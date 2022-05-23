«Это “Уралмаш”, детка»: 10-летний вратарь побил судей на хоккейном турнире

Шёл обычный хоккейный матч, играли две детские команды. Голкипер Артемий несколько раз указывал судьям, что шайбы забиты с нарушениям со стороны соперников, просил остановить игру и разобраться. Но арбитры только посмеивались и в остановке отказывали.

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А потом и вовсе решили удалить Артемия. Тут уж он не сдержался и вступил в бой: сначала ударил одного арбитра, потом подъехал ко второму и зарядил ему клюшкой по спине.

Нечего было смеяться…

Команда молодого бойца продула со счётом 10:1 и после игры тренеры устроили разбор полётов. Как они сообщили:

«Мальчик из интеллигентной семьи, в конфликтах не участвовал, с юмором, адекватный. Но у него гипертрофированное чувство справедливости. Судья, по словам мальчишек, сказал ему: "Пошёл вон с поля". В итоге он заплакал, первого судью толкнул и далее на видео с криками: "Я же вам верю, вы же взрослые! Зачем вы обманываете!" - ударил второго арбитра клюшкой.

Проведена беседа. Было собрание. Мы осудили нападение. Но судья на детских соревнованиях в первую очередь педагог, а потом судья».

Главное, что разобрались в ситуации и парень не сильно пострадал. Видно же, что у него характер, с такими надо работать аккуратно и с умом. Тогда вырастет настоящий чемпион.

Ну а лучше всех выступил комментатор матча: «Но Артемий вскипает и просто… отоварил судью кулаком! Хо-хо, это “Уралмаш”, детка. И вот он не выдерживает и… прямо клюшкой по горбу! Вы посмотрите - на!!!»

Его комментарии бесценны.