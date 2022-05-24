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Известные французы, которые на самом деле не французы

Известные французы, которые на самом деле не французы

Автор:
24 мая 2022 17:50
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: известные французы   испанцы   итальянцы   мигранты   португальцы   происхождение   франция   французы   
5777
12
Особо в культурном и политическом развитии Франции "наследили" испанцы и итальянцы. Но кто бы знал, что столько такое число французов не имеют французских корней.
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Источник:

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Метки: известные французы   испанцы   итальянцы   мигранты   португальцы   происхождение   франция   французы   
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31  комментарий
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20k
СергейПименов 5 часов назад
Д'Артаньян родом из Санкт-Петербурга.

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46k
Элек Мек 8 минут назад
Джо Дассен американец.
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Элек Мек 11 минут назад
Сборная Франции.
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217
Дементий Мурзич 48 минут назад
Последний Француз -певец-а ,нету их!
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1k
Igors 2 часа назад
Когда-нибудь и про меня, в истории Латвии напишут: "Латвиец, из Самарской губернии".
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613
Gennadij 2 часа назад
"Карла Бруни-Саркози Бруни родилась в Турине, Италия. В 2008 году Карла рассказала, что её настоящим отцом является бразильский продуктовый магнат итальянского происхождения. Мать Карлы была пианисткой (тоже из Италии)."
А сам Саркози француз?
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7k
HUBLOT 2 часа назад
Я всегда знал, что Бельмондо настоящий сицилиец. Мафия бессмертна.
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74
Alex Killmore 2 часа назад
Зинедин Зидан
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1k
Антон 2 часа назад
Юри Джоркаефф..
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1k
Тордион 3 часа назад
Только человек чуть поднялся, тут же начинают искать из каких он эмигрантов, Европа она маленькая. Переехать из Италии во Францию как у нас в соседнюю область.
И еще.
Наше фсио Пушкин из эфиопов, а Лермонтов из шотландцев - засилие иностранцев!
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1k
Jay Freeman 4 часа назад
Поля Погба забыли
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733
Mr White Man 4 часа назад
А на личико почти все синайцы :) Особо Ив Ливи - чистейший сефард.
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7k
Артём 4 часа назад
С того, что кто-то считает Пабло Пикассо французом, я малость офигел. Видимо это те же люди, что считают французом Шагала, и немцем Гитлера.
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992
Алексей 4 часа назад
Все французы это украинцы с Галичины. Это железобетонно доказано в украинских учебниках: поскольку предки французов - это галлы, то они пришли из Галичины.
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24k
Ego sum qui sum 4 часа назад
а с Жанной д`Арк что?!
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582
Yossarian 4 часа назад
Бельгийский шансонье, итальянец по происхождению.
Ссылка www.youtube.com
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3k
Frank Borman 5 часов назад
Никола Саркози родом из венгерских евреев.
А Астерикс и Овеликс так вообще были галлами, а не французами.
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8k
Dabus 5 часов назад
Далида - Иоланда Кристина Джильотти, известнейшая французская певица итальянского происхождения. При её жизни было продано, 170 млн пластинок и более 20 млн, после того как она покончила с собой наглотавшись снотворного.
Ссылка www.youtube.com
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15k
Вася 5 часов назад
Совпадение.. Дюма как и Пушкин, почти современники, оба гении, оба с примесью темнокожих, оба говорили по французки

Дюма тролль:
Однажды в литературном клубе кто-то попытался подшутить над происхождением Дюма, на что писатель ответил: «Мой отец был мулатом, моя бабушка была чернокожей, а мои прадедушки и прабабушки были вообще обезьянами. Моя родословная начинается там, где Ваша заканчивается».
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20k
Сергей Шишкин 5 часов назад
А как же известный французский футболист алжирского происхождения?

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