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"Эй, русские, как вы?": поклонники Стейтема заходят в его соцсети, чтобы поприветствовать подписчиков из РФ

"Эй, русские, как вы?": поклонники Стейтема заходят в его соцсети, чтобы поприветствовать подписчиков из РФ

Автор:
30 марта 2024 14:47
Сообщество : Юмор
Метки: Джеймс Стейтем   Джейсон Стэтхем   Комментарии из Соцсетей   Юмор   смешно   хнаменитости   
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Уже давно соцсети Стейтема стали своеобразным клубом, где русскоязычные комментаторы оттачивают своё мастерство. При этом смысл фото, которое размещает актёр, может быть любым - наши люди подберут смешное описание под любой снимок. Интересно, что теперь комментариев ждут и зарубежные подписчики.

Вряд ли Джейсон Стейтем, регистрируясь в Инстаграм* , предполагал, что его аккаунт станет клубом для русскоязычных фанатов. Нет, конечно, в комментариях можно встретить поклонников актёра со всего мира, но наших там так много, что остальные просто теряются на их фоне.


Недавно актёр разместил очередное фото - и получил новую порцию мудрости от своих фанатов из России.


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Снимок Стейтема в большим солнцезащитных очках спровоцировал кучу изречений, одно другого лучше.


Интересно, что среди комментаторов появляются иностранцы, которые начали приветствовать русскоязычных подписчиков. Оно и понятно - без них аккаунт Стейтема уже сложно представить.

Такому успеху у русскоязычных комментаторов может позавидовать любой актёр. Но не всем везёт, потому что "ты не ты, когда ты не ты" (Дж. Стейтем).


*Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Джеймс Стейтем   Джейсон Стэтхем   Комментарии из Соцсетей   Юмор   смешно   хнаменитости   
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2  комментария
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10k
Владимир 40 минут назад
Социальная сеть не сеть, если она признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. (Дж. Стейтем)
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Горожанин 13 минут назад
Русский - это смысл жизни. Люди со всего мира это чувствуют.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1938 постов (1925 в горячем)

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