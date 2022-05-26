К этому их жизнь не готовила: 15+ историй с неожиданным финалом

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Жизнь -удивительная штука, в которой на каждом шагу нас могут подстерегать сюрпризы. Иногда это внимание Мироздания заставляет улыбнуться, но случаются ситуации, к которым ты можешь быть не готов.
Каждый день мы сталкиваемся с реальностью, которая далека от ожидания. И не все оказываются готовы к этим испытаниям.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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