FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1319 постов • 571 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
20 находчивых людей, чья гениальность не знает границ

20 находчивых людей, чья гениальность не знает границ

Автор:
30 апреля 2022 17:20
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Выходы   Границ   Находчивые   Эффективные   гениальность   люди   не знает   ситуации   
2513
21
Люди всегда стараются найти самые простые и эффективные выходы из любой ситуации. Так работает наш мозг. Однако иногда в логические процессы сознания врывается что-то неожиданное и, как следствие, рождаются какие-то нестандартные решения, которые отлично работают. В этом посте вы увидите фотографии идей, авторы которых заслуживают титула "Короли изобретательности".
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Выходы   Границ   Находчивые   Эффективные   гениальность   люди   не знает   ситуации   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Zhora 5 часов назад
Что здесь так шокировало "подругу", что она "придумала" ? Я вижу 8 батареек по 1,5 вольта, соединены последовательно - это честные 12 вольт. Подключена автомобильная зарядка от прикуривателя (12 вольт). Поэтому да, телефон так вполне возможно подзарядить. У нас основы электротехники идут в школьном курсе физики, классе в шестом-седьмом вроде. Или в Америке такое только в специальных технических вузах преподают ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
522
Arti Час назад
Англичяни заценят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

234783



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Певец Сергей Лазарев отказался выступать на концерте «Zа Россию»
Певец Сергей Лазарев отказался выступать на концерте «Zа Россию»
Лётчика Константина Ярошенко вернули из тюрьмы США домой в Россию
Лётчика Константина Ярошенко вернули из тюрьмы США домой в Россию
События на Украине 30- 01 апрель- май. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 30- 01 апрель- май. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Утка тушеная с сухофруктами
Утка тушеная с сухофруктами
Кольцехвостый мунго: Коварный хищник Мадагаскара, о котором мало кто знает. Кошмарит всю живность, что меньше его размером
Кольцехвостый мунго: Коварный хищник Мадагаскара, о котором мало кто знает. Кошмарит...
5 открытий фармации, изменивших нашу жизнь
5 открытий фармации, изменивших нашу жизнь
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Ватермарк#история#подборка#дети#позитив#Разное#кино#сарказм
#Юмор#люди#собака#картинки#Жизнь#Еда#СССР#аварии#комментарии#санкции
#прикол#интересно#в мире#факты#автомобили#милота#США#дтп#новости#авто аварии
5 открытий фармации, изменивших нашу жизнь 5 открытий фармации, изменивших нашу жизнь 15 кадров, которые доказывают, что мужская любовь не знает границ 15 кадров, которые доказывают, что мужская любовь не знает границ 15 ну очень высоких людей, которые всё время попадают в неловкие ситуации 15 ну очень высоких людей, которые всё время попадают в неловкие ситуации 17 человек, которые имеют своё представление о безопасности 17 человек, которые имеют своё представление о безопасности Гениальность как феномен человеческой личности и психики Гениальность как феномен человеческой личности и психики 20 творческих людей, которые должны работать в Роснано 20 творческих людей, которые должны работать в Роснано

На что жалуетесь?

Вернуться