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20 драматичных ситуаций, в которые люди вляпались по самые уши

20 драматичных ситуаций, в которые люди вляпались по самые уши

Автор:
06 мая 2022 23:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вляпались   Драматичные   На каждом шагу   По уши   Превратности   неприятности   ситуации   
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Фортуна - дама капризная и угадать ее настроение по отношению к человеку не представляется возможным. Поэтому в некоторые дни у нас всё идёт гладко, а в другие - неприятности преследуют на каждом шагу. В этом посте вы увидите несчастных, которые испытали все превратности судьбы на своей шкуре.
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Источник:

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Метки: Вляпались   Драматичные   На каждом шагу   По уши   Превратности   неприятности   ситуации   
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4  комментария
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1k
Трям 11 часов назад
И пост - говно, а про описания вообще молчу!
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1k
Motorola 2 секунды назад
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29
adssaf 4 часа назад
Комментарий к фото
Высота это понятно. Это объективная проблема. Но шляпу одевать - это петушиный поступок. Судя по сцене - это, похоже, омерига и это вполне может быть петух в теле человека.
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