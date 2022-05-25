"Кто вы такой? Не узнаю вас в гриме": тест по персонажам культовых фильмов

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В данном тесте собраны советские, итальянские, американские и французские картины. Постарайтесь вспомнить имена, фамилии и прозвища персонажей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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по тесту - думаю, ни один из зрителей не помнит имен персонажей Челентано или Бельмондо. Потому что их только так и зовут - Челентано и Бельмондо)
Я сделал это !