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Заморское счастье Софочки из гайдаевской комедии

Заморское счастье Софочки из гайдаевской комедии

Автор:
27 мая 2022 13:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Гайдай   Жизнь   Лариса Ерёмина   актриса   выбор   комедия   роль   школа   
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Комедии Леонида Гайдая – это особое явление в советском и российском кинематографе. Режиссёр открыл множество звёзд. Хотя некоторые из них просияли на кинонебосклоне совсем недолго, но успели запомниться и полюбиться зрителю.

На пике популярности эту актрису, которая, как многие девчонки Союза прибыла в Москву «учиться на артистку», сравнивали с Элизабет Тейлор и Джиной Лоллобриджидой. Но она неожиданно исчезла с экранов и поля зрения.


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Лариса Ерёмина родилась в 1950 году в Тирасполе и в 60-х приехала в столицу испытать судьбу и попробовать себя в творческой профессии, о которой грезила с детских лет.


Первой ролью была совсем крошечная: Лариса сыграла в эпизоде комедии «Иван Васильевич меняет профессию» одну из девушек в свите царицы.


А спустя пару лет небывалый взлёт в карьере: Гайдай пригласил Ерёмину сыграть одну из главных ролей в комедии «Не может быть!». И та блестяще справилась с воплощением образа той самой Софочки «из балетных».


В карьере Ерёминой также были запоминающиеся роли в фильмах «Поцелуй Чаниты», «Между небом и землёй» и «Трактир на Пятницкой».


Но на самом пике, когда от актрисы ожидали решения по четырём ролям, она вдруг исчезла с радаров.


Всё объяснилось просто: женщина влюбилась и вышла замуж за Григория Вейна (Грегори Уэйна) – талантливого скрипача. И пара решила переехать на ПМЖ в Штаты, где у супруга актрисы открывались хорошие перспективы по работе.


Вопреки распространённому опасению не найти себя в плане реализации в чужой стране, Лариса продолжила карьеру, снялась в 11 фильмах, среди которых «Миллионы Брюстера», «Молодые и дерзкие», «Пансион для иностранцев», «Пугало и миссис Кинг». А впоследствии Ерёмина организовала собственную школу актерского мастерства, руководителем которой является и по сей день.


Супруги вырастили двух детей ­­– сына Алана и дочь Мэри-Энн. Несмотря на иностранные имена, родители с детства прививали им любовь к русской культуре. Дети, а также внучки, которых Лариса Борисовна обожает, отлично знают русский язык.


Несмотря на то, что актриса разменяла восьмой десяток, она любит жизнь, не собирается останавливаться на достигнутом и полна планов, сил и вдохновения. Вероятно, секрет счастья в удачном объединении семьи и работы, поскольку Ерёмина считает родными не только своих детей и внуков, но и подопечных, успешно штурмующих киноолимп.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Гайдай   Жизнь   Лариса Ерёмина   актриса   выбор   комедия   роль   школа   
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13k
ss 9 минут назад
Красивая женщина.
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ValdemarNaftulievich Полчаса назад
В Тирасполе всегда были и есть, красивые девушки, женщины! Сам от-туда, я знаю о чём говорю. В Советское время у нас (в Тирасполе) было 8/1 женщины - мужчины. Выше только Иваново
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Mamin Sibiriak Полчаса назад
<<< снялась в 11 фильмах >>>

в которых она если и упоминается, то где-то глубоко в конце списка.
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