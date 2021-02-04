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Лидер, но не капитан: почему вратарю запрещено быть капитаном хоккейной команды?

Лидер, но не капитан: почему вратарю запрещено быть капитаном хоккейной команды? (2 фото)

Автор:
04 февраля 2021 12:14
Сообщество : Спорт
Метки: Вратарь   капитан   команда   почемучка   правило Дёрнана   спорт   хоккей   
1742
2

Вратарь не может быть капитаном хоккейной команды. И это правило действует уже более 70 лет и закреплено в регламенте. Хотя так было не всегда. Кто приложил руку к внедрению такого ограничения?

Источник:

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Метки: Вратарь   капитан   команда   почемучка   правило Дёрнана   спорт   хоккей   
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10  комментариев
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11k
Serg2001 2 часа назад
Зато вписал своё имя в историю мирового хоккея... ))
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23k
Dobry vojak Svejk 13 минут назад
Ах ты ж хитрая жопа...
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5k
Мотыль ВС 54 минуты назад
Вот нельзя просто взять и сыграть. Надо обязательно нае...ать.
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804
Владимир 2 часа назад
Третьяк лучший.
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−35
Mario 2 часа назад
Попробуйте, я обосную!
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−35
Mario 2 часа назад
Попробуйте сказать, что нет!
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13k
Corvus Corax Mario Час назад
Попробую! Не лучший! И что ты сделаешь? Поплачешь?
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6k
Психологическая поддержка Corvus Corax Час назад
Он обещал обсоснуть
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13k
Corvus Corax Психологическая поддержка 23 минуты назад
А я думал, что заплачет и побежит мамке жаловаться...
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−35
Mario 2 часа назад
Бен Бишоп, самый лучший вратарь в хоккее!
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