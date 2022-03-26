Британец превратил свой дом в джунгли

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Джон Балчандани, 34-летний житель Каслмортона, деревни в английском графстве Вустершир, за несколько лет превратил свой дом в настоящие джунгли, где благополучно произрастают около 3000 экзотических растений.
34-летний Джонни Балчандани признается, что потратил 20 000 фунтов стерлингов на то, чтобы заполнить свой дом зеленью. В доме Джонни с пятью спальнями в Каслмортоне, недалеко от города Малверн, произрастают не менее 3000 растений, купленных в разных странах мира. Многие изних обошлись Джонни очень недешево. Одно редкое пестролистное растение монстера адансони обошлось Джонни в 850 фунтов стерлингов (это больше 105 000 рублей). Джонни, основная работа которого - директор по маркетингу , рассказал, что его увлечение - родом из детства: «Когда я рос, мать высаживала много уличных и комнатных растений. Она была увлечена садоводством, поэтому я всегда был окружен природой».
Теперь Джонни озеленяет собственный дом. «Коридор и две комнаты теперь до краев заполнены растениями, - говорит он. - Я закупаю растения у продавцов и производителей со всего мира; есть довольно много из Индонезии и Южной Америки».
Партнерша Джонни, 33-летняя Шарлотта, и их дети Феникс (3 года) и Талула (2 года), живут в своих собственных мини-джунглях. Джонни не планирует отказываться от своей привычки покупать зелень, даже если виноградные лозы начнут занимать его собственное жизненное пространство.
Партнерша Джонни, 33-летняя Шарлотта, и их дети Феникс (3 года) и Талула (2 года), живут в своих собственных мини-джунглях. Джонни не планирует отказываться от своей привычки покупать зелень, даже если виноградные лозы начнут занимать его собственное жизненное пространство.
«Каждый день я трачу пару часов на опрыскивание растений пестицидами, проверяю уровень влажности, проверяю размножение в теплице, удаляю опавшие листья и занимаюсь общим обслуживанием, — говорит он. - Мои джунгли с каждой неделей все больше разрастаются! Я надеюсь построить пристройку в виде теплицы, чтобы разместить там еще больше растений».
К счастью, Шарлотта спокойно относится к растениям. Впрочем, она признает, что поначалу коллекция Джонни произвела на нее ошеломляющее впечатление. А сам Джонни надеется продолжить собирать свою коллекцию и когда-нибудь передать ее своим детям.
«Коллекция стоит больших денег, и я не могу заботиться о ней вечно, поэтому я бы хотел, чтобы мои дети разделяли мою страсть», — говорит он. Что касается любимого растения в его коллекции - им Джонни считает редкую орхидею-призрак из Флориды.
«Коллекция стоит больших денег, и я не могу заботиться о ней вечно, поэтому я бы хотел, чтобы мои дети разделяли мою страсть», — говорит он. Что касается любимого растения в его коллекции - им Джонни считает редкую орхидею-призрак из Флориды.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Великобритания джунгли дома домашняя растительность зеленый дом история растениеводство растения удивительное рядом
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