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Удивительные факты о растениях и животных, похожих на ложь

Удивительные факты о растениях и животных, похожих на ложь

Автор:
22 августа 2022 16:19
Сообщество : Факты
Метки: животные   интересные факты   насекомые   растения   терморегуляция   факты   
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Но на самом деле каждый из этих фактов является чистой правдой (мы проверяли). Небольшая подборка занимательных фактов о насекомых, растениях и рептилиях специально для тех, кому лень читать "простыни" текста.
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Источник:

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Метки: животные   интересные факты   насекомые   растения   терморегуляция   факты   
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1  комментарий
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Corvus Corax 23 минуты назад
Растения и животные, похожие на ложь... Это мощно задвинуто...
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