Один из вариантов развлечь себя на пенсии: собирать реактивные двигатели!
Вы когда-нибудь мечтали собрать свое устройство передвижение и, сев в него, пронестись по пустынным просторам штатов?
Роберт Мэддокс мечтал и даже реализовал свои идеи в невероятных видах самодельного транспорта, которыми он делится на своем YouTube-канале.
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У мужчины в честь его увлечения даже есть ник Rocketman.
Одна из его работ – карт с тремя реактивными соплами, который разгоняется до 140 км/ч.
Первое видео появилось на канале мужчины в 2007 году, а снято оно было вообще в 1998.
Мэддокс продолжает снимать головокружительные видео. Например, на одном из последних он катается с селфи-палкой на аналоге скейтборда с реактивным двигателем.
Каждому бы такую интересную и разнообразную старость, этот дед многим даст прикурить!
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А практически, неудобство, риск, расход топлива.
Итого сжечь кучу топлива, стоя враскорячку над раскаленной турбиной, чтобы проехать пару сотен метров? В чем смысл, для движения из пункта а в пункт б, возьми китайский электросамокат,удобен,скорость хорошая, стоимость езды на 100 км минимальная.
Правда, вот, "пустынные просторы" не всегда пустынны. И ладно сам угробится. А вот то, что он, теоретически, подвергает опасности других - уже хуже.
Да и йюх с ним, он старый. Тем более туземец.
Увлечения бывают разными, в том числе и очень яркими. В прямом смысле этого слова. Живет в США такой интересный человек, как Боб Мэддокс. У него весьма специфичное увлечение. Он мастерит самые...
Деду не мешало бы трусы и валенки из асбеста прикупить - висеть жопой над раскалённой железкой чревато. Да и тормоза не помешали бы.