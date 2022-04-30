20 находчивых людей, чья гениальность не знает границ

Люди всегда стараются найти самые простые и эффективные выходы из любой ситуации. Так работает наш мозг. Однако иногда в логические процессы сознания врывается что-то неожиданное и, как следствие, рождаются какие-то нестандартные решения, которые отлично работают. В этом посте вы увидите фотографии идей, авторы которых заслуживают титула "Короли изобретательности".

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Моя подруга придумала довольно эффективный способ зарядить телефон, когда отключили электричество 0 Источник:

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У меня постоянно выскальзывал зарядник из ноутбука, я нашёл решение 0 Источник:

Забыл кепку, но мысль пришла откуда не ждали 0 Источник:

Идеальный способ сделать точные отверстия для розетки 0 Источник:

Очень не хотелось платить за доставку 0 Источник:

Я его слепил из того, что было 0 Источник:

Этот гудок услышит не только водитель, но и все машины вокруг 0 Источник:

Кто сказал, что только автолюбители могут использовать держатель для телефона 0 Источник:

Мой сын только начал ходить, и чтобы не терять его из виду я сделал это 0 Источник:

Наш пёс любит грызть игрушки, но дико боится пылесоса 0 Источник:

Не мог найти наушники, пригодился стетоскоп у приглушённого динамика 0 Источник:

Сломались фары? Не беда, их заменят фонари и скотч 0 Источник:

Жажда - всё 0 Источник:

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Отличное колесо получилось 0 Источник:

Домашний кинотеатр 0 Источник:

Смекалочка 0 Источник:

Бюджетный ароматизатор воздуха 0 Источник:

Свой собственный аквапарк 0 Источник: