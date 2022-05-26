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К этому их жизнь не готовила: 15+ историй с неожиданным финалом

К этому их жизнь не готовила: 15+ историй с неожиданным финалом

Автор:
26 мая 2022 07:26
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   истории   к этому их жизнь не готовила   откровения из соцсетей   полный провал   скриншоты   смешно   сюрпризы Мироздания   
3443
20

Жизнь -удивительная штука, в которой на каждом шагу нас могут подстерегать сюрпризы. Иногда это внимание Мироздания заставляет улыбнуться, но случаются ситуации, к которым ты можешь быть не готов.


Каждый день мы сталкиваемся с реальностью, которая далека от ожидания. И не все оказываются готовы к этим испытаниям.

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Источник:

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Метки: Юмор   истории   к этому их жизнь не готовила   откровения из соцсетей   полный провал   скриншоты   смешно   сюрпризы Мироздания   
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15  комментариев
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919
Tabas_co 2 часа назад
К последнему фото. Когда жена говорит "у тебя это лучше получается" (чистить лук, стричь когти коту, жарить картошку или что-то в этом роде), держите ухо востро, мужики! Разомлеете, поплывете от удовольствия, и всю оставшуюся жизнь будете делать это сами.
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Показать 1 ответ
45k
dima423 2 минуты назад
Комментарий к фото
блин... конченый) я вообще не понимаю долбайопов которые приносят и дарят цветы артистам... они вообще то за 1 это выступление получают денег столько сколько вы за год))
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45k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
ну значит как минимум тумба бесплатно...или пусть раковину покупают)
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9k
Владимир Час назад
Кто то придумал.. Ибо на самом пакетике написано, что зеленый чай.
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1k
Ksenia2 2 часа назад
Подруга тоже как-то по ошибке заварила содержимое саше. Говорила потом, что слишком много ароматических трав добавили, но пить можно. Весь коллектив после стал её побаиваться.
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Представляю удивление мужика, увидевшего в кустах даму со страпоном. Так и потенции лишиться недолго.
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