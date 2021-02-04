Появлением запрета мир обязан вратарю Биллу Дёрнану, строившему спортивную карьеру в клубе «Монреаль Канадиенс». В сезоне 1947/48 года он был назначен капитаном и взял за привычку частенько ездить на беседу с судьями (правила разрешают это делать только в полукругах на центральной линии). Он регулярно затягивал игру, выдвигая арбитрам свои требования. На такое поведение начали реагировать представители других команд, обвиняя Дёрнана в затягивании игры. И не без причины, поскольку таким способом он действительно начал затягивать время, обеспечивая команде несанкционированные таймауты. НХЛ не стала закрывать глаза на эти действия, и после завершения сезона было введено и закреплено общее правило, в соответствии с которым вратарям запрещено быть капитанами. Оно известно как «Правило Дёрнана».