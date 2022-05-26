17 невинных ситуаций, которые напугали участников до полусмерти

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Бывают моменты, которые буквально на ровном месте пугают нас до дрожи. Совершенно безобидные предметы, на первый взгляд, могут показаться чем угодно. Однако, если приглядеться, то с облегчением понимаешь, что бояться то нечего! В этом посте люди поделились фотографиями ситуаций, которые чуть не вызвали у них сердечный приступ.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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