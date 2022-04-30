20 находчивых людей, чья гениальность не знает границ

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Люди всегда стараются найти самые простые и эффективные выходы из любой ситуации. Так работает наш мозг. Однако иногда в логические процессы сознания врывается что-то неожиданное и, как следствие, рождаются какие-то нестандартные решения, которые отлично работают. В этом посте вы увидите фотографии идей, авторы которых заслуживают титула "Короли изобретательности".
Моя подруга придумала довольно эффективный способ зарядить телефон, когда отключили электричество
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Источник:
АНТИФИШКИ
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