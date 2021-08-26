10 неожиданных фактов о персонажах Диснея

1684
11
Диснеевские принцы и принцессы кажутся простыми и понятными, как и положено персонажам детских мультиков. Но все же и к ним иногда возникают вопросы. И ответы на них могут оказаться весьма неожиданными.
Минни Маус - это не имя
Минни Маус - вовсе не имя подружки Микки Мауса, а прозвище. По-настоящему ее зовут Минерва Маус. Персонаж впервые появился в мультфильмах Диснея в 1928 году, а вот ее настоящее имя открыли лишь в 1942-м. Но публике оно не понравилось и не прижилось.
×
Музами должны были стать Spice Girls
Авторы мультфильма "Геркулес" видели в роли ансамбля муз, сопровождающих своим пением все действо, исключительно группу "Spice Girls". Даже рисовали их, имея в виду знаменитую пятерку. Увы, как рассказал впоследствии композитор Алан Менкен, написавший музыку к мультфильму, "гастрольный график и запись альбомов" помешала девушкам принять участие в проекте. А жаль!
Принц Филипп из "Спящей красавицы" получил имя в честь настоящего принца Филиппа
Принц Филипп из "Спящей красавицы" был первым диснеевским принцем, получившим имя: принцы, появившиеся в "Белоснежке и семи гномах" (1937) и "Золушке" (1950), не были названы. При этом, по слухам, принц Филипп из "Спящей красавицы" был назван в честь мужа королевы Елизаветы II, принца Филиппа, герцога Эдинбургского. В 1959 году, когда фильм впервые вышел на экраны, в Америке принца Филиппа хорошо знали: королева Елизавета II была королевой всего шесть лет, когда вышел фильм, и молодая королевская семья очень интересовала американцев. Сара Данниган, старший преподаватель английской литературы в Эдинбургском университете, считает, что принц Филипп действительно был назван в честь герцога Эдинбургского “из-за огромной популярности и идеализации британской королевской семьи в Америке в конце 1950-х годов”.
Колдуна из "Фантазии" зовут Йен Сид
Имя колдуна ни разу не упоминается в мультфильме "Фантазия", и все же оно прописано в сценарии: его зовут Йен Сид. Что оно значит? Очень просто: это "Дисней" наоборот.
Диснеевские принцесы очень юны
Каждая из диснеевских принцесс имеет возраст, прописанный в сценарии. Так, Белоснежка - самая младшая, ей 14 лет, а Жасмин из "Аладдина" - 15. Ариэль, Авроре, Мулан и Мериде из "Храброй сердцем" - по 16 лет. Белль из "Красавицы и чудовища" 17 лет, а Рапунцель и Покахонтас - по 18. Самые старшие - Золушка и Тиана, им по 19 лет.
Какой размер у Золушки?
По подсчетам фанатов, у Золушки - американский размер 4 1/2, примерно соответствующий российскому 34-му. Действительно, редкий случай! Неудивительно, что сестры со среднестатистическими размерами не могли натянуть ее туфельку: ведь средний размер женской ноги - 38.
Принцесса Тиана - левша
Принцесса Тиана из "Принцессы и лягушки", вероятно, единственная диснеевская принцесса-левша. Характер Тианы был в значительной степени основан на характере озвучившей ее певицы и актрисы Аники Нони Роуз, которая, как и Тиана, левша. Ямочки на щеках Аники Нони Роуз также вдохновили аниматоров подарить ямочки Тиане.
У некоторых диснеевских персонажей есть собственные звезды на Аллее славы
18 ноября 1978 года Микки Маус получил собственную звезду на голливудской Аллее славы. Он был первым мультипликационным персонажем, получившим подобный знак отличия, - но не последним.
У многих других персонажей Диснея теперь тоже есть свои звезды на Аллее славы. Белоснежка получила звезду в 1987 году, следующим стал Дональд Дак в 2004 году. Два года спустя, в 2006 году, свою звезду получил Винни-Пух, а в 2010 году - фея Динь-Динь. Ну, а самая свежая на сегодня звезда принадлежит Минни-Минерве Маус: подружка Микки Мауса получила ее в 2018 году.
У многих других персонажей Диснея теперь тоже есть свои звезды на Аллее славы. Белоснежка получила звезду в 1987 году, следующим стал Дональд Дак в 2004 году. Два года спустя, в 2006 году, свою звезду получил Винни-Пух, а в 2010 году - фея Динь-Динь. Ну, а самая свежая на сегодня звезда принадлежит Минни-Минерве Маус: подружка Микки Мауса получила ее в 2018 году.
Волосатость Салли повысилась
Салли из "Корпорации монстров", не просто волосатое существо: его волосатость от фильма к фильму растет. В первом фильме "Корпорация монстров" (2001) у Салли было 2,3 миллиона индивидуально анимированных волосков, а к моменту выхода "Университета монстров" в 2013 году у Салли было уже 5,4 миллиона волосков.
Анна и Эльза не считаются диснеевскими принцессами
Обидно, да? Но это так: принцессы, которые принесли студии Диснея самый высокий доход, не входят в официальный пантеон принцесс. "Официальных" принцесс Диснея всего 12: Белоснежка, Золушка, Аврора, Ариэль, Белль, Жасмин, Покахонтас, Мулан, Тиана, Рапунцель, Мерида и Моана. Несмотря на то, что Анна и Эльза стали самыми прибыльными принцессами Диснея, их так и не включили в список. На самом деле, именно успех "Холодного сердца" и популярность Анны и Эльзы не дали им туда попасть. Мультфильм оказался достаточно прибыльным для создания собственной франшизы, поэтому Анне и Эльзе не нужно официальное звание принцессы Диснея: на рынке они достаточно успешны сами по себе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 23 интересных истории со съемочных площадок знаменитых блокбастеров
- Фантастические штуки из кино, которые можно найти в каждом доме
- 35 тонких деталей в мультфильме "Рататуй", которых вы наверняка не заметили
- Интересные детали в фильмах, доступные лишь истинному киноману
- 30 любопытных деталей в известных фильмах, о которых вы, возможно, не знали
34
Понравилось34
Новости партнёров