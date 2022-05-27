Заморское счастье Софочки из гайдаевской комедии

Несмотря на то, что актриса разменяла восьмой десяток, она любит жизнь, не собирается останавливаться на достигнутом и полна планов, сил и вдохновения. Вероятно, секрет счастья в удачном объединении семьи и работы, поскольку Ерёмина считает родными не только своих детей и внуков, но и подопечных, успешно штурмующих киноолимп.