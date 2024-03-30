"Эй, русские, как вы?": поклонники Стейтема заходят в его соцсети, чтобы поприветствовать подписчиков из РФ

Вряд ли Джейсон Стейтем, регистрируясь в Инстаграм* , предполагал, что его аккаунт станет клубом для русскоязычных фанатов. Нет, конечно, в комментариях можно встретить поклонников актёра со всего мира, но наших там так много, что остальные просто теряются на их фоне.

Недавно актёр разместил очередное фото - и получил новую порцию мудрости от своих фанатов из России.