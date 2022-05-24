Известные французы, которые на самом деле не французы

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Особо в культурном и политическом развитии Франции "наследили" испанцы и итальянцы. Но кто бы знал, что столько такое число французов не имеют французских корней.
1.
Наполеон Бонапарт
Наполеон Бонапарт был этническим итальянцем корсиканского происхождения. Его семья имела тосканские и генуэзские корни. Пожалуй, никакой другой француз не сделал столько для расширения территории Франции, сколько сделал Наполеон Бонапарт.
2.
Эмиль Золя
Эмиль Золя родился в Париже в 1840 году в семье Франческо (позже отец сменил имя на Франсуа) Золла и Эмили Обер. Во многих источниках указывается, что его отец был итальянцем, но на самом деле это не совсем так. Франсуа Золла имел греческое происхождение и долгое время работал в Италии инженером. Мать у Эмиля Золя была всё же француженкой.
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3.
Ив Монтан (Иво Ливи)
Французский певец-шансонье и актёр родился в итальянской семье Джузеппины и Джованни Ливи. Семья Ливи родом из тосканской коммуны Монсуммано-Терме. Примечательно, что своей известности Ив Монтан по большей части обязан певице Эдит Пиаф, которая имела итальянские корни.
4.
Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа. Отец Бельмондо, Поль Бельмондо, имел пьемонтские и сицилийские корни.
5.
Жан Робер Алези
Французский автогонщик итальянского происхождения. Жан Алези считается одним из самых невезучих пилотов 1990-х годов. Он одержал всего одну победу в карьере.
6.
Мишель Мерсье
Мерсье родилась во франко-итальянской семье. Отец был французским фармацевтом, а мать – итальянкой.
Мишель с раннего детства мечтала танцевать и играть на сцене. Родители долго не позволяли дочери реализовать свою мечту, но всё же уступили её напору.
Мишель с раннего детства мечтала танцевать и играть на сцене. Родители долго не позволяли дочери реализовать свою мечту, но всё же уступили её напору.
7.
Карла Бруни-Саркози
Бруни родилась в Турине, Италия. В 2008 году Карла рассказала, что её настоящим отцом является бразильский продуктовый магнат итальянского происхождения. Мать Карлы была пианисткой (тоже из Италии).
8.
Жан-Рено
Жан Рено является этническим испанцем. Он родился в 1948 году. Его настоящее имя – Хуан Морено. Семья Морено в 1960 году бежала во Францию.
Жану Рено пришлось отслужить во французской армии, чтобы получить гражданство.
Жану Рено пришлось отслужить во французской армии, чтобы получить гражданство.
9.
Пабло Пикассо
Пабло Пикассо большую часть жизни провёл во Франции, но являлся этническим испанцем.
Пикассо родом из Андалусии.
Пикассо родом из Андалусии.
10.
Луи де Фюнес
Луи де Фюнес родился 31 июля 1914 года в семье выходцев из Севильи (Испания). Отец Луи де Фюнеса имел испанские корни, а мать была португалкой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Дюма тролль:
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