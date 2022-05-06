20 драматичных ситуаций, в которые люди вляпались по самые уши

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Фортуна - дама капризная и угадать ее настроение по отношению к человеку не представляется возможным. Поэтому в некоторые дни у нас всё идёт гладко, а в другие - неприятности преследуют на каждом шагу. В этом посте вы увидите несчастных, которые испытали все превратности судьбы на своей шкуре.
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У меня начались каникулы, и я собиралась домой. Но небольшое повреждение позвонка внесло свои коррективы
Источник:
АНТИФИШКИ
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