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Отомстили! 20 случаев, когда обиженные и угнетенные смогли постоять за себя

Отомстили! 20 случаев, когда обиженные и угнетенные смогли постоять за себя

Автор:
19 мая 2022 14:00
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   месть   мстители   наказать обидчика   отомстил   скриншоты   смешно   
2919
21

Доводилось ли вас мстить? Уверены, что герои этого поста дадут фору любому задумывающемуся о наказании обидчика.

Месть - это блюдо, которое по традиции подают холодным. Правда, герои этого поста иногда используют варианты горячей мести, и ничуть от этого не страдают.

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Пользователь попросил совета. Он живет в 14 этажном доме, на последнем этаже. На первом этаже открыли кафе, вытяжку "врезали" в общедомовые коммуникации. Прямо над квартирой, на крыше, стоит вентилятор от вытяжки и гудит так, что спать не возможно. Что делать? Комментарий от бывалого.


Заметьте, в обоих случаях мстят женщины. Переходить дорогу даме - вырыть могилу собственными руками.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Приколы   Юмор   месть   мстители   наказать обидчика   отомстил   скриншоты   смешно   
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сеньор Леонсио Час назад
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Radugananebe 5 минут назад
Бабы - существа мстительные и страшные. Это точно.
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