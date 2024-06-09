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Еще один повод для криков в дачном туалете: патиссон – красивейший паук из рода агриоп

Еще один повод для криков в дачном туалете: патиссон – красивейший паук из рода агриоп

Автор:
09 июня 2024 09:06
Сообщество : Животные
Метки: из рода агриоп   насекомые   патиссон   паук   природа   фото   
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Паук-патиссон (или агриопа дольчатая) – очень красивый и любит тишину. Однако многие не любящие восьмилапых созданий люди, завидя патиссона на томатной грядке, или что еще того хуже – в дачном туалете, начинают шуметь.

Что правда, то правда: патиссон часто становится причиной криков и хватания за сердце у неподготовленных к встрече с ним людей. Всему причина его внушительные размеры (со спичечный коробок), а врожденная красота, увы, никак не помогает привести в душевное равновесие человека, начавшего вопить.

В РФ этого паучка, похожего на всеми уважаемый овощ, встретить можно лишь на юге. Хотя, возможно, вскоре он последует примеру своего родича – агриопы Брюнниха, и начнет осваивать более северные регионы.

Паук-патиссон не любит, когда его беспокоят. Для дислокации выбирает тихие места, например дачные участки, огороды. Патиссоны игнорирует, больше всего любит помидорные грядки и плодовые деревья – там ему удобнее плести паутину, которая может достигать метра в диаметре. Ловит крупных насекомых.

Патиссон миролюбив и не опасен для человека. Да и просто очень интересен. Встретить его у себя на участке – большая удача и комплимент, ведь это значит, чтобы хозяева участка ценят тишину и живут в гармонии с природой.

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Метки: из рода агриоп   насекомые   патиссон   паук   природа   фото   
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Olxi
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