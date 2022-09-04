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В Чехии прошли массовые антиправительственные митинги

В Чехии прошли массовые антиправительственные митинги

Автор:
04 сентября 2022 17:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: митинг   отставка   правительство   прага   премьер   требования   чехия   
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В Праге собралось больше 70 тысяч людей - они недовольны резким скачком цен и требуют нейтралитета по ситуации с Украиной.

Вчера в Праге было шумно. На площади собралось больше 70 тысяч человек - они предложили правительству пройтись по магазинам и посмотреть на цены. А потом отправить в отставку премьера Петра Фиалу.

Также были заявления о том, что по ситуации с Украиной нужно держать нейтралитет и налаживать отношения с Россией. Иначе дешёвого газа не видать.

Как заявила лидер движения «Триколор» Зузана Майерова:

«Политика правительства премьера Петра Фиалы, возможно, пробрюссельская, возможно, проукраинская, но ни в коем случае не чешская. Необходимо немедленно снизить налоги и прекратить антироссийские санкции, которые наносят серьезный вред чешским предпринимателям. Необходимо прекратить поставку оружия на Украину».

Антиправительственные митинги также прошли во Франции, Германии и Нидерландах. Жители Кёльна потребовали отменить санкции против России и ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2». В Амстердаме протестующие кричали: «Долой кабинет премьер-министра Рютте». А парижане и вовсе прогоняли Макрона — скандировали: «Долой президента».

Источник:

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Метки: митинг   отставка   правительство   прага   премьер   требования   чехия   
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26  комментариев
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15k
Александр 2 часа назад
Не хотят жопы морозить. Лето целое пропели...
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974
Шурман 2 минуты назад
Скоро октябрь и такое будет в всей Европе кроме Прибалтики , у литовцев есть свое мнение а вот у эстонцев и латышей нет , эстонцы долго думают но тоже встанут против правительства а в Латвии полное согласие .
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2k
Игорь 20 минут назад
Пока Конева на место не поставят - нещитово.
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201
bigmazy1 23 минуты назад
Ни те они флаги держут ...
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7k
au3 Полчаса назад
Ух ты. газу чешским геям захотелось дешевого ... А за санкции орали? Орали ..... Оружие уркам посылали? Посылали .... ПН б.л.я.д.и.
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4k
leto2016 Полчаса назад
А в сша и британии все хорошо, им на европейцев наплевать.
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959
DimON Полчаса назад
Даешь цветные революции в Европе!
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4k
Copycat 54 минуты назад
оно и правильно, простым работягам украина до задницы извините, и они не понимают почему они должны страдать из-за того что их правители делают то что говорит им запад
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28k
Ashabad Час назад
Когда памятник Коневу ломали, то почему-то не выходили протестовать. А тут - на тебе! - как за жопу схватило...
ЗЫ. И это ещё зима не наступила...
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2k
Pioner76 Час назад
Ну хоть одни проснулись, что от лизания задницы янки хохошо не будет.
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10k
Маламут Уральский Час назад
я не понимаю Европу жизнь катиться в ..... ,почему нельзя всем объединятся и послать Америкосов далеко в леса ,Не зря Европа это старый свет !!!!!
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6k
Allmaster Час назад
Кажется, у многих стран в европе на Новый год может толкнуть речь новый президент...
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12k
Александр Час назад
Они что-то начали подозревать?
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698
Иванов Петров Сидоров Час назад
Это только цветочки, ягодки впереди.
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4k
Горожанин 2 часа назад
Ещё за осквернение памяти маршала Конева придется ответить.
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7k
Том Джоуд 2 часа назад
Ярослав Гашек, эту ситуацию, обрисовал бы более юморней.
Жаль, что сейчас, в Чехословакии, нет своего Ярослава Гашека.
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348
Максим Макашев 2 часа назад
а ведь даже ещё ОСЕННИЕ холода не наступили, не говоря уже о зимних
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August

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