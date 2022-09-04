В Чехии прошли массовые антиправительственные митинги

В Праге собралось больше 70 тысяч людей - они недовольны резким скачком цен и требуют нейтралитета по ситуации с Украиной.
Вчера в Праге было шумно. На площади собралось больше 70 тысяч человек - они предложили правительству пройтись по магазинам и посмотреть на цены. А потом отправить в отставку премьера Петра Фиалу.
Источник:
Также были заявления о том, что по ситуации с Украиной нужно держать нейтралитет и налаживать отношения с Россией. Иначе дешёвого газа не видать.
Источник:
Источник:
Как заявила лидер движения «Триколор» Зузана Майерова:
«Политика правительства премьера Петра Фиалы, возможно, пробрюссельская, возможно, проукраинская, но ни в коем случае не чешская. Необходимо немедленно снизить налоги и прекратить антироссийские санкции, которые наносят серьезный вред чешским предпринимателям. Необходимо прекратить поставку оружия на Украину».
Источник:
Антиправительственные митинги также прошли во Франции, Германии и Нидерландах. Жители Кёльна потребовали отменить санкции против России и ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2». В Амстердаме протестующие кричали: «Долой кабинет премьер-министра Рютте». А парижане и вовсе прогоняли Макрона — скандировали: «Долой президента».
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Хоккеист, композитор и новый премьер: что известно о Михаиле Мишустине
- Правительство России в полном составе подало в отставку
- Россияне забыли "Пражскую весну"
- Как выглядела социалистическая Прага в далекие 80-е
- СМИ: Дмитрий Медведев пропал
ЗЫ. И это ещё зима не наступила...
Жаль, что сейчас, в Чехословакии, нет своего Ярослава Гашека.
***
Плохо когда кому то хорошо, от того, что кому то другому плохо. В Чехии замерзнут, а может и помрут старики и дети, а кто то злорадствует, мол отомстили за памятник... Вряд ли дети ломали памятник...
Кстати про пацифизм я вообще не понял как он в теме образовался.