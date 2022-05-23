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«Это “Уралмаш”, детка»: 10-летний вратарь побил судей на хоккейном турнире

«Это “Уралмаш”, детка»: 10-летний вратарь побил судей на хоккейном турнире

Автор:
23 мая 2022 17:22
Сообщество : Юмор
Метки: Вратарь   голкипер   клюшка   орбитр   судья   турнир   хоккей   шайба   
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Он возмутился из-за своего удаления и «втащил» обоим арбитрам.

Шёл обычный хоккейный матч, играли две детские команды. Голкипер Артемий несколько раз указывал судьям, что шайбы забиты с нарушениям со стороны соперников, просил остановить игру и разобраться. Но арбитры только посмеивались и в остановке отказывали.

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А потом и вовсе решили удалить Артемия. Тут уж он не сдержался и вступил в бой: сначала ударил одного арбитра, потом подъехал ко второму и зарядил ему клюшкой по спине.

Нечего было смеяться…

Команда молодого бойца продула со счётом 10:1 и после игры тренеры устроили разбор полётов. Как они сообщили:

«Мальчик из интеллигентной семьи, в конфликтах не участвовал, с юмором, адекватный. Но у него гипертрофированное чувство  справедливости. Судья, по словам мальчишек, сказал ему: "Пошёл вон с поля". В итоге он заплакал, первого судью толкнул и далее на видео с криками: "Я же вам верю, вы же взрослые! Зачем вы обманываете!" - ударил второго арбитра клюшкой.

Проведена беседа. Было собрание. Мы осудили нападение. Но судья на детских соревнованиях в первую очередь педагог, а потом судья».

Главное, что разобрались в ситуации и парень не сильно пострадал. Видно же, что у него характер, с такими надо работать аккуратно и с умом. Тогда вырастет настоящий чемпион.

Ну а лучше всех выступил комментатор матча: «Но Артемий вскипает и просто… отоварил судью кулаком! Хо-хо, это “Уралмаш”, детка. И вот он не выдерживает и… прямо клюшкой по горбу! Вы посмотрите - на!!!»

Его комментарии бесценны.

Источник:

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Метки: Вратарь   голкипер   клюшка   орбитр   судья   турнир   хоккей   шайба   
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53  комментария
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2k
O.Bender1 8 часов назад
По-моему, комментатор ещё тот еплан, только поощряет.
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1k
Moon24 18 минут назад
Мальчика из команды выгнать . Из таких не чемпионы а психопаты растут
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1k
Владимир 55 минут назад
Матч был фактически проверочным, так как с обеих сторон играли пацаны одной ДЮСШ, вот только в одну команду собрали перспективных пацанов, а в другую, кто меньше нужен. Результат налицо, но могли бы пацанов разбить на два более-менее равных состава.
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6k
soar 2 часа назад
Парень узнал, что жизнь жестока и несправедлива. Правда не всегда побеждает, иногда ей нужно помочь и дать кому-то клюшкой по хребту.
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228
Andrew Belaks 2 часа назад
Смех как у того пресловутого мемного испанца, если бы он не умер - я был бы уверен что он выучил русский язык и стал коментатором)
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6k
Gamletof 2 часа назад
Мальчику надо психику "подтянуть", а родителям помочь ему в этом.
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5k
Али Ди 2 часа назад
Когда пару раз звездюлей отхватит поймет что такое хорошо и что такое плохо, раз его родители не учат, научит жизнь.
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5k
Андрей 3 часа назад
Этого пацана, может понять только кто играет в хоккей, или человек правды, девочкам которые тут в моментах, этого не понять, пацан сила.
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17k
Я помню, я горжусь 3 часа назад
Читаю комментарии и такое чувство, что попал в клуб благородных девиц. Значит когда тот же Овечкин отоваривает соперников, вы под пивко одобряете его. А как пацан из-за несправедливости (читайте текст) так выгнать его и т.д. А вы не задумывались, что он насмотрелся на профессиональных хоккеистов, да и вообще спортсменов? Среди них полно случаев отоваривания как соперников, так и судей. А так же большой вопрос к тренеру, раз он не выгнал пацана, значит знает, что тот все же прав по общей ситуации с несправедливым судейством, тогда какого хрена тренер изначально не вмешался? Я когда был еще пацаном, занимался спортом и если тренер видел подсуживание, высказывал судьям все что о них думает (в цензурной форме). Однажды увел команду с поля, когда в финале соревнований подсуживали абсолютно наглым образом. Был большой скандал и по итогу разбирательств матч переиграли, а одного из судей отстранили.
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32k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
псих в спорте это плохо.
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44k
SinigamiRuuk 3 часа назад
Не спортивно.
Дисквалификация.
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391
Slash 4 часа назад
А куда тренер смотрел? Ведь видел, что вратарь с судьями препирается? Мог взять таймаут, выяснить в чем дело, объяснить Артемию если тот не прав. И ещё это матч между двумя командами одной ДЮСШ, следовательно может иметь место быть и конфликт интересов.
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3k
Константин 4 часа назад
Знаю 2х хоккеистов, из разных команд. Оба агрессивные, малоадекватные, конфликтные и наглые мудаки. Видимо их такими специально растят.
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7k
Serjio 4 часа назад
Кто ж захочет с психом работать. Сейчас маленький, клюшкой почесал слегка, а подрастет, пополам об головы ломать будет, а черенки в глаз втыкать?
Все ради справедливости. А что можно нарушить в хоккее при забивании шайбы?
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8k
Doctor_Lector 4 часа назад
Было бы чем гордиться..
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4k
Михаил 4 часа назад
вот откуда выражение "трус не играет в хоккей"
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30k
Юр21 4 часа назад
Теперь испытать чувство гордости от того что 10-ти летний ребёнок бросается на взрослых людей? Его лечить надо, а не восторгаться!
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2k
Motorola 4 часа назад
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5k
yahaomsk 5 часов назад
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63
Сигизмунд Лазаревич 5 часов назад
Этому физдюку теперь дорога в хоккей закрыта.
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28k
Aqueronte 5 часов назад
Настоящий тафгай растёт, красавчик.
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63
Сигизмунд Лазаревич Aqueronte 5 часов назад
Да мразь растёт. Обычная мразь. Весь в родителей.
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63
Сигизмунд Лазаревич anatolis Полчаса назад
Не может. В этом возрасте дети активно копируют поведение родителей.
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