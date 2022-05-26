17 невинных ситуаций, которые напугали участников до полусмерти

Бывают моменты, которые буквально на ровном месте пугают нас до дрожи. Совершенно безобидные предметы, на первый взгляд, могут показаться чем угодно. Однако, если приглядеться, то с облегчением понимаешь, что бояться то нечего! В этом посте люди поделились фотографиями ситуаций, которые чуть не вызвали у них сердечный приступ.

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Увидел скелет в машине около торгового центра, похоже он кого-то заждался 0 Источник:

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Жена повесила сушиться перчатки, я жутко испугался 0 Источник:

Мы отправились гулять, и не сразу поняли, что это закат 0 Источник:

Никак не могу привыкнуть к аварийному свету 0 Источник:

Зашёл к приятелю, и чуть не стал заикой 0 Источник:

Пожалуй пойду в другой кабинет 0 Источник:

Ничего особенного, соседи вывесили подсушиться мясо 0 Источник:

Разбирал коробки в подвале, и наткнулся на это 0 Источник:

Я не сразу понял в чём дело 0 Источник:

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Торопился на работу, а когда вернулся, чуть не получил сердечный приступ 0 Источник:

Жена повесила мой костюм в подвале 0 Источник:

Причудливое отражение заставило меня вздрогнуть 0 Источник:

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Нужно было внимательно приглядеться 0 Источник:

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