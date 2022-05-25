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Работник автомойки в Дагестане угнал «Лексус», чтобы покатать младшего брата в честь выпускного

Работник автомойки в Дагестане угнал «Лексус», чтобы покатать младшего брата в честь выпускного

Автор:
25 мая 2022 16:42
Сообщество : Криминал
Метки: автомойка   автоугон   брат   выпускной   дагестан   лексус   работник   школа   
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Лихой мойщик решил с размахом отметить окончание школы. Правда веселье длилось недолго.

Владелец «Лексуса» пригнал его на мойку, чтобы помыть авто. Работник этой конторы честно отдраил машину, а потом угнал её, чтобы покатать всех своих братьев. Их набилось в машину аж 5 человек, в том числе младшенький - у него как раз был выпускной.

В его честь братья и совершили автопробег. Включили музыку, высунулись из окон и люка, и резво помчались по дороге. При этом, ещё и обгоняли машины по встречке.

Конечно же, на такие чудеса сразу же обратили внимание, и машину остановили инспекторы.

«Я работаю на мойке. Владелец оставил Lexus на мойке, я его помыл, после чего сел в машину, сели мои младшие братья, после чего я нарушил дорожное движение».

Но чудеса на этом не закончились - хозяин «Лексуса» сжалился над горе-угонщиком и отказался писать заявление. На любителя чужих машин составили только протокол за нарушение ПДД.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: автомойка   автоугон   брат   выпускной   дагестан   лексус   работник   школа   
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16  комментариев
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9k
Ivan 3 часа назад
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2k
Владимир Николаевич 19 минут назад
По его мнению ничего страшного не совершил. Подумаешь, покатал братьев...
"И дикий же народ. - Да. Дети гор! © «12 стульев...»
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23k
Matrosskin 40 минут назад
У него футболка на вырост или он и правда думает что это его размер ? Синдром воображаемой широкой спины и больших бицух ?
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486
Сергей 43 минуты назад
Не соглашусь с Дарвиным, из некоторых обезьян не сделать человека.
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8k
Ntvl 44 минуты назад
ослоеб с ослоебом солидарен
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1k
SHAGREEN 2 часа назад
Хозяин сжалился или сжался (в очке)?
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10k
кот базилий 2 часа назад
Дикари и их неумные выходки "гарачый кров, дурной башка".
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10k
Zемляк 3 часа назад
И когда уже цивилизация придет в этот недоумный республика.
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10k
.Атеист. 3 часа назад
Надо делать так, чтобы угнал - купил. Даже если "я тока покататься, [кем-то] клянусь". При этом минимальная стоимость выкупа - 2 ляма. Тогда таких любителей прокатиться будет в разы меньше, если вообще не перестанут быть.
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201k
Orange Zero 4 часа назад
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38k
jonnyD 4 часа назад
Это нэ нарушений , автомат нэ доставал , верх нэ стрелял , лезгинка на дорога нэ танцевал ... зачем этот ДПС его остановил ? Что хотел ?
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1k
Трям 4 часа назад
А че, похож!
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2k
Григорий Водениктов 4 часа назад
интеллект тапочка, чего в башке у [мат]?
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2k
cfhfwby 4 часа назад
Блин, ему даже барана постричь нельзя доверить, тот потом принесет кого-нибудь в подоле.
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August

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