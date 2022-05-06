20 драматичных ситуаций, в которые люди вляпались по самые уши

Фортуна - дама капризная и угадать ее настроение по отношению к человеку не представляется возможным. Поэтому в некоторые дни у нас всё идёт гладко, а в другие - неприятности преследуют на каждом шагу. В этом посте вы увидите несчастных, которые испытали все превратности судьбы на своей шкуре.

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У какого-то пассажира будет очень плохой день 0 Источник:

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Взорвалась кофеварка 0 Источник:

У меня начались каникулы, и я собиралась домой. Но небольшое повреждение позвонка внесло свои коррективы 0 Источник:

Мы приехали на пляж, но купание запрещено из-за медуз 0 Источник:

Отдых мечты пошёл не по плану 0 Источник:

Нашу кошку вырвало в мой ботинок 0 Источник:

Собачий шампунь почему-то окрасил нашего пса 0 Источник:

Первый съезд комом 0 Источник:

Отдохнул с бутылкой пива на солнышке 0 Источник:

Этот день для многих покажется слишком долгим 0 Источник:

Виолончель друга доехала до мечта назначения не совсем целой 0 Источник:

Завтра важная встреча, а мой сын попал мне в лоб игрушечной стрелой 0 Источник:

Почувствуй себя Золушкой 0 Источник:

Вот что я увидел утром, когда собирался ехать на работу 0 Источник:

Я совсем небольшого роста, и я очень долго ждала этот концерт 0 Источник:

У упаковки моего обеда отвалилось дно 0 Источник:

Какой шанс, что это могло произойти? 0 Источник:

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