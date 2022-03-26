Британец превратил свой дом в джунгли

Теперь Джонни озеленяет собственный дом. «Коридор и две комнаты теперь до краев заполнены растениями, - говорит он. - Я закупаю растения у продавцов и производителей со всего мира; есть довольно много из Индонезии и Южной Америки».

Партнерша Джонни, 33-летняя Шарлотта, и их дети Феникс (3 года) и Талула (2 года), живут в своих собственных мини-джунглях. Джонни не планирует отказываться от своей привычки покупать зелень, даже если виноградные лозы начнут занимать его собственное жизненное пространство.