Известные французы, которые на самом деле не французы

2.

Эмиль Золя родился в Париже в 1840 году в семье Франческо (позже отец сменил имя на Франсуа) Золла и Эмили Обер. Во многих источниках указывается, что его отец был итальянцем, но на самом деле это не совсем так. Франсуа Золла имел греческое происхождение и долгое время работал в Италии инженером. Мать у Эмиля Золя была всё же француженкой.