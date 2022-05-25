Работник автомойки в Дагестане угнал «Лексус», чтобы покатать младшего брата в честь выпускного

Владелец «Лексуса» пригнал его на мойку, чтобы помыть авто. Работник этой конторы честно отдраил машину, а потом угнал её, чтобы покатать всех своих братьев. Их набилось в машину аж 5 человек, в том числе младшенький - у него как раз был выпускной.

В его честь братья и совершили автопробег. Включили музыку, высунулись из окон и люка, и резво помчались по дороге. При этом, ещё и обгоняли машины по встречке.

Конечно же, на такие чудеса сразу же обратили внимание, и машину остановили инспекторы.

«Я работаю на мойке. Владелец оставил Lexus на мойке, я его помыл, после чего сел в машину, сели мои младшие братья, после чего я нарушил дорожное движение».