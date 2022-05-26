17 работ японского фотографа, который лучше всех в мире умеет снимать уличных котов

697
18
Он специализируется на фотосессиях для котиков на улицах, и получается у него так круто, что смотреть хочется ещё и ещё.
Масаюки Оки мастерски передаёт харизму животных, их хулиганский нрав и озорство. Смотрите, что у него выходит!
Время потянуться
×
×
Это кенгуру?
Утренний пир
Когда очень нравится чужой хвост
Потому что мы банда
Кошачьи разборки
Вы продаёте рыбов?
Массаж щёчек
Сквозь забор
Акробат и едоки
Ты — моё отражение
Чем пахнет лапа?
Вампирские клычки
Поели — можно и поспать
Чмок!
Ну почти как на картине «Поцелуй» Густава Климта!
Вот такие усы хочу!
Мотоциклист
У вас ведь тоже наверняка есть классные снимки котов с улиц? Делитесь в комментариях!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 20 фото «кошачьего рая», в который мужчина переоборудовал свой дом
- 18 фотографий чёрных котов — милых, крутых, забавных и приносящих в дом только радость
- Очаровательные уличные котейки
- Симпатичные кошачьи шляпки от дизайнера Амели Сегарчану
- 18 фото, наглядно доказывающих, что кошки эксцентричные, но очень милые создания
Метки: Масаюки Оки дворовый кот животные кот кошка милота фото
Новости партнёров