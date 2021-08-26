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10 неожиданных фактов о персонажах Диснея

10 неожиданных фактов о персонажах Диснея (11 фото)

Автор:
26 августа 2021 08:30
Сообщество : Кино
Метки: кино   мультфильмы   мультяшки   неожиданно   персонажи   принцессы   секреты   факты   
1684
11
Диснеевские принцы и принцессы кажутся простыми и понятными, как и положено персонажам детских мультиков. Но все же и к ним иногда возникают вопросы. И ответы на них могут оказаться весьма неожиданными.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: кино   мультфильмы   мультяшки   неожиданно   персонажи   принцессы   секреты   факты   
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771
manul74 Час назад
После покупки STAR WARS Диснеем Дарт Вейдер теперь диснеевский принц.
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11k
Элитный тигр Полчаса назад
Во людям делать нехер, даже размер башмачков Золушки высчитали...
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