FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Истории 5180 постов • 1239 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Британец превратил свой дом в джунгли

Британец превратил свой дом в джунгли (4 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2022 09:43
Сообщество : Истории
Метки: Великобритания   джунгли дома   домашняя растительность   зеленый дом   история   растениеводство   растения   удивительное рядом   
832
4
1
Джон Балчандани, 34-летний житель Каслмортона, деревни в английском графстве Вустершир, за несколько лет превратил свой дом в настоящие джунгли, где благополучно произрастают около 3000 экзотических растений.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Великобритания   джунгли дома   домашняя растительность   зеленый дом   история   растениеводство   растения   удивительное рядом   
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
AIRON_FIRST 3 минуты назад
Да прикрытие это всё, не покажет, небось, какая у него в подвале "оранжерея"!))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56452



Другие посты автора
Популярное в сообществах
16 крышесносных переписок, от которых никто не застрахован
4
54
16 крышесносных переписок, от которых никто не застрахован
Что можно было купить в послевоенном СССР на 50 тысяч рублей
1
39
Что можно было купить в послевоенном СССР на 50 тысяч рублей
Набирающие популярность в сообществах
Как выделяются гранты на развитие производств в Москве?
0
7
Как выделяются гранты на развитие производств в Москве?
Ford Galaxie 500 "R-Code" Lightweight 1963 — особенный гоночный автомобиль Сэра Джека Сирса
0
1
Ford Galaxie 500 "R-Code" Lightweight 1963 — особенный гоночный автомобиль Сэра Джека...
«Действенный» метод отомстить бывшему (4 фото)
«Действенный» метод отомстить бывшему (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И в чём он не прав?
0
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
9
46

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересно#интересное#СССР#аварии#картинки#автомир#автомобили#фейл
#фото#факты#история#Россия#подборка#дтп#Приколы#Разное#кино#Украина
#прикол#Ватермарк#в мире#люди#фотографии#Еда#авто аварии#кот#позитив#коты

На что жалуетесь?

Вернуться