Удивительные факты о растениях и животных, похожих на ложь

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Но на самом деле каждый из этих фактов является чистой правдой (мы проверяли). Небольшая подборка занимательных фактов о насекомых, растениях и рептилиях специально для тех, кому лень читать "простыни" текста.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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