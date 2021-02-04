Вратарь не может быть капитаном хоккейной команды. И это правило действует уже более 70 лет и закреплено в регламенте. Хотя так было не всегда. Кто приложил руку к внедрению такого ограничения?
Появлением запрета мир обязан вратарю Биллу Дёрнану, строившему спортивную карьеру в клубе «Монреаль Канадиенс». В сезоне 1947/48 года он был назначен капитаном и взял за привычку частенько ездить на беседу с судьями (правила разрешают это делать только в полукругах на центральной линии). Он регулярно затягивал игру, выдвигая арбитрам свои требования. На такое поведение начали реагировать представители других команд, обвиняя Дёрнана в затягивании игры. И не без причины, поскольку таким способом он действительно начал затягивать время, обеспечивая команде несанкционированные таймауты. НХЛ не стала закрывать глаза на эти действия, и после завершения сезона было введено и закреплено общее правило, в соответствии с которым вратарям запрещено быть капитанами. Оно известно как «Правило Дёрнана».
Но, как говорится, не бывает правил без исключений. Такое исключение имело место в 2008 году, когда Роберто Луонго – вратарь Vancouver Canucks получил капитанский статус. При этом все функции и полномочия капитана выполняли его ассистенты, в частности, защитник Уилли Митчелл. На его свитер была нанесена буква С, тогда как у самого Луонго она была изображена на шлеме.
Источник:
- За что главный персонаж «Пиратов Карибского моря» получил свое прозвище?
- На пост мэра в городе США выбрали бывшего капитана сборной Казахстана
- Российский нападающий избил американского соперника на льду
- Происхождение слова «капитан»
- Парень назвал своего кота в честь знаменитого вратаря, и тот доказал — он достоин этого имени
Понравилось34