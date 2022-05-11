19 животных, которые оказались в странном положении

Интернет-пользователи из разных уголков мира решили поделиться в одном сообществе забавными и ироничными снимками хвостатых, оказавшихся в интересном положении.
Альпийский горный козел нашел самое лучшее место для отдыха
Вероятно, жителей этого дома по утрам будит не пение птиц на крыше, а голоса этих рогатых.
Если устал на прогулке, можно сделать жалостливые глаза, и человек посадит тебя в свой рюкзак
Главное, чтобы рюкзак был вместительный и пустой. Кажется, этот пес абсолютно счастлив от такой прогулки.
Пес, укравший пакет с кормом
После того как по городу прошел сильнейший ураган, смышленый хвостатый воришка смог проникнуть в магазин и стащить мешок еды. После чего легкой непринужденной походкой побежал прочь.
Бесплатный, оригинальный и действенный способ дать рекламу и оповестить всех в округе о гаражной распродаже
Неудивительно, что с таким «грунтом» растение плохо выглядит
Ягненок, который не любит находиться в одиночестве
Ему разрешено заходить в дом, поэтому он везде следует за своим хозяином. На фото ягненок пришел за человеком в душ, привел с собой пса и закрыл дверь, чтобы тот не смог уйти.
Студентом быть непросто, даже коту
На лекциях постоянно хочется спать.
Когда по близости нет безопасных деревьев или кустов, на которые можно было бы присесть
Этот пес ненавидит, когда ему стригут когти
Чтобы хвостатый не вырывался во время этой процедуры, хозяин придумал такое хитрое приспособление. Псу ничего не оставалось, как смириться.
Когда один пес первым залез к хозяину на руки, второй тоже решил не отставать и забрался человеку на голову
Котик уснул на плече у хозяйки
Теперь она не может пошевелиться, чтобы не потревожить его сон.
Он так крепко спал, что даже не заметил, что хозяева сделали с ним
Ему идет
Устал на работе
«Я столько всего сегодня съел в рыбном отделе, дайте мне отдохнуть».
«Покатай меня, а я пока вздремну на тебе»
Хотел полежать в гамаке, как его хозяин
Все услуги к лапкам этого хвостатого принца
Никто не знает, что у этих котиков на уме
Вот зачем ему понадобилось залезать в бокс и сидеть в нем в такой неудобной позе?
Милое пушистое семейство в сборе
Источник:
АНТИФИШКИ
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