10 неожиданных фактов о персонажах Диснея

Принц Филипп из "Спящей красавицы" был первым диснеевским принцем, получившим имя: принцы, появившиеся в "Белоснежке и семи гномах" (1937) и "Золушке" (1950), не были названы. При этом, по слухам, принц Филипп из "Спящей красавицы" был назван в честь мужа королевы Елизаветы II, принца Филиппа, герцога Эдинбургского. В 1959 году, когда фильм впервые вышел на экраны, в Америке принца Филиппа хорошо знали: королева Елизавета II была королевой всего шесть лет, когда вышел фильм, и молодая королевская семья очень интересовала американцев. Сара Данниган, старший преподаватель английской литературы в Эдинбургском университете, считает, что принц Филипп действительно был назван в честь герцога Эдинбургского “из-за огромной популярности и идеализации британской королевской семьи в Америке в конце 1950-х годов”.