Заморское счастье Софочки из гайдаевской комедии

Комедии Леонида Гайдая – это особое явление в советском и российском кинематографе. Режиссёр открыл множество звёзд. Хотя некоторые из них просияли на кинонебосклоне совсем недолго, но успели запомниться и полюбиться зрителю.
На пике популярности эту актрису, которая, как многие девчонки Союза прибыла в Москву «учиться на артистку», сравнивали с Элизабет Тейлор и Джиной Лоллобриджидой. Но она неожиданно исчезла с экранов и поля зрения.
Лариса Ерёмина родилась в 1950 году в Тирасполе и в 60-х приехала в столицу испытать судьбу и попробовать себя в творческой профессии, о которой грезила с детских лет.
Первой ролью была совсем крошечная: Лариса сыграла в эпизоде комедии «Иван Васильевич меняет профессию» одну из девушек в свите царицы.
А спустя пару лет небывалый взлёт в карьере: Гайдай пригласил Ерёмину сыграть одну из главных ролей в комедии «Не может быть!». И та блестяще справилась с воплощением образа той самой Софочки «из балетных».
В карьере Ерёминой также были запоминающиеся роли в фильмах «Поцелуй Чаниты», «Между небом и землёй» и «Трактир на Пятницкой».
Но на самом пике, когда от актрисы ожидали решения по четырём ролям, она вдруг исчезла с радаров.
Всё объяснилось просто: женщина влюбилась и вышла замуж за Григория Вейна (Грегори Уэйна) – талантливого скрипача. И пара решила переехать на ПМЖ в Штаты, где у супруга актрисы открывались хорошие перспективы по работе.
Вопреки распространённому опасению не найти себя в плане реализации в чужой стране, Лариса продолжила карьеру, снялась в 11 фильмах, среди которых «Миллионы Брюстера», «Молодые и дерзкие», «Пансион для иностранцев», «Пугало и миссис Кинг». А впоследствии Ерёмина организовала собственную школу актерского мастерства, руководителем которой является и по сей день.
Супруги вырастили двух детей – сына Алана и дочь Мэри-Энн. Несмотря на иностранные имена, родители с детства прививали им любовь к русской культуре. Дети, а также внучки, которых Лариса Борисовна обожает, отлично знают русский язык.
Несмотря на то, что актриса разменяла восьмой десяток, она любит жизнь, не собирается останавливаться на достигнутом и полна планов, сил и вдохновения. Вероятно, секрет счастья в удачном объединении семьи и работы, поскольку Ерёмина считает родными не только своих детей и внуков, но и подопечных, успешно штурмующих киноолимп.
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АНТИФИШКИ
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в которых она если и упоминается, то где-то глубоко в конце списка.