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Сообщество Без кота и жизнь не та 1305 постов • 434 подписчика подписаться
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17 работ японского фотографа, который лучше всех в мире умеет снимать уличных котов

17 работ японского фотографа, который лучше всех в мире умеет снимать уличных котов

Автор:
26 мая 2022 09:56
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Масаюки Оки   дворовый кот   животные   кот   кошка   милота   фото   
697
18

Он специализируется на фотосессиях для котиков на улицах, и получается у него так круто, что смотреть хочется ещё и ещё.

Масаюки Оки мастерски передаёт харизму животных, их хулиганский нрав и озорство. Смотрите, что у него выходит!


Время потянуться

×
×

Это кенгуру?

Утренний пир

Когда очень нравится чужой хвост

Потому что мы банда

Кошачьи разборки

Вы продаёте рыбов?

Массаж щёчек

Сквозь забор

Акробат и едоки

Ты — моё отражение

Чем пахнет лапа?

Вампирские клычки

Поели — можно и поспать

Чмок!

Ну почти как на картине «Поцелуй» Густава Климта!


Вот такие усы хочу!

Мотоциклист

У вас ведь тоже наверняка есть классные снимки котов с улиц? Делитесь в комментариях!

Источник:

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Метки: Масаюки Оки   дворовый кот   животные   кот   кошка   милота   фото   
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4  комментария
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58k
Парагвайский шпион Час назад
Кошки чуют, что их фоткают и ведут себя по разному - кто-то капризничает и вертится, так что из кадра постоянно выпадает. А кто-то наоборот - позировать начинает. Я пробовал уличных фотографировать, несколько лет тому назад. ОЧЕНЬ это не просто.
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21k
Слепой Пью 5 минут назад
А бесят кошачьи фото какого-то сАбаку...
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0
a 6 минут назад
Чёт не пойму, у японского фотографа нет японской фототехники? Как будто на не новый телефон снято.
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9k
Ivan Полчаса назад
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