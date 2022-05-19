Отомстили! 20 случаев, когда обиженные и угнетенные смогли постоять за себя

Доводилось ли вас мстить? Уверены, что герои этого поста дадут фору любому задумывающемуся о наказании обидчика.
Месть - это блюдо, которое по традиции подают холодным. Правда, герои этого поста иногда используют варианты горячей мести, и ничуть от этого не страдают.
Marcy G: Когда моя четырехлетняя дочь злится на кого-то из нашей семьи, она делает рисунок семьи без обидчика. Никогда не видела подобной мелочной мстительности.
Пользователь попросил совета. Он живет в 14 этажном доме, на последнем этаже. На первом этаже открыли кафе, вытяжку "врезали" в общедомовые коммуникации. Прямо над квартирой, на крыше, стоит вентилятор от вытяжки и гудит так, что спать не возможно. Что делать? Комментарий от бывалого.
Предложение дня. За 100 долларов я «случайно» натолкнусь на вашего бывшего, смеряю его взглядом с головы до ног и скажу «Фу!»
Заметьте, в обоих случаях мстят женщины. Переходить дорогу даме - вырыть могилу собственными руками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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