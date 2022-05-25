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"Кто вы такой? Не узнаю вас в гриме": тест по персонажам культовых фильмов

"Кто вы такой? Не узнаю вас в гриме": тест по персонажам культовых фильмов

Автор:
25 мая 2022 10:31
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   имена персонажей   кино   кинотесты   персонажи   тест   тесты по фильмам   
6038
1
В данном тесте собраны советские, итальянские, американские и французские картины. Постарайтесь вспомнить имена, фамилии и прозвища персонажей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Тесты   имена персонажей   кино   кинотесты   персонажи   тест   тесты по фильмам   
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21  комментарий
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1k
Leonid 3 часа назад
7/15

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1k
emporio_ss Минуту назад
Вы знаете Frank Sinatra? Он мёртв.

Ссылка coub.com
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56
Obrval Час назад
Честное слово, ничего не подправлял.
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9k
DumDum Час назад
Составитель тяготеет к левому-верхнему...
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22k
Inter 2 часа назад
8 из 15
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1k
emporio_ss 2 часа назад
загадочная блондинка СССР
Ссылка coub.com
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425
Тупняк 2 часа назад
9 из 15, причём точно знал ответ только на 2 из них. Остальное наугад ткнул.
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634
Serge Michaelson 2 часа назад
Забавно, получил 12 из 15ти, хотя 8 фильмов из 15ти не смотрел вообще, а о существовании четырёх из этих восьми даже не слышал. Назван фанатом кино... Неожиданно.
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26k
Андрей 3 часа назад
Не ответил только какая фамилия была у Амели. Этот фильм почему то не смотрел
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2k
perekrestok 3 часа назад
11 из 15. 73,3(3)%. Назвали фанатом кино, даже не ожидал. 4 фильма, которые не смотрел не смог угадать.
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11k
Дядя Саша 3 часа назад
Из 15 вопросов ответили верно на 12. Вы прекрасны! И результат теста это лишь подтверждает! Есть ли в тесте фильмы, которые бы вам хотелось пересмотреть?
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Комментарий удален. Причина: флуд
−22
376
Легендарный В-ий 4 часа назад
в конце какая то буржуазная телка в очках назвала меня фанатом кина и показала непонятные но неприличные жесты. на кол её!
по тесту - думаю, ни один из зрителей не помнит имен персонажей Челентано или Бельмондо. Потому что их только так и зовут - Челентано и Бельмондо)
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27k
Vazari 4 часа назад
Из 15 вопросов ответили верно на 15. Вы прекрасны! И результат теста это лишь подтверждает!

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