Работник автомойки в Дагестане угнал «Лексус», чтобы покатать младшего брата в честь выпускного

Лихой мойщик решил с размахом отметить окончание школы. Правда веселье длилось недолго.
Владелец «Лексуса» пригнал его на мойку, чтобы помыть авто. Работник этой конторы честно отдраил машину, а потом угнал её, чтобы покатать всех своих братьев. Их набилось в машину аж 5 человек, в том числе младшенький - у него как раз был выпускной.
В его честь братья и совершили автопробег. Включили музыку, высунулись из окон и люка, и резво помчались по дороге. При этом, ещё и обгоняли машины по встречке.
Конечно же, на такие чудеса сразу же обратили внимание, и машину остановили инспекторы.
«Я работаю на мойке. Владелец оставил Lexus на мойке, я его помыл, после чего сел в машину, сели мои младшие братья, после чего я нарушил дорожное движение».
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Но чудеса на этом не закончились - хозяин «Лексуса» сжалился над горе-угонщиком и отказался писать заявление. На любителя чужих машин составили только протокол за нарушение ПДД.
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АНТИФИШКИ
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