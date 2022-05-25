У мужчины в честь его увлечения даже есть ник Rocketman.

Одна из его работ – карт с тремя реактивными соплами, который разгоняется до 140 км/ч.

Первое видео появилось на канале мужчины в 2007 году, а снято оно было вообще в 1998.

Мэддокс продолжает снимать головокружительные видео. Например, на одном из последних он катается с селфи-палкой на аналоге скейтборда с реактивным двигателем.

Каждому бы такую интересную и разнообразную старость, этот дед многим даст прикурить!