцы   папа вам не мама   родители   смешные отцы   
4116
15

Подход к воспитанию у матерей и отцов сильно отличается. Чаще всего с ними веселее, беззаботнее и не так правильно, как с мамой. Можно и побеситься вдоволь, и вредной еды поесть. Мы собрали смешные кадры от любящих отцов.

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Метки: как бати сидят с детьми   отцовство   отцы   папа вам не мама   родители   смешные отцы   
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8  комментариев
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23k
SolomonA 6 часов назад

Когда дом сделан из говна и палок - легко допрыгаться....
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McAir 4 часа назад
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578
cdzpm 4 часа назад
"Такие фото" - может делать только УЗИ
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Leo Sun 5 часов назад
Я человек простой: вижу ошибку в заголовке - ставлю минус...


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