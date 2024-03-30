"Эй, русские, как вы?": поклонники Стейтема заходят в его соцсети, чтобы поприветствовать подписчиков из РФ

Уже давно соцсети Стейтема стали своеобразным клубом, где русскоязычные комментаторы оттачивают своё мастерство. При этом смысл фото, которое размещает актёр, может быть любым - наши люди подберут смешное описание под любой снимок. Интересно, что теперь комментариев ждут и зарубежные подписчики.
Вряд ли Джейсон Стейтем, регистрируясь в Инстаграм* , предполагал, что его аккаунт станет клубом для русскоязычных фанатов. Нет, конечно, в комментариях можно встретить поклонников актёра со всего мира, но наших там так много, что остальные просто теряются на их фоне.
Недавно актёр разместил очередное фото - и получил новую порцию мудрости от своих фанатов из России.
Снимок Стейтема в большим солнцезащитных очках спровоцировал кучу изречений, одно другого лучше.
Интересно, что среди комментаторов появляются иностранцы, которые начали приветствовать русскоязычных подписчиков. Оно и понятно - без них аккаунт Стейтема уже сложно представить.
Такому успеху у русскоязычных комментаторов может позавидовать любой актёр. Но не всем везёт, потому что "ты не ты, когда ты не ты" (Дж. Стейтем).
*Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации
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